Ni a Lady Di ni a Isabel II: revelan a quién se parece más la princesa Lilibet

Son escasas las imágenes que se conocen de la pequeña princesa Lilibet Diana, hija del príncipe Harry y Meghan Markle. Sin embargo, con las pocas fotografías que han salido a la luz de la mini royal podemos saber que la pequeña mantiene un fuerte parecido con algunos de sus familiares paternos.

Antes, los seguidores reales solían asegurar que Lilibet es idéntica a la reina Isabel II. También existen quienes aseguran que la pequeña es la viva imagen de su padre cuando era niño. Sin embargo, más recientemente se ha revelado que, en realidad es la princesa Eugenia de York con quien más parecido comparte la hija de Meghan Markle.

La princesa Lilibet es igual a Eugenia de York cuando era niña Getty Images

Así lo han demostrado un par de fotografías halladas por la prensa británica, en las cuales se observa a la hija menor del príncipe Andrés al lado de su madre, Sarah Ferguson, y su hermana, la princesa Beatriz de York.

¿Por qué se dice que la princesa Lilibet es idéntica a Eugenia de York?

Los vestigios encontrados por la revista Hello! demuestran que la hermana del príncipe Archie es idéntica a su tía paterna debido a que en el pasado la princesa Eugenia solía tener una melena pelirroja como la de Lilibet.

Asimismo, al hacer un acercamiento a las instantáneas de Eugenia, tomadas entre 1991 y 1992, se puede vislumbrar que la prima del príncipe Harry solía tener rasgos faciales idénticos a los de Lilibet, según se observa al hacer una comparativa entre ambas royals.

La princesa Eugenia de York solía tenwr rasgos muy similares a los de su sobrina Lilibet Getty Images

Respecto al gran parecido de Lilibet con sus parientes paternos, el medio citado retoma unas declaraciones del príncipe Harry, en las cuales asegura que sus genes son muy fuertes, incluso más que los de Meghan Markle, quien, cabe recordar, tiene ascendencia nigeriana.

Durante su aparición en The Late Show With Stephen Colbert, el duque de Sussex explicó: “El gen Spencer es muy, muy fuerte. De hecho, al principio de mi relación [con Meghan] pensé que si esto llegaba a su fin y teníamos hijos, no habría forma de que el gen pelirrojo pudiera hacer frente a los genes de mi esposa, ¡pero estaba equivocado!”.

En ocasiones anteriores, también se ha comparado el físico de Lilibet con el de su prima hija del príncipe William, la joven princesa Charlotte, quien parece ser que más que rasgos faciales, comparte tiernos detalles de estilo con su familiar al otro lado del océano.

“¿Por qué Lilibet está vestida como la princesa Charlotte cuando vive en la soleada Cali?”, comentó una internauta. Un segundo usuario dijo: “¿Se parece a la princesa Charlotte?”. Esto a raíz de la publicación de la postal navideña que los duques de Sussex mandaron en 2024, en la que se observa a la pequeña Lili de espaldas.