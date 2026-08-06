Por qué Despertares 2026 es uno de los imperdibles culturales de agosto en la Ciudad de México

Ver en un mismo escenario a bailarines de la Ópera de París, el Mariinsky Ballet, el American Ballet Theatre y La Scala de Milán normalmente implicaría viajar por distintos países y temporadas. Despertares, el espectáculo de ballet más grande del mundo, consigue reunirlos en una sola noche y el resultado es una experiencia escénica que difícilmente puede replicarse en otro lugar.

Creada y dirigida por el bailarín mexicano Isaac Hernández, la gala celebrará su edición número 12 el próximo 29 de agosto en el Auditorio Nacional, consolidándose como uno de los encuentros de danza más importantes del mundo, con artistas que debutarán en México y propuestas que expanden los límites del ballet tradicional.

Hay una razón adicional para que no te la pierdas, y esa es que no necesitas ser aficionada al ballet para disfrutarla, ya que la propuesta está concebida para acercar la danza a públicos muy diversos, reuniendo distintos estilos, lenguajes y formas de entender el movimiento en una sola función.

Un recorrido por distintas formas de entender la danza

Uno de los mayores atractivos de Despertares es la diversidad de su programa. Además del ballet clásico, el espectáculo incorpora jazz, tap, freestyle, danza contemporánea y propuestas que desafían las convenciones escénicas.

La edición 2026 incluye fragmentos de obras emblemáticas como Carmen, Giselle y Otelo, además de un momento muy esperado: Isaac Hernández interpretará por primera vez Sinatra Suite, la coreografía creada por Twyla Tharp para Mikhail Baryshnikov.

También participarán artistas que llegan por primera vez a México, como Mr. Kriss, reconocido por fusionar breakdance, ilustración y arte visual; Bayley Taps, una de las figuras más destacadas del tap contemporáneo, y la Yoann Bourgeois Art Company, cuyas piezas exploran el equilibrio, la gravedad y el movimiento a través de impactantes recursos escénicos.

La combinación de compañías de gran tradición con propuestas contemporáneas convierte a Despertares en una oportunidad para descubrir la amplitud del lenguaje de la danza en una sola velada.

Los accesos para la función están disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del recinto ubicado en Paseo de la Reforma.