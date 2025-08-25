Dua Lipa lleva el mini bikini con lunares, el favorito para marcar la cintura y el abdomen

Dua Lipa sabe cómo imponer tendencias incluso en sus días de descanso. Días previos a la celebración de cumpleaños, la intérprete de “Future Nostalgia”, compartió en sus redes sociales imágenes de su estadía en la playa donde presumió un mini bikini blanco con lunares negros ¡que todas queremos!

El mini bikini de lunares de Dua Lipa

Apostando por un diseño clásico que evocaba lo retro por los puntos, pero que era definitivamente de corte moderno gracias a su silueta diminuta.

El corte triangular del top y la braga a la cadera no solo aportaron sensualidad a su imagen, también ayudaron a resaltar y estilizar su figura, haciendo que el abdomen y la cintura fueran los protagonistas del look.

El encanto del bikini con lunares

Los polka dots son uno de los estampados más atemporales que podemos encontrar en la actualidad. Su origen se remonta a la década de los 50, cuando los vestidos pin-up y los mismos trajes de baño de la década eran sus prendas predilectas. Hoy en día podemos verlos en vestidos, pantalones, blusas, incluso en los diseños de uñas, convirtiendo a este patrón en el compañero perfecto de las chicas.

Otro factor que lo convierte en la prenda que todas desearíamos tener es el contraste de sus colores. Si bien, en el carrusel que la cantante compartió en su cuenta de Instagram podemos ver el mismo traje, pero en dos colores diferentes, el traje ganador que usaríamos, definitivamente sería el blanco con puntos negros. Y es que en Dua todo se ve precioso e increíble, sin embargo, considerando el factor de la funcionalidad, el traje blanco es la mejor opción, pues añade elegancia y sofisticación, además de ser una pieza que sería más fácil de combinar.

Por qué es el bikini estrella de la temporada

El mini bikini con lunares es imprescindible para los últimos días del verano por tres razones: favorece la silueta, gracias a sus tiras ajustables puede adaptarse perfectamente al contorno de nuestro tórax y busto sin hacernos sentir incómodas mientras resalta nuestra figura; es una prenda versátil: cuenta con un estampado que combina con cualquier estilo; y cuenta con un equilibrio entre ser una prenda moderna con toques vintage.

Con este look Dua Lipa se robó las miradas del mundo y nos confirma que el mini bikini con lunares es la prenda que debe estar en nuestro clóset para el próximo verano.