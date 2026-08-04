Sarah Ferguson quiere volver al círculo íntimo del rey Carlos III: esta sería la estrategia de la exduquesa de York

Sarah Ferguson podría estar preparando uno de los regresos más inesperados a la primera línea de la familia real británica. De acuerdo con un reciente reporte publicado por un medio internacional, la exduquesa de York estaría interesada en fortalecer nuevamente su relación con el rey Carlos III y recuperar un lugar dentro del círculo más cercano del monarca, una posición que perdió hace décadas tras su divorcio del príncipe Andrés y las controversias que marcaron su imagen pública.

Aunque Ferguson nunca dejó de mantener una relación cordial con algunos miembros de la familia Windsor, su presencia en actos oficiales fue prácticamente inexistente durante años. Pese a ello, diversos gestos recientes han alimentado las especulaciones sobre una posible reconciliación institucional.

¿Cuál sería la estrategia de Sarah Ferguson para acercarse al rey Carlos III?

Según el reporte, la principal carta de Sarah Ferguson sería adoptar un perfil mucho más conciliador y aprovechar el vínculo familiar que mantiene con el rey a través de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, quienes continúan desempeñando un papel importante dentro de la familia, aunque sin ser miembros activos de la monarquía.

La publicación también señala que Ferguson estaría interesada en reinventar su imagen pública y convertirse nuevamente en una figura cercana a la Corona, priorizando la estabilidad familiar y dejando atrás los episodios que durante años dañaron su reputación.

Sarah Ferguson pierde empleos tras quedarse sin el ducado de York Getty Images

Los gestos de Carlos III que cambiaron la relación con Sarah Ferguson

Uno de los momentos que más llamó la atención de los expertos en realeza ocurrió durante la Navidad de 2023, cuando Sarah Ferguson fue invitada a asistir al tradicional servicio religioso en Sandringham junto al resto de la familia real. Se trató de su primera participación en esta celebración desde principios de los años noventa, un gesto interpretado por numerosos analistas como una señal de acercamiento por parte del entonces recién coronado Carlos III.

Desde entonces, Ferguson ha mantenido un perfil mucho más discreto y ha centrado gran parte de su actividad pública en labores benéficas, además de hablar abiertamente sobre los tratamientos contra el cáncer de mama y de piel que enfrentó entre 2023 y 2024, lo que generó una ola de simpatía entre la opinión pública.

Sarah Ferguson camina junto a las princesas Beatriz y Eugenia y otros integrantes de la familia real británica durante el tradicional servicio religioso de Navidad en Sandringham. Getty Images

¿Por qué Sarah Ferguson fue alejada del círculo real?

La exduquesa de York quedó progresivamente apartada de la vida institucional tras su separación del príncipe Andrés en 1992 y su divorcio en 1996. A ello se sumaron diversos escándalos mediáticos y financieros que deterioraron su relación con la Corona durante décadas. Pese a ello, nunca rompió su vínculo con el príncipe Andrés y ambos continuaron viviendo durante años en Royal Lodge, además de mantener una estrecha relación familiar con sus hijas.

¿Es posible que Sarah Ferguson vuelva a tener un papel dentro de la monarquía?

Por ahora no existe ninguna confirmación oficial de que Carlos III tenga previsto otorgarle un rol institucional. Los analistas coinciden en que, debido a que la estrategia del monarca pasa por mantener una monarquía reducida, resulta poco probable que Sarah Ferguson vuelva a desempeñar funciones oficiales.

Lo que sí es que podría consolidarse como una figura cada vez más presente en reuniones privadas y eventos familiares, especialmente si continúa fortaleciendo su relación con el rey y mantiene el perfil conciliador que busca proyectar.