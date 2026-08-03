¿Quién es Jason Bard Yarmosky? El nuevo novio de Katie Holmes

Después de varias semanas de rumores, Katie Holmes volvió a acaparar los reflectores por un nuevo capítulo en su vida sentimental. La actriz fue vista en distintas ocasiones junto al artista Jason Bard Yarmosky, y más tarde diversos medios estadounidenses confirmaron que ambos mantienen una relación. Desde entonces, muchas personas se han preguntado quién es el hombre que ha conquistado a la protagonista de Dawson’s Creek.

Aunque su nombre no era conocido fuera del mundo del arte, Jason Bard Yarmosky cuenta con una sólida trayectoria como artista visual y ha desarrollado una carrera centrada en proyectos que exploran temas como el paso del tiempo, la memoria y el envejecimiento.

Jason Bard Yarmosky es un artista contemporáneo de Nueva York

Jason Bard Yarmosky es un artista estadounidense que obtuvo una licenciatura en Bellas Artes en la School of Visual Arts de Nueva York en 2010. Desde entonces ha desarrollado una carrera dedicada a la pintura y el dibujo, con obras que han sido exhibidas en museos, galerías e instalaciones artísticas tanto en Estados Unidos como en otros países.

Gran parte de su trabajo gira en torno a conceptos como la identidad, la memoria y el envejecimiento. De hecho, algunos de sus proyectos más conocidos estuvieron inspirados en sus abuelos, quienes fueron protagonistas de varias de sus series artísticas.

¿Cómo conoció Jason Bard Yarmosky a Katie Holmes?

De acuerdo con reportes publicados por medios estadounidenses, Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky se habrían conocido durante una cena relacionada con el Tribeca Festival, celebrada en junio de 2026. Poco después comenzaron a salir y fueron vistos juntos por primera vez el 10 de julio durante una proyección de The Invite en East Hampton.

Con el paso de los días, la pareja volvió a ser fotografiada en Nueva York y, posteriormente, hizo su primera aparición pública como pareja durante una cena organizada por Ferragamo en Bridgehampton.

Una relación que avanza con discreción

Hasta ahora, Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky han preferido mantener su romance lejos de los reflectores y no han hecho declaraciones públicas sobre su relación. Sin embargo, sus recientes apariciones juntos han despertado el interés de los seguidores de la actriz.

Mientras Holmes continúa con sus proyectos en el cine, Yarmosky sigue desarrollando su carrera artística, una faceta creativa que, según fuentes citadas por medios estadounidenses, habría sido uno de los aspectos que más llamó la atención de la actriz. Por ahora, la pareja parece disfrutar esta nueva etapa con un perfil bajo, dejando que sus apariciones públicas hablen por sí solas.