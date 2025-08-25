Belinda impacta con elegante look en el concierto de Bad Bunny: VIDEO

Belinda, sorprendió al aparecer entre los asistentes del más reciente concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, la cantante y actriz mexicana, fue captada bailando junto a la rapera dominicana, Tokischa, y el cantante colombiano, Sebastián Yatra, y con el mismísimo Bad Bunny.

Sin embargo, el momento más viral de la noche, ocurrió cuando, “el conejo malo”, se acercó a Belinda para cantarle: “Vuelves locos como Belinda”, luego de haberle dedicado uno su éxito: Perro negro.

Te podría interesar: Adiós balayage: Belinda presume el tinte rubio más elegante para recibir los 36 años

El look de Belinda en concierto de Bad Bunny

La presencia de Belinda en el concierto de Bad Bunny fue todo un éxito, pero la cantante también ganó con su impecable look, no solo fue atrevido y sexy, también se caracterizó por su elegancia.

Beli lució su hermosa melena rubia, un tono uniforme con acabados dorados suaves de efecto natural que ayuda a que su piel se vea más fresca y radiante, mientras sus ojos se pueden ver mucho más claros, un look cálido que es perfecto para el otoño-invierno 2025.

La cantante y actriz también lució un top en color nude que combinó con unos jeans claros de corte recto y talle a la cintura que marcan mejor su figura y alargan sus piernas, entre los accesorios lució una hermosa cadena que adornaba su tonificado abdomen.

Belinda deja claro una vez más que no solo es bella y talentosa, también es un ícono de elegancia y moda.

Te podría interesar: ¿Qué pasa cuando saltas de una relación a otra? Identifica si es amor o codependencia (Caso Christian Nodal)

Estilo de la moda de Belinda

Las elecciones de moda de Belinda nunca pasan desapercibidas, la cantante no solo ha conquistado al público con su talento sobre el escenario, también lo ha conseguido con su capacidad natural para reinventar su imagen.

A lo largo de su trayectoria artística, Belinda se ha consolidado como un referente de estilo, capaz de transmitir dulzura, glamur, elegancia y hasta irreverencia urbana con sus originales looks, que se caracteriza por sus prendas versátiles y atemporales, que logra combinar a la perfección con tendencias de temporada.

