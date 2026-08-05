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Lady Eliza Spencer, la sobrina de la princesa Diana, luce un traje de baño nupcial en la Costa Amalfitana, el posible escenario de su boda

Lady Eliza Spencer compartió nuevas imágenes desde la Costa Amalfitana y un detalle de su look reavivó los rumores sobre el lugar donde podría celebrar su boda.

Agosto 05, 2026 • 
Isamar Escobar
Lady Eliza Spencer posa con un vestido azul pastel, un collar de diamantes con piedra azul y pendientes a juego durante un evento de gala.

Lady Eliza Spencer, sobrina de la princesa Diana, durante un evento de gala con un elegante vestido azul pastel y alta joyería.

Getty Images

Lady Eliza Spencer volvió a captar la atención durante una escapada a la Costa Amalfitana, en Italia. La sobrina de la princesa Diana compartió una serie de fotografías desde el exclusivo Palazzo Avino, en Ravello, donde, además de deslumbrar con un sofisticado traje de baño de inspiración nupcial, dejó entrever que el hotel podría convertirse en el escenario de su esperada boda con su prometido, Channing Millerd.

A través de Instagram, la modelo escribió: Wedding venue hunting begins… Palazzo Avino, nos han robado completamente el corazón, un mensaje que fue suficiente para desatar las especulaciones sobre el lugar donde la pareja podría darse el “sí, acepto”.

Lady Eliza Spencer posa en una terraza con vistas a la Costa Amalfitana luciendo un traje de baño blanco de una pieza de inspiración nupcial. El diseño presenta un profundo escote en V, silueta de pierna alta y aplicaciones de rosas tridimensionales en los tirantes. Lo combina con un kimono blanco semitransparente de mangas largas, gafas de sol oscuras y un collar dorado con dije de corazón.

Lady Eliza Spencer compartió esta imagen desde el exclusivo Palazzo Avino, en Ravello, mientras visitaba el hotel que podría convertirse en el escenario de su boda con Channing Millerd.

Instagram @elizavspencer

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El traje de baño nupcial de Lady Eliza Spencer que conquistó la Costa Amalfitana

Para la ocasión, Lady Eliza apostó por un traje de baño blanco de una pieza con una estética claramente bridal. El diseño destacó por su escote en V de líneas limpias, una silueta minimalista de pierna alta que estiliza la figura y delicadas aplicaciones florales tridimensionales en los tirantes, evocando las flores de un vestido de novia.

La modelo completó el look con un kimono semitransparente blanco de tejido ligero y mangas amplias, que aportó movimiento y un aire etéreo al conjunto. Como accesorios eligió unas gafas de sol de inspiración retro, un collar dorado con un dije de corazón y un maquillaje natural que dejó todo el protagonismo al conjunto.

El resultado fue un estilismo elegante y relajado, perfecto para un destino mediterráneo, pero con suficientes guiños nupciales para alimentar las especulaciones sobre la boda.

Lady Eliza Spencer posa en una terraza con vistas a la Costa Amalfitana luciendo un traje de baño blanco de una pieza de inspiración nupcial.

Lady Eliza Spencer compartió esta imagen desde el exclusivo Palazzo Avino, en Ravello, mientras visitaba el hotel que podría convertirse en el escenario de su boda con Channing Millerd.

Instagram @elizavspencer

¿Por qué Palazzo Avino podría ser el lugar de su boda?

Ubicado en Ravello, uno de los pueblos más exclusivos de la Costa Amalfitana, Palazzo Avino es un histórico hotel de lujo con vistas panorámicas al mar Tirreno, jardines, terrazas y salones que lo han convertido en uno de los destinos favoritos para bodas de alto perfil.

Lady Eliza y Channing Millerd visitaron el lugar como parte de una escapada romántica y dejaron claro que quedaron fascinados con el hotel. La publicación, acompañada del mensaje sobre la búsqueda del recinto para su boda, hizo pensar que el exclusivo palacio italiano encabeza la lista de posibles sedes para el enlace.

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La historia de amor de Lady Eliza Spencer y Channing Millerd

Lady Eliza Spencer mantiene una relación con el empresario sudafricano Channing Millerd desde hace varios años. La pareja anunció su compromiso en julio de 2025 durante un viaje a Santorini, Grecia, donde él le propuso matrimonio frente al mar.

Desde entonces, ambos han compartido algunos detalles de los preparativos del enlace, aunque han mantenido en privado la fecha exacta de la ceremonia.

Lady Eliza Spencer posa junto a su prometido, Channing Millerd, durante un evento social.

Lady Eliza Spencer y su prometido, Channing Millerd, anunciaron su compromiso en 2025 y ahora exploran posibles escenarios para celebrar su boda.

Getty Images

Lady Eliza Spencer sigue consolidándose como un referente de estilo

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Lady Eliza Spencer posa junto a su hermana gemela, Lady Amelia Spencer, durante un evento de gala.

Getty Images

Al igual que su hermana gemela, Lady Amelia Spencer, Eliza se ha convertido en una de las integrantes más seguidas de la familia Spencer gracias a su estilo sofisticado y su presencia en las principales semanas de la moda.

Con esta aparición en la Costa Amalfitana, la sobrina de la princesa Diana no solo confirmó que el blanco seguirá siendo uno de los colores protagonistas de las tendencias nupciales, sino que también demostró que un traje de baño de inspiración bridal puede ser la elección perfecta para quienes buscan un look elegante durante los días previos a una boda en la playa o un destino mediterráneo.

Eliza Spencer Lady Di
Isamar Escobar
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