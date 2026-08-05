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Realeza

Los looks de la princesa Leonor y la infanta Sofía en Mallorca confirman el regreso del estilo mediterráneo

La princesa Leonor y la infanta Sofía reaparecieron en Mallorca con dos estilismos que reinterpretan el lujo silencioso y la elegancia mediterránea, una de las tendencias más fuertes del verano.

Agosto 05, 2026 • 
Isamar Escobar
La princesa Leonor y la infanta Sofía posan durante la recepción de verano en el Palacio de Marivent, en Mallorca, en una imagen de archivo de 2024. Leonor luce un vestido de escote bardot con estampado azul y blanco, mientras Sofía apuesta por un vestido rosa con efecto acuarela.

Foto de archivo (2024). La princesa Leonor y la infanta Sofía durante la recepción de verano en el Palacio de Marivent.

Getty Images

La tradicional recepción que la familia real española ofrece cada verano en el Palacio de Marivent volvió a convertirse en una auténtica pasarela de estilo. En esta ocasión, la princesa Leonor y la infanta Sofía demostraron que la moda puede ser una poderosa herramienta de comunicación, vistieron con dos estilismos que reflejan la esencia del estilo mediterráneo: tejidos ligeros, siluetas relajadas, colores luminosos y una sofisticación que no necesita excesos para destacar.

Los looks de las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia dejan claro que la nueva generación de la realeza europea está redefiniendo el vestir institucional con propuestas más frescas, cercanas y acordes con el entorno en el que aparecen.

El estilo mediterráneo vuelve a ser protagonista gracias a la princesa Leonor y la infanta Sofía

Lejos de los códigos rígidos del protocolo británico, la familia real española ha encontrado en Mallorca el escenario perfecto para mostrar una versión más relajada de la monarquía. Cada verano, las apariciones en Marivent se convierten en una declaración de estilo donde predominan los materiales naturales, los colores claros y las prendas que evocan la vida junto al mar.

Tanto Leonor como Sofía apostaron por vestidos fluidos, de líneas limpias y movimiento natural, confirmando el regreso de una estética que mezcla el minimalismo contemporáneo con el encanto de la costa mediterránea.

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La familia real española posa durante la tradicional recepción en el Palacio de Marivent, en Mallorca. Los looks de la princesa Leonor y la infanta Sofía destacaron por sus tejidos ligeros, siluetas fluidas y colores inspirados en el paisaje mediterráneo.

Getty Images

El look de la princesa Leonor: sofisticación discreta con inspiración resort

La princesa Leonor eligió un vestido de largo midi de la firma Thinking Mu confeccionado en un tejido ligero que acompañaba el movimiento con naturalidad. La pieza destacaba por su silueta femenina, su caída impecable y un diseño que privilegiaba la comodidad sin renunciar a la elegancia.

Como suele ocurrir con los estilismos de la heredera al trono, los accesorios tuvieron un papel fundamental. Las sandalias de líneas depuradas y las joyas discretas reforzaron la estética del lujo silencioso, una tendencia que sigue dominando el guardarropa de las royals europeas.

El maquillaje natural y el cabello con textura relajada completaron una imagen que transmitía frescura y sofisticación, dos elementos que caracterizan el llamado Mediterranean Chic, una corriente que apuesta por prendas atemporales capaces de trascender las temporadas.

La infanta Sofía apuesta por la naturalidad sin perder elegancia

La infanta Sofía volvió a demostrar que posee un estilo propio cada vez más definido. Su elección mantuvo la armonía visual con la de su hermana, aunque con un aire ligeramente más juvenil.

El vestido era de la firma Momoni, destacaba por su silueta fluida y su confección ligera, perfecta para afrontar las altas temperaturas del verano balear. Lejos de los diseños estructurados o excesivamente formales, Sofía apostó por una propuesta que favorecía el movimiento y reforzaba la idea de una elegancia relajada.

Las sandalias minimalistas y un beauty look prácticamente imperceptible permitieron que toda la atención recayera sobre la sencillez del conjunto, uno de los pilares del estilo mediterráneo contemporáneo.

La princesa Leonor, la reina Sofía y la infanta Sofía caminan juntas durante la tradicional recepción de verano en el Palacio de Marivent, en Mallorca. Leonor luce un conjunto degradado en tonos terracota, naranja y azul, mientras Sofía viste un vestido largo estampado en tonos rosa, vino y blanco.

La princesa Leonor y la infanta Sofía acompañaron a la reina Sofía durante la tradicional recepción en el Palacio de Marivent. Sus looks, de tejidos ligeros y estampados inspirados en el paisaje mediterráneo, fueron los protagonistas de la velada.

Getty Images

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¿Qué es el estilo mediterráneo que llevan la princesa Leonor y la infanta Sofía?

Aunque suele asociarse únicamente con el verano, el estilo mediterráneo representa una filosofía de vestir basada en la naturalidad.

Sus principales características son: tejidos frescos como lino, algodón y gasas, siluetas fluidas que priorizan la comodidad, tonos neutros, blancos, arena, terracota y azules inspirados en el mar, accesorios discretos elaborados con materiales naturales y maquillaje luminoso y peinados con acabado desenfadado.

Esta estética, popularizada durante décadas por destinos como Mallorca, la Costa Amalfitana, Ibiza y la Riviera Francesa, ha regresado con fuerza gracias al auge del lujo silencioso y la moda consciente.

Leonor y Sofía consolidan una nueva forma de vestir la realeza

Cada aparición pública de la princesa Leonor y la infanta Sofía confirma que ambas están construyendo una identidad estética propia, alejada de la rigidez que durante años caracterizó a las casas reales europeas.

Mientras otras jóvenes royals apuestan por firmas de lujo fácilmente reconocibles, las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia continúan privilegiando diseños de líneas limpias, proporciones equilibradas y prendas que pueden inspirar el armario de cualquier mujer.

Su aparición en Mallorca no solo dejó una de las imágenes más elegantes del verano, sino que también confirmó que el estilo mediterráneo vive un nuevo auge gracias a una generación de royals que entiende la moda como una forma de proyectar cercanía, modernidad y autenticidad.

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Isamar Escobar
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