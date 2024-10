Meghan Markle lanzó una grave advertencia a la Familia Real al hablar del lanzamiento de sus memorias: esto dijo

La prensa británica comenzó a especular hace unas semanas sobre el posible lanzamiento de las memorias de Meghan Markle. Una jugada en contra de la Familia Real británica que resultaría muy similar a aquella que llevó a cabo el príncipe Harry en 2023, cuando sin temor, publicó su autobiografía “Spare”, arremetiendo en contra de varios de sus familiares.

Muchos expertos han asegurado que la publicación de las memorias de la duquesa de Sussex serían el golpe definitivo para sepultar su relación con el reino, más aún si tomamos en cuenta que la ex actriz parece querer dar a conocer información completamente confidencial de los Windsor, bajo el argumento de que no se encuentra sometida a ningún contrato que le impida hablar.

Meghan Markle afirma que no hay causa que le impida hablar sobre su experiencia con la Familia Real Astrida Valigorsky/Getty Images

La amenaza de hablar sin filtros sobre los asuntos de Buckingham fue lanzada por Meghan en 2022, en una entrevista con The Cut, en la cual afirmó “no estar vinculada por un acuerdo de confidencialidad”.

Durante dicha conversación, Meghan habló sobre la vida en Estados Unidos desde su renuncia a la realeza junto con el príncipe Harry e hizo comentarios acerca del descubrimiento de un diario antiguo durante su estancia en Frogmore Cottage para el Jubileo de Platino de la reina, el cual podría contener información muy comprometedora para la Familia Real.

¿Qué opina la prensa sobre las amenazas de Meghan Markle?

Sobre la posibilidad de que Meghan Markle rompa el silencio y revele todo aquello que la Familia Real no quiere se sepa, la editora real del Sunday Times, Roya Nikkhah dio su propio punto de vista.

Meghan Markle amenaza con hablar sobre el contenido de un misterioso diario Getty Images

Fue en el programa The Royal Beat de True Royalty TV donde la experta dijo: “Las amenazas apenas veladas que llegaron [en la entrevista]... creo que [ella] probablemente espera que [sientan] que la Familia Real... [Pero] creo que hay muchos que ponen los ojos en blanco, que dicen, ‘Ya estamos acostumbrados a esto’... [Pero] esa frase, ‘Tengo mucho que decir hasta que no lo haga’ y, ‘Nunca he firmado nada que me restrinja hablar’... había una inferencia muy fuerte allí”.

Agregó: “Y, por supuesto, el recordatorio de que mantiene un diario (...) me sorprendió descubrir que había dejado un diario altamente privado en Windsor, en lugar de llevárselo(...) Ella mencionó un par de veces en el último año o dos que llevaba un diario, y creo que hay una inferencia muy fuerte de que Meghan podría escribir sus propias memorias”.

Meghan Markle podría romper el silencio sobre un misterioso diario encontrado en Frogmore Cottage CBS/ YouTube

Asimismo, Roya sugirió que la anécdota de Meghan sobre su regreso a Frogmore Cottage fue simplemente un pretexto para hablar del diario. “La mayoría de sus pertenencias fueron empacadas mucho tiempo antes de que partieran hacia Canadá y Estados Unidos, así que el equipaje estaba hecho”, afirmó la autora real.

“Es cierto que cuando Eugenia vivió allí durante un tiempo con su marido y su hijo, tenían toda la casa a su disposición. Creo que la mayoría de las pertenencias que quedaron de Harry y Meghan, que no eran muchas, estaban guardadas. Así que no creo que volviera y empaquetara toda la casa... Lo interpreté como una oportunidad para que mencionara el diario”, concluyó Roya Nikkhah.