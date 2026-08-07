¿Por qué la princesa Eugenia vive entre Londres y Portugal? Esta es la razón detrás de su decisión

La decisión de la princesa Eugenia de dar la bienvenida a su tercera hija en Lisboa volvió a poner el foco sobre una de las elecciones más comentadas de su vida familiar, su residencia entre Reino Unido y Portugal. Aunque la hija del príncipe Andrés mantiene un estrecho vínculo con Londres y continúa participando en algunos compromisos relacionados con la Familia Real británica, desde 2022 comparte su tiempo con Portugal, donde ha encontrado un estilo de vida muy distinto al que lleva en su país natal.

Lejos de tratarse de un cambio definitivo, la royal ha explicado que vivir entre ambos países responde tanto a razones profesionales como familiares, una fórmula que le permite criar a sus hijos en un ambiente más tranquilo sin renunciar a sus responsabilidades en Reino Unido.

¿Por qué la princesa Eugenia vive entre Londres y Portugal?

El principal motivo está relacionado con el trabajo de su esposo, Jack Brooksbank. El empresario comenzó a trabajar en 2022 para el magnate inmobiliario Mike Meldman, uno de los impulsores del exclusivo desarrollo CostaTerra Golf & Ocean Club, ubicado en la costa del Alentejo portugués. Desde entonces, la familia estableció una segunda residencia en la zona y empezó a repartir su tiempo entre Portugal y Londres.

Eugenia ha reconocido que hay una razón todavía más importante, la calidad de vida que encuentra en Portugal. En una entrevista para el pódcast Table Manners, explicó que allí disfruta de una rutina mucho más relajada y puede hacer actividades cotidianas sin sentirse observada constantemente.

“Portugal es un sueño porque puedo ir al supermercado con ropa deportiva y el cabello recogido sin preocuparme por nada”, comentó la princesa, dejando claro que el anonimato y la tranquilidad han sido determinantes para ella.

Portugal, el refugio donde Eugenia y Jack Brooksbank crían a sus hijos

La pareja, que contrajo matrimonio en 2018, ya era madre de August y Ernest cuando decidió establecer parte de su vida en Portugal. Ahora, con el nacimiento de su tercera hija en Lisboa, queda claro que el país ibérico se ha convertido en uno de los lugares más importantes para la familia.

De hecho, la pequeña nació en un hospital de la capital portuguesa, rompiendo con la tradición familiar, ya que sus dos hermanos mayores nacieron en el Portland Hospital de Londres. Aun así, la bebé conserva su lugar en la línea de sucesión al trono británico y mantiene la nacionalidad británica.

La princesa Eugenia no abandona Londres

A pesar de la creciente importancia que Portugal ha adquirido en su vida, la princesa Eugenia no ha dejado Reino Unido. La royal continúa trabajando como directora de la galería de arte Hauser & Wirth, un cargo que desempeña desde hace varios años y que la obliga a viajar con frecuencia a Londres.

Además, mantiene una estrecha relación con su madre, Sarah Ferguson, su hermana, la princesa Beatriz, y otros miembros de la Familia Real británica, por lo que sigue alternando largas temporadas entre ambos países. Este equilibrio le permite combinar su carrera profesional, la crianza de sus tres hijos y una vida más discreta lejos del foco mediático que suele acompañar a la monarquía británica.

Sarah Ferguson y la princesa Eugenia de York durante un compromiso oficial en Reino Unido. Madre e hija mantienen una relación muy cercana y suelen compartir tiempo juntas en Londres, ciudad que la princesa Eugenia continúa considerando su hogar pese a dividir actualmente su vida familiar entre Reino Unido y Portugal junto a su esposo, Jack Brooksbank, y sus tres hijos. Getty Images

Una decisión que refleja la nueva generación de la realeza británica

La vida entre Londres y Portugal también refleja cómo las nuevas generaciones de la realeza han buscado mayor flexibilidad entre sus responsabilidades institucionales y su vida privada. En el caso de la princesa Eugenia, esa decisión se ha traducido en un entorno donde, según ella misma ha contado, puede disfrutar de una rutina mucho más cercana a la de cualquier familia.

El nacimiento de su tercera hija en Lisboa confirma que Portugal ya no es solo un destino temporal para los Brooksbank, sino un lugar que se ha convertido en parte esencial de su proyecto de vida familiar.