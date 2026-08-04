La princesa Eugenia da la bienvenida a su primera hija: así anunció el nacimiento del nuevo bebé real

La familia real británica está de celebración, la princesa Eugenia y su esposo, Jack Brooksbank, dieron la bienvenida a su tercer hijo, una niña que se convierte en la primera hija de la pareja y en la nueva integrante de la Casa de Windsor. La noticia fue confirmada por el Palacio de Buckingham y por la propia royal a través de sus redes sociales.

La bebé nació el 3 de agosto en un hospital de Lisboa, Portugal, país donde Eugenia y su familia pasan gran parte del año debido al trabajo de Brooksbank. Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud.

Así anunció la princesa Eugenia el nacimiento de su primera hija

Fiel a su estilo cercano, la sobrina del rey Carlos III utilizó su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia con una tierna fotografía tomada por su esposo. En la imagen se aprecia la pequeña sujetando el dedo de uno de sus padres, mientras viste un mameluco rosa con pequeñas alas y un gorro blanco estampado.

Junto a la fotografía, Eugenia escribió que tanto ella como Jack están “más que enamorados” de su hija, un mensaje que rápidamente recibió miles de felicitaciones por parte de seguidores y amigos de la familia real. Hasta el momento, la pareja no ha revelado el nombre de la bebé.

El nuevo bebé real completa la familia de Eugenia y Jack Brooksbank

La pequeña se une a August Philip Hawke Brooksbank, nacido en febrero de 2021, y a Ernest George Ronnie Brooksbank, quien llegó al mundo en mayo de 2023.

Con su nacimiento, la princesa Eugenia y Jack Brooksbank forman una familia de cinco integrantes. Además, la bebé ocupa un lugar en la línea de sucesión al trono británico, detrás de su madre y de sus dos hermanos mayores.

La reacción de la familia real británica

El Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III, la reina Camila y el resto de la familia real fueron notificados del nacimiento y expresaron su alegría por la llegada de la nueva bebé.

La noticia representa un momento especialmente feliz para los York, ya que en los últimos años la familia ha mantenido un perfil discreto en medio de las controversias que han rodeado al príncipe Andrés. A pesar de ello, tanto Eugenia como su hermana, la princesa Beatriz, han continuado participando en actividades benéficas y manteniendo una presencia pública alejada de la primera línea institucional.

Una nueva etapa para la princesa Eugenia

Desde su boda con Jack Brooksbank en 2018, la princesa Eugenia ha procurado mantener un equilibrio entre su vida familiar y sus proyectos profesionales y filantrópicos. La royal divide actualmente su tiempo entre Reino Unido y Portugal, donde la pareja ha establecido parte de su vida familiar.

Con la llegada de su primera hija, Eugenia inicia una nueva etapa como madre de tres hijos, un acontecimiento que ha sido recibido con entusiasmo tanto por la familia real británica como por quienes siguen de cerca a la monarquía.