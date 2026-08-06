Hailey Bieber confirma el regreso de la diadema zig zag: el accesorio Y2K que dominará el otoño 2026

La diadema de zig zag, una pieza que parecía haberse quedado atrapada en los recuerdos de finales de los 90 y principios de los 2000, durante años fue un básico en los neceseres de belleza, pero terminó desapareciendo frente a otros accesorios para el cabello. Ahora, todo apunta a que está lista para vivir un nuevo momento de gloria, y la responsable de su regreso es Hailey Bieber.

La modelo y fundadora de Rhode ha incorporado la diadema zig zag en varios de sus looks recientes, demostrando que un accesorio tan sencillo puede transformar por completo un peinado minimalista. Su apuesta no ha pasado desapercibida y ya es considerada una de las tendencias capilares más fuertes rumbo al otoño 2026.

Hailey Bieber apuesta por la diadema zig zag, el accesorio para el cabello que marcó los años 90 y 2000 y que regresa como una de las principales tendencias de belleza para el otoño 2026. Instagram @haileybieber



¿Por qué la diadema zig zag vuelve a ser tendencia?

El regreso de la estética Y2K continúa redefiniendo la moda y la belleza. Después del resurgimiento de los pantalones capri,los favoritos de Jlo, las gafas ovaladas, los audífonos con cable y las sandalias de plataforma, era cuestión de tiempo para que la diadema zig zag regresara.

Hailey Bieber reafirma el regreso de la estética Y2K con un look protagonizado por pantalones capri estampados, siluetas minimalistas y accesorios noventeros, una combinación que anticipa algunas de las tendencias más fuertes para el otoño 2026. Getty Images

Este accesorio, caracterizado por su estructura en forma de peine dentado, crea volumen en la raíz y mantiene el cabello retirado del rostro sin necesidad de un peinado elaborado. Esa mezcla de practicidad y nostalgia explica por qué vuelve a conquistar tanto las pasarelas como el street style. Aunque la diadema zig zag siempre fue considerada un accesorio económico, su regreso llega con una nueva lectura de lujo.

Hailey Bieber la ha llevado tanto en publicaciones de Instagram como en la campaña Otoño/Invierno 2026 de Miu Miu, firma que reinterpretó el clásico diseño de plástico en una versión metálica mucho más sofisticada. La marca también la presentó sobre la pasarela, combinándola con abrigos de piel, vestidos baby doll y prendas de inspiración preppy, confirmando que el accesorio ya no pertenece únicamente al universo deportivo o casual.

El accesorio Y2K que favorece casi cualquier tipo de cabello

Más allá del factor nostálgico, la diadema zig zag destaca por ser una de las tendencias más fáciles de adaptar. Funciona especialmente bien en cabellos lisos, ondulados o con textura natural, ya que aporta definición en la parte frontal sin perder movimiento. También resulta ideal para controlar el flequillo o despejar el rostro durante los días en que el cabello no está recién lavado.

La versión que propone Hailey Bieber se aleja del estilo juvenil con el que muchas personas la recuerdan. Ahora se combina con recogidos pulidos, moños bajos, cabello suelto con acabado brillante, sastrería relajada, camisetas blancas, denim recto y prendas de cuero. El resultado es una estética minimalista donde el accesorio aporta textura sin convertirse en el protagonista absoluto.

Otra de las claves está en elegir acabados negros mate o metálicos, en lugar de los colores llamativos que dominaron los años 2000, consiguiendo así una imagen mucho más elegante y contemporánea.

Hailey Bieber confirma que la diadema zig zag no es solo un accesorio nostálgico. La modelo la incorpora a un look minimalista de inspiración noventera, consolidándola como una de las tendencias de cabello más fuertes para el otoño 2026. Instagram @haileybieber

La nostalgia sigue marcando las tendencias de belleza

El regreso de la diadema zig zag confirma que la inspiración Y2K sigue dominando la conversación en moda y belleza.

Lo que hace algunos años parecía un accesorio reservado para los recuerdos adolescentes hoy reaparece en las colecciones de lujo y en los looks de una de las mayores prescriptoras de tendencias del momento. Si algo ha demostrado Hailey Bieber es que, con el estilismo adecuado, incluso las piezas más sencillas pueden volver a convertirse en objeto de deseo.

Y todo indica que este otoño 2026 la diadema zig zag dejará de ser un recuerdo de los 2000 para consolidarse como uno de los accesorios para el cabello más vistos de la temporada.