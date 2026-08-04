La reina Letizia hace esta rutina de ejercicios para adelgazar los brazos a los 53 años o más

La reina Letizia se ha consolidado como uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea, pero también de bienestar físico. En cada aparición pública, especialmente cuando luce vestidos sin mangas o de manga corta, sus brazos tonificados llaman la atención y despiertan el interés sobre el entrenamiento que sigue para mantenerse en forma a los 53 años.

Aunque la Casa Real española nunca ha revelado oficialmente su rutina de ejercicio, entrenadores y expertos en actividad física coinciden en que el físico de la monarca refleja un trabajo constante de fuerza combinado con hábitos saludables, una fórmula que también ayuda a mantener la masa muscular conforme avanza la edad.

Pelo de la reina Letizia Getty Images

¿Cuál es la rutina de ejercicios que sigue la reina Letizia?

Diversos medios especializados en la Casa Real española han señalado que Letizia mantiene una rutina variada que incluye entrenamiento funcional, ejercicios de fuerza, yoga y sesiones de bajo impacto que fortalecen todo el cuerpo sin comprometer las articulaciones.

Para los brazos, especialistas en entrenamiento personal explican que un programa como el que aparenta seguir la reina suele incluir movimientos destinados a trabajar bíceps, tríceps, hombros y espalda, músculos que contribuyen a conseguir un aspecto firme y estilizado.

Entre los ejercicios más recomendados están: Flexiones modificadas o tradicionales, fondos de tríceps apoyándose en un banco o silla, elevaciones laterales con mancuernas ligeras, curl de bíceps, press de hombros y planchas para fortalecer brazos y core al mismo tiempo.

¿Por qué el entrenamiento de fuerza es clave después de los 50?

Con el paso de los años, el organismo pierde masa muscular de forma natural, un proceso conocido como sarcopenia. Por ello, instituciones como la Organización Mundial de la Salud recomiendan incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana, especialmente a partir de los 50 años.

Además de favorecer un aspecto más definido en los brazos, este tipo de entrenamiento ayuda a mejorar la postura, proteger los huesos, aumentar la estabilidad y conservar la independencia física durante el envejecimiento.

Los hábitos saludables que complementan el estilo de vida de la reina Letizia

El ejercicio es solo una parte de la rutina de la reina de España. A lo largo de los años también se ha hablado de su interés por mantener una alimentación equilibrada basada en verduras, frutas, proteínas de calidad y alimentos frescos, además de procurar una adecuada hidratación.

La combinación de actividad física regular, descanso y una dieta balanceada ha convertido a Letizia en una de las royals con mejor condición física de Europa.

La reina Letizia ha convertido sus brazos tonificados en uno de los rasgos más comentados de su imagen. Su constancia con el entrenamiento de fuerza y un estilo de vida saludable la mantienen como un referente de bienestar y elegancia a los 53 años. Getty Images

Seguir entrenamientos extremos, especialistas coinciden en que el mayor acierto de la rutina que suele asociarse con la reina Letizia es la regularidad. Mantener una combinación de ejercicios de fuerza, movilidad y estabilidad permite fortalecer los músculos de los brazos y conservar una buena condición física con el paso de los años.

Por ello, quienes buscan inspirarse en el estilo de vida de la monarca pueden tomar como referencia un programa de ejercicio adaptado a su condición física y acompañado por la orientación de un profesional de la salud o del entrenamiento, especialmente si comienzan a practicar actividad física después de los 50 años.