Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

La princesa Leonor lleva el peinado ondas de sirena, el estilo favorito del verano

Si buscabas inspiración para renovar tu look este verano, la princesa Leonor tiene la respuesta.

Agosto 04, 2026 • 
Karen Luna
princesa Leonor.jpg

La princesa Leonor lleva el peinado de ondas de sirena, el estilo favorito del verano

Getty Images

Si hay un peinado que ha conquistado el verano, ese es el de las ondas de sirena. Con un acabado natural, movimiento y un aire desenfadado, este estilo se ha convertido en uno de los favoritos de celebridades e integrantes de la realeza. Ahora, la princesa Leonor también se suma a esta tendencia con un look que equilibra elegancia y frescura.

También puedes leer:
princesa leonor look
Realeza
El maquillaje de la princesa Leonor que debes imitar si quieres verte elegante y lucir una piel radiante
Julio 14, 2025
 · 
Andrea Columba
peinados elegantes y fáciles
Belleza
3 estilos de pelo que puedes hacer tú misma si quieres verte elegante, pero no tienes tiempo para ir al salón
Julio 13, 2025
 · 
Andrea Columba

Lejos de los peinados demasiado estructurados, la heredera al trono español ha apostado por unas ondas suaves que aportan textura y un efecto muy favorecedor. Se trata de un estilo versátil que funciona tanto para eventos de día como de noche, razón por la que sigue ganando popularidad durante la temporada estival.

¿Cómo es el peinado de ondas de sirena que llevó la princesa Leonor?

Las ondas de sirena se caracterizan por tener una forma uniforme y definida de medios a puntas, creando un efecto similar al movimiento del mar. A diferencia de las ondas clásicas, este peinado busca un acabado continuo y natural, sin rizos marcados ni volumen excesivo.

En la reciente aparición de la princesa Leonor, este look destacó por aportar un toque juvenil sin perder la sofisticación que suele caracterizar sus estilismos. Las ondas acompañaron su melena de manera fluida, dando como resultado un acabado fresco y elegante, perfecto para los meses de calor.

Además de favorecer diferentes largos de melena, este estilo combina fácilmente con vestidos, conjuntos de lino o looks más formales, convirtiéndose en una opción muy versátil.

Por qué las ondas de sirena son la gran tendencia del verano

El éxito de las ondas de sirena no es casualidad. Este peinado transmite una imagen relajada y luminosa, dos características que suelen dominar las tendencias de belleza durante el verano.

Otra de sus ventajas es que puede adaptarse a distintos tipos de melena. Tanto si tienes el pelo largo como una longitud media, este acabado aporta movimiento y dimensión sin necesidad de un peinado demasiado elaborado.

También es un estilo que luce especialmente bien con el acabado brillante que muchas buscan en esta época del año, ya que las ondas reflejan la luz y crean un efecto visual de mayor volumen.

Cómo conseguir unas ondas de sirena con acabado natural

Para recrear este look, lo más importante es trabajar mechones de tamaño similar para lograr una ondulación uniforme. Después, basta con peinar ligeramente las ondas con los dedos o con un peine de púas anchas para suavizar el acabado y evitar que se vean demasiado rígidas.

Un producto ligero para aportar brillo puede ayudar a potenciar el efecto natural sin apelmazar la melena. El objetivo no es conseguir un peinado perfecto, sino un resultado con movimiento y apariencia desenfadada.

La elección de la princesa Leonor confirma que las ondas de sirena siguen siendo uno de los peinados estrella del verano. Elegantes, fáciles de adaptar a diferentes ocasiones y con un aire fresco, son una apuesta segura para quienes buscan renovar su imagen sin recurrir a cambios drásticos.

princesa Leonor
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
cuidar-cabello-frio6.jpg.imgo_.jpg
Belleza
Scalp Detox: el tratamiento capilar que promete un cabello más fuerte desde la raíz
Agosto 04, 2026
 · 
Isamar Escobar
La princesa Eugenia y Jack Brooksbank asisten a un evento hípico en Reino Unido, en una imagen de archivo previa al nacimiento de su tercera hija
Realeza
La princesa Eugenia da la bienvenida a su primera hija: así anunció el nacimiento del nuevo bebé real
Agosto 04, 2026
 · 
Isamar Escobar
Solsticio de Invierno ¿cómo conectar con tu ángel de la abundancia durante el portal de la Puerta de Capricornio (1).png
Horóscopos
Portal 8/8: qué significa y cómo aprovechar su energía para atraer abundancia
Agosto 04, 2026
 · 
Isamar Escobar
Uñas rojas 5 diseños de San Valentín para unas manos rejuvenecidas y elegantes.png
Belleza
Descubre 6 tonos de esmalte que favorecen tus manos y disimulan las manchas efectivamente
Agosto 04, 2026
 · 
Karen Luna