La inesperada salida de Letizia, Leonor y Sofía en Palma: visitan la Fundación Esment

Mientras la Familia Real española disfruta de su tradicional estancia estival en Mallorca, la reina Letizia protagonizó una aparición inesperada junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Lejos de un acto protocolario anunciado con antelación, madre e hijas realizaron una visita privada a la Casa Esment, el centro principal de la Fundación Esment, reafirmando el compromiso que han mantenido en los últimos años con iniciativas sociales.

La salida tomó por sorpresa tanto a los medios como a los visitantes que se encontraban en la zona. Horas después fue la propia Casa Real la que compartió imágenes del encuentro, que tuvo lugar en un ambiente cercano y distendido.

Foto de archivo (2024). La princesa Leonor y la infanta Sofía durante la recepción de verano en el Palacio de Marivent. Sus estilismos, inspirados en colores y estampados mediterráneos, ya anticipaban una estética fresca y relajada que ambas han consolidado en sus apariciones estivales. Getty Images

Letizia, Leonor y Sofía conocen el trabajo de la Fundación Esment

La Fundación Esment, con sede en Palma, trabaja desde hace décadas para favorecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual, ofreciendo programas de formación, empleo y acompañamiento para mejorar su calidad de vida.

Durante el recorrido, la reina Letizia y sus hijas conversaron con usuarios y profesionales de la entidad, interesándose especialmente por los distintos talleres y proyectos que desarrolla la organización. Entre ellos destaca la imprenta de Casa Esment, donde pudieron conocer de primera mano el proceso de trabajo y el impacto que estas iniciativas tienen en la autonomía de las personas participantes.

La visita se prolongó durante aproximadamente dos horas y estuvo marcada por un ambiente relajado, con numerosos intercambios espontáneos entre las integrantes de la Familia Real y los trabajadores de la fundación.

Un gesto que ya forma parte del verano de la Familia Real

Aunque la estancia de los Reyes en Mallorca suele estar vinculada a actividades de descanso, desde hace varios veranos la reina Letizia ha incorporado encuentros con entidades sociales dentro de su agenda en la isla. En esta ocasión, la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía reforzó el carácter familiar de la visita, mostrando el interés de las dos jóvenes por conocer proyectos relacionados con la inclusión y la integración de personas con discapacidad intelectual.

La aparición se produce pocos días después de que la Familia Real participara en la tradicional recepción ofrecida en el Palacio de Marivent, uno de los compromisos institucionales más representativos del verano en Mallorca.

Imagen de archiv. La princesa Leonor durante un acto oficial previo celebrado en Mallorca. Su melena con ondas naturales, conocida como cabello sirena, un estilo que volvió a lucir en su reciente visita a la Fundación Esment. Getty Images

Los looks de Letizia, Leonor y Sofía para su visita en Palma

Como ya es tradición durante sus vacaciones en Mallorca, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía apostaron por estilismos frescos y desenfadados para esta visita, aunque cada una imprimió su propio sello. La heredera volvió a confirmar que las cabelleras largas con ondas suaves, el llamado cabello sirena, sigue siendo uno de sus grandes distintivos de belleza este verano: llevó el pelo suelto, con textura natural, raya al centro y un acabado brillante que reforzó su imagen juvenil y relajada.

En cuanto a la moda, Leonor estrenó un vestido camisero de la firma española Indi & Cold, confeccionado en lino y algodón con un delicado estampado floral en tonos azules y blancos, que combinó con alpargatas de cuña.

La infanta Sofía eligió un vestido midi estampado de la marca francesa ba&sh, mientras que la reina Letizia se decantó por un vestido blanco de inspiración bohemia de Adolfo Domínguez, reafirmando su preferencia por piezas atemporales y firmas con fuerte presencia en el diseño español. Los tres estilismos compartieron una misma filosofía: tejidos ligeros, siluetas cómodas y una elegancia discreta, perfecta para una agenda estival alejada del protocolo más rígido.