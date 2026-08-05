Leonor de Borbón lleva las uñas princesa y anuncia que el estilo cayetana está de regreso

Las tendencias de belleza muchas veces llegan desde las pasarelas, pero otras nacen de los looks más discretos. En esta ocasión, ha sido Leonor de Borbón quien volvió a captar la atención con una manicura que encaja a la perfección con una de las estéticas más comentadas del momento: el estilo cayetana. Natural, elegante y sin excesos, su elección confirma que las uñas princesa seguirán marcando pauta durante los próximos meses.

Lejos de los diseños llamativos o los acabados con mucho brillo, la heredera al trono español apuesta por unas uñas cortas, perfectamente cuidadas y en un tono rosado muy sutil. Una elección que refleja esa elegancia discreta que caracteriza tanto a su estilo como a la tendencia que ha conquistado las redes sociales.

¿Qué son las uñas princesa que llevó Leonor de Borbón?

Las uñas princesa destacan por su apariencia impecable y natural. Generalmente se llevan cortas o con un largo muy discreto, de forma redondeada o ligeramente cuadrada, y con esmaltes en tonos nude, rosa translúcido, beige lechoso o acabados con brillo natural.

El objetivo no es que la manicura sea la protagonista del look, sino que complemente la imagen con un aspecto limpio y sofisticado. Es una propuesta que transmite cuidado personal sin resultar excesiva y que combina fácilmente con cualquier estilo, desde un conjunto casual hasta un vestido de gala.

La elección de Leonor de Borbón refuerza precisamente esa idea: una belleza serena que apuesta por la sencillez como símbolo de elegancia.

El estilo cayetana vuelve a inspirar las tendencias de belleza

En los últimos meses, el estilo cayetana ha recuperado protagonismo gracias a su estética clásica y atemporal. Inspirado en un armario de líneas limpias, colores neutros y accesorios discretos, este concepto también ha encontrado su espacio dentro de las tendencias de belleza.

La manicura sigue la misma filosofía: uñas bien cuidadas, tonos suaves y acabados naturales que transmiten sofisticación sin necesidad de diseños elaborados. Es una propuesta que encaja perfectamente con quienes prefieren un estilo versátil y fácil de mantener.

Por eso no sorprende que las uñas princesa se hayan convertido en el complemento ideal de esta estética que apuesta por el lujo silencioso y la elegancia sin esfuerzo.

Por qué las uñas naturales seguirán siendo tendencia

Más allá de modas pasajeras, las manicuras naturales continúan ganando terreno porque resultan prácticas, elegantes y favorecen cualquier tono de piel. Además, requieren menos mantenimiento visual que los diseños con colores intensos o decoraciones muy marcadas.

Las uñas cortas con acabados brillantes, los esmaltes translúcidos y los tonos neutros se mantienen entre las opciones favoritas para quienes buscan una imagen refinada y actual.

Con su más reciente elección de belleza, Leonor de Borbón vuelve a demostrar que la sofisticación también puede encontrarse en los pequeños detalles. Sus uñas princesa no solo reflejan un estilo clásico y cuidado, sino que también confirman el regreso del estilo cayetana, una estética que apuesta por la naturalidad, la elegancia y la confianza de saber que, en ocasiones, menos realmente es más.