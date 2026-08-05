¿Cómo se llamará la hija de la princesa Eugenia? El nombre real que podría elegir en honor a Isabel II

La llegada de la primera hija de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank ha despertado una ola de especulaciones entre los seguidores de la realeza. Aunque el Palacio de Buckingham confirmó el nacimiento de la bebé y la pareja compartió la feliz noticia en redes sociales, el nombre de la pequeña sigue siendo un misterio.

Como suele ocurrir con los nacimientos reales, la elección del nombre podría estar cargada de simbolismo, historia y homenajes familiares. Entre las posibilidades que más fuerza han cobrado destaca uno muy especial.

De acuerdo con especialistas en realeza, Elizabeth es uno de los nombres con mayor tradición dentro de la familia Windsor. No solo perteneció a Isabel II, sino que también ha sido utilizado como segundo nombre por varias mujeres de la familia real.

La propia hermana de Eugenia, la princesa Beatriz, lleva el nombre completo Beatrice Elizabeth Mary, mientras que otras integrantes de la familia, como Lady Louise Windsor y Zara Tindall, también incluyen Elizabeth entre sus nombres. Por ello, los expertos creen que la nueva bebé podría llamarse Elizabeth, o incorporar ese nombre como segundo nombre, en un emotivo homenaje a la reina Isabel II, con quien la princesa Eugenia siempre tuvo un vínculo especialmente cercano.

La princesa Eugenia mantuvo una relación especialmente cercana con su abuela, la reina Isabel II, por lo que expertos en realeza consideran que podría rendirle homenaje al elegir el nombre de su primera hija. En la imagen, ambas durante un acto oficial de la familia real británica. Getty Images

La princesa Eugenia ya ha seguido la tradición de la familia real británica al elegir nombres con un fuerte significado histórico para sus hijos, como August Philip Brooksbank, cuyo segundo nombre rinde homenaje al príncipe Felipe. Foto de archivo. Getty Images

La tradición que podría seguir la princesa Eugenia

Los hijos de la princesa Eugenia ya reflejan esa costumbre de honrar a sus antepasados.

Su primogénito, August Philip Hawke Brooksbank, lleva Philip como homenaje al príncipe Felipe, esposo de Isabel II, mientras que Ernest George Ronnie Brooksbank también incorpora nombres con un fuerte significado familiar y dinástico.

Siguiendo ese patrón, no sería extraño que la pareja eligiera un nombre clásico de la realeza británica para su primera hija.

La princesa Eugenia ya rindió homenaje al príncipe Felipe al nombrar August Philip Brooksbank a su hijo mayor, siguiendo la tradición de la familia real británica de honrar a sus antepasados a través de los nombres de sus hijos. Getty Images

¿Cuándo anunciarán el nombre de la hija de la princesa Eugenia?

El hecho de que el nombre aún no se haya hecho público también responde a una tradición de la monarquía británica.

A diferencia del anuncio del nacimiento, que suele producirse pocas horas después del parto, las familias reales acostumbran esperar algunos días antes de revelar el nombre del bebé. Este tiempo les permite comunicar la noticia primero a sus familiares más cercanos y confirmar una decisión que suele tener un importante peso histórico.

Aunque algunos miembros de la familia real han anunciado el nombre de sus hijos en menos de 24 horas, otros han esperado casi una semana, por lo que no sería sorprendente que Eugenia y Jack Brooksbank revelen el nombre de su hija en los próximos días.

La bebé nació el 3 de agosto de 2026 en Lisboa, Portugal, convirtiéndose en la tercera hija de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank y en la primera niña de la familia. Además, ya ocupa el puesto 15 en la línea de sucesión al trono británico, detrás de sus hermanos August y Ernest.