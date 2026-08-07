¿Qué no debes hacer durante el Portal del León 8/8? Las prácticas que muchas personas prefieren evitar

Cada 8 de agosto, el llamado Portal del León 8/8 despierta el interés de miles de personas que buscan aprovechar este momento para manifestar metas, escribir intenciones o realizar rituales relacionados con la abundancia y el crecimiento personal. Aunque no existe evidencia científica que respalde estas creencias, dentro de diversas prácticas espirituales se considera un día propicio para conectar con los propios objetivos y abrir espacio a nuevos ciclos.

Así como existen rituales populares para esta fecha, también hay recomendaciones sobre aquello que muchas personas prefieren no hacer durante el Portal del León, con el objetivo de vivir la experiencia desde una actitud de mayor claridad y consciencia.

Evitar actuar desde el miedo o la desesperación

En distintas corrientes espirituales se cree que el Portal del León invita a establecer intenciones desde la confianza y no desde la carencia. Por ello, una de las recomendaciones más frecuentes es evitar realizar rituales motivados por el miedo, la ansiedad o la urgencia de obtener resultados inmediatos. Más que pedir soluciones rápidas, la propuesta consiste en reflexionar sobre aquello que realmente deseas construir a largo plazo.

No manifestar con objetivos poco claros

Otra práctica que muchas personas prefieren evitar es escribir deseos ambiguos o contradictorios. En la manifestación consciente suele recomendarse definir metas específicas y realistas, ya que esto facilita convertir una intención en un plan de acción.

En lugar de escribir “quiero ser feliz”, algunas personas optan por formular objetivos concretos relacionados con su bienestar, relaciones personales o desarrollo profesional.

Evitar compararte con los demás

El Portal del León suele asociarse con el crecimiento personal, por ello, quienes siguen estas prácticas consideran que centrar la atención en los logros ajenos puede distraer del verdadero propósito del ejercicio, revisar el propio camino.

En ese sentido, muchas personas aprovechan el 8 de agosto para desconectarse por unas horas de las redes sociales y dedicar tiempo a escribir, meditar o simplemente reflexionar.

No realizar rituales sin un significado personal

Velas, cristales, incienso o listas de deseos forman parte de algunos rituales populares para esta fecha. Sin embargo, dentro de estas mismas corrientes también se insiste en que los objetos, por sí solos, no tienen un efecto especial si no van acompañados de una intención auténtica.

Por ello, muchas personas prefieren evitar repetir rituales únicamente porque son tendencia en internet y adaptarlos a aquello que realmente tiene sentido para ellas.

Este ritual no se trata de magia, sino de intención: darte permiso de cerrar un ciclo a tu manera. Canva

Evitar tomar decisiones impulsivas

Aunque el Portal del León se relaciona con nuevos comienzos, eso no significa que sea necesario hacer cambios drásticos de inmediato. Algunas tradiciones espirituales sugieren utilizar este día para reflexionar, ordenar prioridades y visualizar proyectos antes de tomar decisiones importantes.

Desde esta perspectiva, el 8 de agosto puede verse como una oportunidad para planificar el futuro más que como una fecha para actuar impulsivamente.

No olvidar que la manifestación también implica acción

Uno de los principios más repetidos dentro de las prácticas de manifestación es que establecer una intención no sustituye el esfuerzo cotidiano. Muchas personas utilizan el Portal del León como un momento para definir metas, pero también para diseñar acciones concretas que las acerquen a ellas. En ese sentido, escribir objetivos, organizar un plan o adoptar nuevos hábitos suele considerarse tan importante como cualquier ritual.

El Portal del León puede ser una oportunidad para hacer una pausa

Más allá de las distintas creencias, el Portal del León 8/8 también puede entenderse como una invitación a detenerse por un momento, revisar las metas personales y dedicar tiempo al autocuidado. Ya sea mediante la meditación, la escritura o simplemente la reflexión, muchas personas encuentran en esta fecha una oportunidad para reconectar con aquello que consideran importante.

Así, independientemente de las creencias de cada persona, el valor del Portal del León puede estar en utilizar el simbolismo de la fecha como un recordatorio para establecer propósitos con mayor claridad y comenzar un nuevo ciclo con intención.