En un momento en el que el lujo ya no se mide por los logotipos, sino por la calidad, el diseño y la sensación que deja una prenda al llevarla, ERES Paris encuentra el escenario perfecto para llegar a México. La maison francesa, reconocida por transformar el traje de baño y la lencería en piezas de culto, aterriza en el país con una propuesta que lleva más de cinco décadas demostrando que la verdadera elegancia está en aquello que se siente antes de verse.

Desde 1968, ERES ha construido un universo donde cada corte tiene una razón de ser y cada tejido está pensado para acompañar el movimiento natural del cuerpo. No busca imponer tendencias pasajeras ni siluetas imposibles. Su apuesta ha sido otra desde el principio: crear prendas que hagan sentir bien a quien las lleva, con un equilibrio casi perfecto entre sofisticación, comodidad y libertad.

ERES Paris: una historia donde la artesanía es el verdadero lujo

Su estudio creativo se encuentra en las afueras de París, dentro del 19M, el espacio creado por CHANEL para preservar los Métiers d’Art franceses y reunir algunos de los talleres artesanales más importantes del país.

Allí, bajo la dirección creativa de Marie-Paule Minchelli, cada diseño pasa por un proceso donde patronistas, técnicos y desarrolladores afinan hasta el último detalle. No se trata únicamente de hacer una prenda bonita; el objetivo es que cada pieza abrace el cuerpo con naturalidad y se convierta en una extensión de quien la lleva.

Quizá por eso las colecciones de ERES tienen algo difícil de explicar: transmiten esa sensación de elegancia que nunca parece forzada.

ERES Paris llega a México para demostrar que el verdadero lujo se lleva sobre la piel. Cortesía

Swimwear SS26: el traje de baño entendido como una segunda piel

La llegada de la firma coincide con la presentación de Swimwear SS26, una colección inspirada en esos destinos donde el tiempo parece avanzar más despacio.

Bajo el nombre Les Escales, la propuesta imagina paisajes de aguas tranquilas, sombras que se mueven con el viento y tejidos ligeros que acompañan esa sensación de libertad. El lino, el tul calado y las texturas fluidas construyen prendas pensadas para disfrutar del verano sin renunciar al refinamiento.

Los trajes de baño y bikinis, confeccionados en Francia con materiales exclusivos desarrollados por la maison, mantienen una de las grandes señas de identidad de ERES: adaptarse al cuerpo como una segunda piel. Sin estructuras innecesarias, sin excesos y con una confección que privilegia tanto la estética como el confort.

La firma francesa ERES Paris llega a México y enamora con su concepto de lujo sin excesos Cortesía

La lencería que apuesta por la libertad antes que por la estructura

La colección Lingerie SS26 sigue exactamente la misma filosofía. Desde hace décadas, ERES ha demostrado que la sensualidad no depende de rellenos, varillas o copas rígidas. Su propuesta se basa en cortes precisos y materiales desarrollados específicamente para ofrecer soporte de una manera mucho más ligera.

Encajes franceses, sedas, microfibras y transparencias dialogan entre sí para crear prendas delicadas que acompañan el cuerpo sin transformarlo. Aquí la lencería no busca corregir la silueta, sino respetarla.

Ese es, quizá, el mayor acierto de la maison: recordar que vestir bien también significa sentirse cómoda.

Con su llegada a México, ERES Paris trae mucho más que una nueva colección. Presenta una forma distinta de entender el lujo, una donde la calidad, la artesanía y el bienestar tienen más peso que cualquier tendencia pasajera. Porque algunas prendas no necesitan llamar la atención para convertirse en imprescindibles; basta con ponértelas una vez para entender por qué llevan más de medio siglo conquistando a mujeres alrededor del mundo.

