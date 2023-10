Guía básica para meditar, respirar paz y encontrar bienestar

Cuando lo urgente no deja espacio a lo importante y tu lista de pendientes es más larga que tus planes para el fin de semana, te urge un momento de respirar paz. ¿Has considerado meditar? Es una práctica sencilla que te ayudará a encontrar bienestar.

Para preparar esta guía básica conversamos con Mar de Cerro, quien es maestra en meditación, relajación y mindfulness por la Universidad de Barcelona. Ella nos habló de los puntos claves para hacer de la práctica de la meditación algo sencillo, que puedas realizar todos los dias.

¿Qué es meditar?

“La meditación es una práctica de amor propio en la que te declaras prioridad en tu vida. Es decirte a tí misma: sí tienes cinco minutos para conectar contigo, antes de resolver el mundo, antes de ir hacia afuera, antes de los niños, el trabajo, el estrés … antes de eso, te puedes regalar tiempo contigo para observar cómo te sientes, cómo estás, qué pensamientos tienes y cuál es el estado en el que te encuentras aquí y ahora” .

La meditación es una herramientas de las muchas que existen de autocuidado Mar del Cerro

¿Cuál es la mejor hora para meditar?

“Creo que, para arrancar, tienes que encontrar el momento que se te haga más fácil. No debes acomodarte tú a la meditación. Al contrario, la meditación se debe acomodar a tu agenda”, explica.

“No hay un horario fijo que sea ideal para meditar. El mejor es el que se acomode a tu ritmo de vida. Por ejemplo, a mí me funciona mucho meditar después de hacer ejercicio porque el cuerpo está cansado, no da tanta lata, y deja que la mente y las emociones fluyan un poco más”.

¿Meditar es poner la mente en blanco?

¡No! Hay muchas formas de encontrar bienestar. Mar del Cerro considera: “A mí me gusta la práctica de la meditación sin exigencias y sin complicaciones. Ir probando. Lo increíble es que hoy en día tenemos acceso a miles de formas para realizar esta práctica: la respiración consciente, la meditación en movimiento, la atención plena, la concentración, la práctica guiada o acompañada con cuencos... ¡hay muchas técnicas y tradiciones meditativas que podemos explorar! Atrévete a probar hasta encontrar cuál es la que realmente conecta contigo”.

Cuando uno no está bien, no puede estar bien para los demás, por eso es importante meditar. Getty Images

¿Cómo influye la respiración al meditar?

“Anteriormente hablamos de algunas técnicas y tradiciones distintas, todas tienen un montón de cualidades diferentes y en todas el componente que se repite es la respiración. Una buena respiración es la base de cualquier práctica”.

“Lo mejor es que la respiración es algo que está en ti, no tienes que invertir nada. No tienes que complicarte. No tienes que aprender nada más. Respirar es una de las cosas que hacemos los seres humanos y que puedes controlar. Aunque no la controlas todo el tiempo. Tienes que reconocer que puedes contenerla, dirigirla, hacerla más profunda o más ligera”.

“Hay un montón de estudios científicos que han probado como la respiración te ayuda a relajarte, a soltar el estrés, a activar mecanismos en el cerebro y, justo la más importante es la respiración nasal, la que realizas por la nariz”.

¿Qué guía básica para meditar recomiendas?

“Sterimar y Medita Podcast crearon un Especial de Respiración sobre todo en el proceso de la crianza consciente, es como una guía básica de bienestar. Sabemos que respirar es importante para nosotros como adultos, pero también es importante en la crianza”.

“Yo veo hoy en día niños súper conscientes de su respiración, de su cuerpo y de sus emociones. Niños a los que les pueden decir sus papás, mientras están llorando, tómate unos segundos, respira profundo y me lo dices con calma”, comenta y nos recomienda un ejercicio para calmar berrinches.

“Invitamos a una experta en crianza consciente para que nos hablara de la importancia en la respiración en la crianza y después hicimos varios ejercicios, unas prácticas meditativas para niños y para adultos (casi siempre las prácticas para niños también son ideales para adultos)”.

“Por ejemplo, un ejercicio se llama cinco minutos de respiración. Este es ideal para cuando te sientes abrumado. Es perfecto para ese momento en el que estás súper angustiada, preocupada y con prisa. En ese momento, te regalas cinco minutos de respiración consciente y lo único que tienes que hacer es seguir tu respiración (si te distraes, no pasa nada, regresas a tu respiración hasta calmarte)”.

“Otro ejercicio que inventamos es el juego de los bailarines. ¿Los ubicas? Son esas figuras que ponen en las calles frente a las refaccionadas. El juego consiste en que al inhalar, subes los brazos y empiezas a moverte libremente, y al exhalar bajas los brazos por completo y, por así decirlo, te apagas”.

No es tan complicado como parecía, ¿verdad? Esperamos que esta guía básica para meditar te ayude a respirar paz interior. Porque cuando tú estás bien, puedes apreciar tu entorno de otra manera, agradecer los pequeños detalles cotidianos y encontrar bienestar en el aquí y ahora.