Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

¿Ignoró el rey Carlos III el cumpleaños de Meghan Markle? La explicación detrás de su ausencia

La ausencia de un mensaje público del rey Carlos III por el cumpleaños de Meghan Markle volvió a desatar especulaciones.

Agosto 06, 2026 • 
Isamar Escobar
Fotografía de archivo del entonces príncipe Carlos junto a la reina Isabel II, el príncipe Harry y Meghan Markle durante una aparición en el balcón del Palacio de Buckingham en el desfile Trooping the Colour.

Foto de archivo. El entonces príncipe Carlos aparece junto a la reina Isabel II, el príncipe Harry y Meghan Markle durante un acto oficial de la Familia Real británica. La imagen ilustra la relación entre los Sussex y la monarquía antes de que dejaran de ser miembros activos de la institución.

Getty Images

El cumpleaños número 45 de Meghan Markle, celebrado el pasado 4 de agosto, reavivó una pregunta ¿por qué el rey Carlos III no la felicitó públicamente? Mientras miles de usuarios esperaban un mensaje desde las cuentas oficiales de la monarquía, este nunca llegó, alimentando nuevas teorías sobre la relación entre el soberano y los duques de Sussex.

¿Por qué el rey Carlos III no felicitó públicamente a Meghan Markle?

De acuerdo con especialistas en asuntos reales, las cuentas oficiales de la Familia Real británica únicamente publican mensajes de cumpleaños para los miembros activos (working royals) que representan oficialmente a la Corona.

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus funciones como miembros senior de la Familia Real en 2020 y establecieron su residencia en California, dejaron de formar parte de ese grupo. Por ello, sus cumpleaños ya no suelen aparecer en los canales institucionales de Buckingham Palace ni en las redes sociales del príncipe y la princesa de Gales.

También puedes leer:
harry y meghan markle.jpg
Realeza
La última jugada del príncipe Harry y Meghan Markle generó estas fuertes opiniones
Noviembre 22, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Boda de Harry y Meghan
Realeza
Revelan el audaz movimiento que habría hecho Meghan Markle para lograr casarse con el príncipe Harry
Noviembre 22, 2024
 · 
Shareni Pastrana

El protocolo que explicaría el silencio de Buckingham Palace

Diversos expertos señalan que esta práctica se ha seguido de manera consistente durante los últimos años. Incluso se atribuye a una directriz impulsada durante el reinado de Isabel II, según la cual las felicitaciones públicas se reservan para los miembros activos de la institución o para cumpleaños considerados especialmente significativos, como los que marcan una nueva década. Esa sería la razón por la que el príncipe Harry sí recibió una felicitación oficial al cumplir 40 años.

En consecuencia, el silencio institucional hacia Meghan Markle no sería una excepción, sino la aplicación del mismo criterio protocolario.

Reina Isabel, Meghan Markle y príncipe Harry.jpg

Getty Images

¿Carlos III felicitó a Meghan Markle en privado?

Aunque no hubo ningún mensaje público, varios comentaristas especializados consideran probable que el rey Carlos III haya enviado una felicitación de forma privada, ya sea mediante una llamada, una tarjeta o a través de su equipo. Hasta el momento, Buckingham Palace no ha confirmado si existió ese gesto, ya que las comunicaciones familiares de carácter privado no suelen hacerse públicas.

Jardineros del rey Carlos III se rebelan

Jardineros del rey Carlos III se rebelan

Getty Images

Meghan Markle celebró su cumpleaños lejos de la Familia Real

Mientras las especulaciones crecían en Reino Unido, Meghan Markle celebró su cumpleaños en California junto al príncipe Harry, sus hijos, Archie y Lilibet, además de amigos cercanos. La duquesa de Sussex también compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales, donde agradeció las muestras de cariño recibidas por sus seguidores.

Aunque la relación entre los Sussex y parte de la Familia Real continúa siendo objeto de atención, la falta de un mensaje público por parte del rey Carlos III parece responder más a una norma institucional que a un nuevo capítulo del distanciamiento familiar.

Meghan Markle Rey Carlos III
Isamar Escobar
Relacionado
5C3A3354.jpg
Moda
Qué ponerse en Madrid: los mejores looks para recorrer la ciudad con estilo
Agosto 11, 2026
 · 
Karen Luna
Manicura de uñas ojo de gato en colores amarillo, rosa, plateado, azul y ámbar con acabado magnético brillante y efecto tridimensional.
Belleza
6 colores de esmalte para uñas que dan ese efecto de “manos caras” sin recurrir al nude
Agosto 11, 2026
 · 
Karen Luna
Un momento de complicidad y cariño familiar protagonizado por la princesa de Gales y su hijo durante un evento público.
Realeza
Kate Middleton llama al príncipe Louis con un tierno apodo que pocos conocían
Agosto 11, 2026
 · 
Isamar Escobar
uñas rojas.png
Belleza
¿Amas las uñas rojas y no quieres cambiar de color? 6 diseños para renovar tu manicura
Agosto 11, 2026
 · 
Isamar Escobar