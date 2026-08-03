Jennifer Lopez sorprende con lo grandes que están sus hijos Emme y Max: las fotos que causan sensación en Italia

Jennifer Lopez está disfrutando al máximo los últimos días del verano junto a sus hijos antes de que comiencen una nueva etapa en sus vidas. La cantante publicó en Instagram un álbum de fotografías de su recorrido por Italia acompañado del mensaje “Road tripping with my coconuts before they head off to college” (“De viaje por carretera con mis cocos antes de que se vayan a la universidad”), un cariñoso apodo con el que desde hace años llama a Emme y Max.

Las imágenes muestran a la familia recorriendo algunos de los sitios más emblemáticos del país, como el Coliseo de Roma y distintos museos, además de compartir desayunos, paseos y momentos cotidianos que rápidamente conquistaron a sus seguidores.

Emme y Max sorprenden por lo mucho que han cambiado

A sus 18 años, los hijos que Jennifer Lopez comparte con Marc Anthony lucen muy diferentes a la imagen que el público recuerda de ellos cuando eran niños.

Max mantiene un perfil discreto y aparece con un estilo relajado y juvenil, mientras que Emme vuelve a llamar la atención por su imagen auténtica y natural, fiel a la personalidad que ha mostrado en los últimos años. En las fotografías se le ve con un corte de cabello corto, prendas cómodas y un estilo alejado de las tendencias tradicionales de Hollywood.

Desde hace varios años, Jennifer Lopez y su entorno han mostrado respeto por la identidad y las preferencias de Emme, quien se identifica como una persona no binaria y ha sido mencionade públicamente con pronombres neutros en distintos eventos. Sin convertirlo en el centro de su vida pública, la artista ha demostrado que prioriza el bienestar y la libertad de expresión de su hija, una actitud que ha sido ampliamente reconocida por sus seguidores y organizaciones que promueven la inclusión.

Jennifer Lopez ha acompañado públicamente a Emme y Max en distintos momentos importantes de su vida, mostrando el fuerte vínculo que mantiene con ambos. Getty Images

Jennifer Lopez vive un momento muy especial como mamá

El viaje también marca el cierre de una etapa importante para la familia. En entrevistas recientes, Jennifer Lopez ha confesado que se encuentra emocionada, aunque también muy sensible, ante la inminente partida de Emme y Max a la universidad. La actriz reveló que incluso ha llorado durante semanas al pensar que dejarán el hogar para iniciar su vida universitaria. La intérprete explicó que ambos fueron aceptados en las universidades a las que aplicaron y que está participando personalmente en todos los preparativos para ayudarlos a instalarse en sus residencias estudiantiles. Aunque reconoce que será difícil convertirse en una “empty nester” (madre con el nido vacío), asegura que desea verlos cumplir sus sueños y construir su propio camino.

Un álbum que refleja una nueva etapa familiar

Además de los paisajes italianos, el álbum compartido por Jennifer Lopez refleja uno de los momentos más importantes de su vida personal, despedirse poco a poco de la infancia de sus hijos mientras celebra la independencia que ambos están por comenzar.

Las fotografías no solo muestran cuánto han crecido Emme y Max, sino también la estrecha relación que mantienen con su madre, quien ha reiterado en varias ocasiones que, pese a los cambios que ha vivido su vida personal, siempre han sido “los tres contra el mundo”. Ahora, ese vínculo entra en una nueva etapa, marcada por la universidad, nuevos proyectos y el inicio de la vida adulta para los mellizos.