¿Ignoró el rey Carlos III el cumpleaños de Meghan Markle? La explicación detrás de su ausencia

El cumpleaños número 45 de Meghan Markle, celebrado el pasado 4 de agosto, reavivó una pregunta ¿por qué el rey Carlos III no la felicitó públicamente? Mientras miles de usuarios esperaban un mensaje desde las cuentas oficiales de la monarquía, este nunca llegó, alimentando nuevas teorías sobre la relación entre el soberano y los duques de Sussex.

¿Por qué el rey Carlos III no felicitó públicamente a Meghan Markle?

De acuerdo con especialistas en asuntos reales, las cuentas oficiales de la Familia Real británica únicamente publican mensajes de cumpleaños para los miembros activos (working royals) que representan oficialmente a la Corona.

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus funciones como miembros senior de la Familia Real en 2020 y establecieron su residencia en California, dejaron de formar parte de ese grupo. Por ello, sus cumpleaños ya no suelen aparecer en los canales institucionales de Buckingham Palace ni en las redes sociales del príncipe y la princesa de Gales.

El protocolo que explicaría el silencio de Buckingham Palace

Diversos expertos señalan que esta práctica se ha seguido de manera consistente durante los últimos años. Incluso se atribuye a una directriz impulsada durante el reinado de Isabel II, según la cual las felicitaciones públicas se reservan para los miembros activos de la institución o para cumpleaños considerados especialmente significativos, como los que marcan una nueva década. Esa sería la razón por la que el príncipe Harry sí recibió una felicitación oficial al cumplir 40 años.

En consecuencia, el silencio institucional hacia Meghan Markle no sería una excepción, sino la aplicación del mismo criterio protocolario.

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¿Carlos III felicitó a Meghan Markle en privado?

Aunque no hubo ningún mensaje público, varios comentaristas especializados consideran probable que el rey Carlos III haya enviado una felicitación de forma privada, ya sea mediante una llamada, una tarjeta o a través de su equipo. Hasta el momento, Buckingham Palace no ha confirmado si existió ese gesto, ya que las comunicaciones familiares de carácter privado no suelen hacerse públicas.

Jardineros del rey Carlos III se rebelan Getty Images

Meghan Markle celebró su cumpleaños lejos de la Familia Real

Mientras las especulaciones crecían en Reino Unido, Meghan Markle celebró su cumpleaños en California junto al príncipe Harry, sus hijos, Archie y Lilibet, además de amigos cercanos. La duquesa de Sussex también compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales, donde agradeció las muestras de cariño recibidas por sus seguidores.

Aunque la relación entre los Sussex y parte de la Familia Real continúa siendo objeto de atención, la falta de un mensaje público por parte del rey Carlos III parece responder más a una norma institucional que a un nuevo capítulo del distanciamiento familiar.