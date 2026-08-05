Alexandra Saint Mleux presume su baby bump con un minivestido naranja en sus vacaciones con Charles Leclerc

Alexandra Saint Mleux volvió a atrapar toda la atención al dejar ver su avanzado embarazo durante unas vacaciones en yate junto a Charles Leclerc. La influencer y pareja del piloto de Ferrari fue fotografiada luciendo un llamativo minivestido naranja que resaltó su baby bump, en una nueva aparición que confirma que la pareja disfruta de una escapada antes de dar la bienvenida a su primer hijo.

Las imágenes muestran a la pareja disfrutando del verano europeo a bordo de un lujoso yate frente a las costas de Cerdeña. Mientras Leclerc apostó por un look relajado, Alexandra volvió a demostrar por qué es considerada una de las mujeres con más estilo del paddock de la Fórmula 1, eligiendo un diseño vibrante que combinó tendencia, comodidad y un guiño al espíritu mediterráneo.

El minivestido naranja de Alexandra Saint Mleux

Para esta salida, Alexandra eligió un vestido corto “Citrus” de Leslie Amon, una firma reconocida por sus diseños de inspiración resort y estética frutal y divertida.

La pieza, confeccionada en viscosa 100 %, destaca por su efecto ombré que pasa del naranja intenso al amarillo, evocando los colores de un atardecer mediterráneo. Su silueta amplia aporta movimiento y frescura, mientras que el escote en V, los tirantes finos ajustables y el bajo acampanado crean un efecto ligero y favorecedor.

Sin embargo, el detalle que convierte al vestido en una auténtica pieza de colección está en el busto, un bordado de lentejuelas con forma de gajos de cítricos, que aporta un aire divertido y artesanal al diseño, fiel al ADN veraniego de Leslie Amon.

El modelo, que ya aparece agotado en plataformas de lujo como Farfetch, confirma el éxito de una prenda que combina moda de autor con el estilo relajado de las vacaciones junto al mar.

El bolso de Alexandra Saint Mleux que hizo mancuerna con su vestido de gajos de naranja

Para completar su look de verano, Alexandra Saint Mleux llevó el bolso Swing mediano de Loewe x Paula’s Ibiza, una de las piezas más codiciadas de la colección estival de la firma española. El diseño, confeccionado en rafia con efecto mélange en tonos naranja y rosa, incorpora detalles y asas de piel marrón, herrajes dorados y el característico logotipo grabado de Loewe, convirtiéndose en el complemento perfecto para su minivestido cítrico.

Inspirado en la estética relajada del Mediterráneo, el bolso tiene un precio aproximado de 1,500 euros, es decir, alrededor de 32 mil pesos mexicanos, aunque actualmente se encuentra agotado al igual que el vestido, en algunas plataformas de lujo.

Un look pensado para destacar el baby bump

Más allá del color vibrante, la elección del vestido parece responder a una tendencia cada vez más presente entre las celebridades embarazadas, apostar por prendas fluidas que acompañen el crecimiento del vientre sin ocultarlo.

La caída suelta del diseño permitió que el baby bump de Alexandra se apreciara con naturalidad, mientras que el escote estructurado equilibró la silueta. Completó el estilismo con unas gafas de sol negras, un bolso tejido en tono terracota y sandalias planas, accesorios que reforzaron la estética effortless que caracteriza sus apariciones fuera de los circuitos.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux esperan a su primer bebé

La nueva aparición llega apenas unos días después de que se confirmara que Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux esperan a su primer hijo, una noticia que emocionó a los seguidores del piloto de Ferrari y de la influencer francesa.

Aunque la pareja siempre ha procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores, en los últimos meses las imágenes de sus vacaciones y apariciones públicas han permitido ver con mayor claridad la evolución del embarazo.

Desde que comenzaron su relación en 2023, Leclerc y Saint Mleux se han consolidado como una de las parejas más seguidas del automovilismo. Tras su boda civil y el anuncio de que se convertirán en padres por primera vez, ambos atraviesan una de las etapas más felices de su historia juntos.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux caminan por el paddock de un Gran Premio de Fórmula 1 junto a su perro Leo. El piloto de Ferrari viste la camiseta oficial del equipo, mientras que la influencer luce un conjunto estampado en tonos azul claro y blanco con bolso de rafia y sandalias de tiras con su hermoso baby bump. Getty Images

Alexandra Saint Mleux reafirma su lugar como referente de estilo

Cada aparición de Alexandra Saint Mleux confirma por qué se ha convertido en una de las figuras más influyentes del universo de la Fórmula 1. Formada en Historia del Arte y apasionada por la moda, la creadora de contenido ha construido una identidad estética basada en prendas de lujo con un aire relajado, firmas emergentes y diseños de inspiración mediterránea.

Con este minivestido de Leslie Amon, Alexandra no solo protagonizó una de las imágenes más comentadas del verano, sino que también demostró que el estilo premamá puede ser sofisticado, colorido y perfectamente alineado con las tendencias de la temporada.