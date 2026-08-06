Edoardo Mapelli Mozzi rompe el silencio sobre su matrimonio con la princesa Beatriz tras semanas de especulaciones

Las últimas semanas han estado marcadas por rumores sobre el matrimonio de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi. La escasez de apariciones públicas conjuntas, los constantes viajes de trabajo del empresario y el bajo perfil que ambos han mantenido alimentaron versiones que apuntaban a una supuesta crisis entre la nieta de Isabel II y su esposo.

Sin embargo, esas especulaciones fueron desmentidas por una persona cercana a la pareja, quien habló con un medio internacional de la realeza para aclarar cómo se encuentra realmente su relación. Aunque ni la princesa Beatriz ni Edoardo Mapelli Mozzi han hecho declaraciones públicas, el entorno de ambos aseguró que las versiones sobre un distanciamiento no corresponden con la realidad.

Foto de archivo. La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi asisten a Royal Ascot. Esta fotografía no corresponde a la selfie compartida recientemente por el empresario en Instagram, sino a una aparición pública anterior de la pareja. Getty Images

Un amigo de la pareja desmiente los rumores sobre la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi

De acuerdo con una fuente cercana al matrimonio calificó las especulaciones como infundadas y explicó que la pareja continúa disfrutando de una relación sólida.

La persona consultada señaló que las ausencias de Edoardo y Beatriz se deben, principalmente, a sus compromisos profesionales y familiares, una situación habitual para ambos desde hace varios años. Según esa misma fuente, el empresario continúa desarrollando proyectos internacionales relacionados con su firma inmobiliaria, mientras la princesa ha priorizado su vida familiar y sus compromisos institucionales.

El entorno de la pareja insistió en que no existe ninguna crisis matrimonial y que las versiones difundidas en algunos medios británicos exageran una situación que responde únicamente a sus agendas.

Foto de archivo. La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi durante Royal Ascot. La selfie a la que hace referencia esta nota fue publicada en redes sociales durante sus vacaciones en Grecia y no está disponible en Getty Images, por lo que se utiliza esta imagen de archivo para ilustrar la información. Getty Images

¿Por qué comenzaron las especulaciones sobre su matrimonio?

Los rumores surgieron después de que algunos tabloides británicos destacaran que la pareja llevaba varias semanas sin aparecer junta en actos públicos.

A ello se sumaron los frecuentes viajes de Edoardo Mapelli Mozzi por motivos laborales y el perfil especialmente discreto que ha mantenido la princesa Beatriz durante los últimos meses. Para algunos medios, esa combinación fue suficiente para plantear la posibilidad de un distanciamiento.

Sin embargo, fuentes cercanas al matrimonio explican que esta dinámica no representa ningún cambio en su relación, sino la manera en que ambos han organizado su vida desde que se casaron en 2020.

Un matrimonio que siempre ha apostado por la privacidad

A diferencia de otros integrantes de la Familia Real británica, la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi han procurado mantener su vida personal lejos de los titulares.

Su presencia en redes sociales es limitada y rara vez hacen comentarios sobre asuntos familiares o responden a las especulaciones publicadas por la prensa. Esa discreción ha provocado que cualquier cambio en sus agendas o la falta de apariciones conjuntas genere nuevas teorías sobre su matrimonio.

Actualmente, la pareja comparte dos hijas, Sienna Elizabeth y Athena Elizabeth Rose. Además, Edoardo es padre de Christopher Woolf, conocido como “Wolfie”, fruto de su anterior relación con la arquitecta Dara Huang, con quien Beatriz mantiene una buena relación.

La estrategia de no responder directamente

El caso vuelve a poner sobre la mesa una estrategia cada vez más frecuente entre los miembros jóvenes de la Familia Real británica: evitar responder públicamente a los rumores.

En lugar de emitir comunicados o desmentidos oficiales, la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi han preferido mantener silencio, dejando que personas de su entorno aclaren la situación cuando las especulaciones alcanzan una mayor dimensión.

Para los expertos en comunicación de la realeza, esta postura busca evitar que cada versión publicada se convierta en un debate público y preservar la privacidad de la familia.

¿Cómo está realmente el matrimonio de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi?

Según la información publicada no existen indicios de una crisis entre la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi. Por el contrario, las personas cercanas a la pareja aseguran que ambos continúan construyendo su vida familiar mientras equilibran sus responsabilidades personales y profesionales.

Así, el “silencio” de Edoardo no llegó mediante una declaración pública, sino a través de la voz de su entorno más cercano, que salió al paso de las especulaciones para dejar claro que el matrimonio sigue unido pese a los rumores que circularon en las últimas semanas.