Korean Glow Nails: 9 diseños de uñas con efecto translúcido que serán tendencia este otoño

Las Korean Glow Nails continúan ganando popularidad gracias a su acabado translúcido, brillante y natural, que crea la ilusión de unas uñas saludables y luminosas. Inspiradas en la estética de belleza coreana, esta manicura apuesta por colores suaves, capas semitransparentes y un efecto “glazed” que refleja la luz con elegancia.

Si buscas una manicura sofisticada y fácil de combinar durante el otoño, estos nueve diseños serán la inspiración perfecta.

1. Verde perlado

Los tonos verde con destellos dorados son una de las grandes apuestas del otoño 2026. El acabado translúcido aporta profundidad al color y crea un efecto tornasol que cambia con la luz, ideal para quienes buscan una manicura original sin perder elegancia.

2. Gris nube translúcido

El gris lechoso se convierte en una alternativa sofisticada al clásico nude. Su acabado brillante recuerda al cristal pulido y combina fácilmente con cualquier look, desde los más casuales hasta los de oficina.

3. Cherry Jelly Nails

El rojo cereza en versión jelly aporta un toque sofisticado y femenino. Gracias a su transparencia, el color luce más ligero y luminoso, convirtiéndose en una excelente opción para la temporada otoñal.

4. Rosa cristal con efecto espejo

Este diseño apuesta por una base rosa translúcida con un acabado ultra brillante que imita el efecto del vidrio. Es perfecto para quienes prefieren una manicura discreta, pero con un acabado pulido y moderno.

5. Nude almendra brillante

Las uñas almendradas en tono nude rosado continúan siendo un clásico. La clave está en el acabado glow, que aporta dimensión y un efecto saludable sin necesidad de decoraciones adicionales.

6. Milky Nails con detalles nacarados

La clásica manicura lechosa se reinventa con pequeños detalles perlados y aplicaciones discretas que aportan textura sin perder el estilo minimalista característico de las Korean Glow Nails.

7. Amarillo mantequilla

El butter yellow seguirá siendo uno de los colores favoritos del otoño. En acabado translúcido luce delicado, cálido y mucho más sofisticado que los tonos pastel tradicionales.

8. Degradado rosa y azul lechoso

La combinación de rosa empolvado y azul hielo crea un efecto degradado muy sutil que recuerda a la porcelana. Es una propuesta elegante para quienes desean salir del nude clásico sin apostar por colores intensos.

9. Lavanda perlado con efecto aurora

El diseño mezcla una base lavanda grisácea con reflejos metálicos en tonos plata y champán. El resultado es una manicura luminosa que captura la esencia de la tendencia coreana y añade un toque sofisticado para el otoño.

Las Korean Glow Nails demuestran que no hace falta recurrir a diseños recargados para llevar una manicura elegante. Su efecto translúcido, los tonos suaves y el brillo natural las convierten en una de las tendencias más fuertes del otoño 2026, ideal para quienes buscan unas manos sofisticadas y fáciles de combinar con cualquier estilo.