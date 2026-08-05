La princesa Leonor lleva el peinado ondas de sirena, el estilo favorito del verano

Si hay un peinado que ha conquistado el verano, ese es el de las ondas de sirena. Con un acabado natural, movimiento y un aire desenfadado, este estilo se ha convertido en uno de los favoritos de celebridades e integrantes de la realeza. Ahora, la princesa Leonor también se suma a esta tendencia con un look que equilibra elegancia y frescura.

Lejos de los peinados demasiado estructurados, la heredera al trono español ha apostado por unas ondas suaves que aportan textura y un efecto muy favorecedor. Se trata de un estilo versátil que funciona tanto para eventos de día como de noche, razón por la que sigue ganando popularidad durante la temporada estival.

¿Cómo es el peinado de ondas de sirena que llevó la princesa Leonor?

Las ondas de sirena se caracterizan por tener una forma uniforme y definida de medios a puntas, creando un efecto similar al movimiento del mar. A diferencia de las ondas clásicas, este peinado busca un acabado continuo y natural, sin rizos marcados ni volumen excesivo.

En la reciente aparición de la princesa Leonor, este look destacó por aportar un toque juvenil sin perder la sofisticación que suele caracterizar sus estilismos. Las ondas acompañaron su melena de manera fluida, dando como resultado un acabado fresco y elegante, perfecto para los meses de calor.

Además de favorecer diferentes largos de melena, este estilo combina fácilmente con vestidos, conjuntos de lino o looks más formales, convirtiéndose en una opción muy versátil.

Por qué las ondas de sirena son la gran tendencia del verano

El éxito de las ondas de sirena no es casualidad. Este peinado transmite una imagen relajada y luminosa, dos características que suelen dominar las tendencias de belleza durante el verano.

Otra de sus ventajas es que puede adaptarse a distintos tipos de melena. Tanto si tienes el pelo largo como una longitud media, este acabado aporta movimiento y dimensión sin necesidad de un peinado demasiado elaborado.

También es un estilo que luce especialmente bien con el acabado brillante que muchas buscan en esta época del año, ya que las ondas reflejan la luz y crean un efecto visual de mayor volumen.

Cómo conseguir unas ondas de sirena con acabado natural

Para recrear este look, lo más importante es trabajar mechones de tamaño similar para lograr una ondulación uniforme. Después, basta con peinar ligeramente las ondas con los dedos o con un peine de púas anchas para suavizar el acabado y evitar que se vean demasiado rígidas.

Un producto ligero para aportar brillo puede ayudar a potenciar el efecto natural sin apelmazar la melena. El objetivo no es conseguir un peinado perfecto, sino un resultado con movimiento y apariencia desenfadada.

La elección de la princesa Leonor confirma que las ondas de sirena siguen siendo uno de los peinados estrella del verano. Elegantes, fáciles de adaptar a diferentes ocasiones y con un aire fresco, son una apuesta segura para quienes buscan renovar su imagen sin recurrir a cambios drásticos.