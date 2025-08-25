Suscríbete
Belleza

Dua Lipa lleva el mini bikini con lunares, el favorito para marcar la cintura y el abdomen

La cantante disfrutó de unas vacaciones pre cumpleaños con un look retro de polka dots.

August 24, 2025 • 
Lily Carmona
dua lipa met gala 2025

Dua Lipa apuesta por el mini bikini con polka dots para sus vacaciones.

Getty

Dua Lipa sabe cómo imponer tendencias incluso en sus días de descanso. Días previos a la celebración de cumpleaños, la intérprete de “Future Nostalgia”, compartió en sus redes sociales imágenes de su estadía en la playa donde presumió un mini bikini blanco con lunares negros ¡que todas queremos!

El mini bikini de lunares de Dua Lipa

Apostando por un diseño clásico que evocaba lo retro por los puntos, pero que era definitivamente de corte moderno gracias a su silueta diminuta.

El corte triangular del top y la braga a la cadera no solo aportaron sensualidad a su imagen, también ayudaron a resaltar y estilizar su figura, haciendo que el abdomen y la cintura fueran los protagonistas del look.

El encanto del bikini con lunares

Los polka dots son uno de los estampados más atemporales que podemos encontrar en la actualidad. Su origen se remonta a la década de los 50, cuando los vestidos pin-up y los mismos trajes de baño de la década eran sus prendas predilectas. Hoy en día podemos verlos en vestidos, pantalones, blusas, incluso en los diseños de uñas, convirtiendo a este patrón en el compañero perfecto de las chicas.

Otro factor que lo convierte en la prenda que todas desearíamos tener es el contraste de sus colores. Si bien, en el carrusel que la cantante compartió en su cuenta de Instagram podemos ver el mismo traje, pero en dos colores diferentes, el traje ganador que usaríamos, definitivamente sería el blanco con puntos negros. Y es que en Dua todo se ve precioso e increíble, sin embargo, considerando el factor de la funcionalidad, el traje blanco es la mejor opción, pues añade elegancia y sofisticación, además de ser una pieza que sería más fácil de combinar.

Por qué es el bikini estrella de la temporada

El mini bikini con lunares es imprescindible para los últimos días del verano por tres razones: favorece la silueta, gracias a sus tiras ajustables puede adaptarse perfectamente al contorno de nuestro tórax y busto sin hacernos sentir incómodas mientras resalta nuestra figura; es una prenda versátil: cuenta con un estampado que combina con cualquier estilo; y cuenta con un equilibrio entre ser una prenda moderna con toques vintage.

Con este look Dua Lipa se robó las miradas del mundo y nos confirma que el mini bikini con lunares es la prenda que debe estar en nuestro clóset para el próximo verano.

Sigue leyendo
salma-hayek-bikini (1).jpg
Moda
Salma Hayek da lecciones de cómo llevar micro bikini después de los 50
December 14, 2023
 · 
Shareni Pastrana
salma hayek.png
Entretenimiento
¿Ya 57? Salma se ve radiante y no por las razones que crees
September 02, 2023
 · 
Redacción Vanidades

Bikini Dua Lipa
Lily Carmona
Relacionado
5 diseños de uñas cortas que serán tendencia en otoño y estilizan las manos sin importar la edad.png
Belleza
5 diseños de uñas cortas que serán tendencia en otoño y estilizan las manos sin importar la edad
August 24, 2025
 · 
Lily Carmona
Anillo de compromiso de Kate Middleton
Realeza
Esto cuesta la millonaria colección de anillos de Kate Middleton
August 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Selena Gomez lleva las uñas pink mocha para el otoño
Belleza
Pink mocha: el manicure rosado que Selena Gomez puso en tendencia para el otoño 2025
August 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton
Realeza
¡Hola, balayage! Kate Middleton presume nuevo look con tinte rubio: FOTO
August 24, 2025
 · 
Karen Luna