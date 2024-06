Ennui: qué significa está emoción en Intensamente 2 y qué aprendemos de ella

La tan esperada secuela de la exitosa película de Disney-Pixar, Intensamente 2, ha presentado una gama de nuevas emociones, entre las que destaca ennui. Quizá no la ubiques por ese nombre, pero con seguridad ha estado presente en tu vida y ahora es momento de entender qué podemos aprender de ella.

¿Aun no has visto Intensamente 2? No queremos hacer ningún adelanto ni soltar ningún spoiler que te arruine la diversión, sólo te diremos que, a los personajes que ya conoces, se suman cuatro más. Las nuevas emociones de Intensamente 2 son ansiedad, envidia, vergüenza y ¿ennui?

¿Cuál es el origen de ennui?

El término ennui proviene del francés y literalmente significa aburrimiento, apatía y falta de interés en la vida cotidiana. En “Intensamente 2", el “ennui” se personifica como una figura morada con cabello largo y nariz pronunciada. Con esta caracterización nos muestran visualmente la sensación de desgana y desinterés que caracteriza a esta emoción.

La sensación de ennui puede ser causada por una variedad de factores, como la falta de estímulos, la monotonía, la rutina, la falta de significado o la sensación de que la vida no tiene un propósito claro. Puede ser un sentimiento generalizado que afecta a diferentes áreas de la vida, como el trabajo, las relaciones sociales o las actividades recreativas.

¿Qué nos enseña el ennui?

Entrevistado por Time, el doctor Dacher Keltner, que formó parte del equipo de consultoría de Inside Out comentí: “Hay ciertas emociones en las que los adolescentes son geniales y que vuelven locos a los padres. Los ojos en blanco, la actitud, el desprecio absoluto: eso es ennui”. Keltner, quien está graduado de Stanford, es profesor de Berkeley y codirector del Greater Good Science Center explicó: “el aburrimiento también es útil, porque cuando te desconectas de todo lo demás puedes dedicarte a la creatividad. El aburrimiento te dice cuándo debes hacer algo diferente. El aburrimiento te enseña lo que te importa”.

Intensamente 2 presenta un grupo de nuevas emociones: ¿con cuáles te identificas? Pixar

¿Cómo enfrentarse al ennui?

Si bien el ennui puede parecer una emoción negativa, en realidad nos ofrece valiosas lecciones para comprender más de nosotros mismos:



Es una señal de alerta: El ennui surge cuando sentimos que algo no está funcionando en nuestras vidas. Nos invita a reevaluar nuestras prioridades, explorar nuevas oportunidades y buscar aquello que nos apasiona. Momento de despertar la creatividad: En el estado de aburrimiento, nuestra mente se libera de las ataduras de la rutina y se abre a nuevas ideas. Es un momento propicio para la introspección, la creatividad y el desarrollo de nuevos proyectos. Oportunidad para agradecer: Cuando la apatía se hace presente, hay que contrastar nuestra realidad actual con nuestras expectativas. Al sentirnos vacíos, podemos apreciar las cosas buenas que ya tenemos en nuestras vidas y cultivar una actitud más positiva.

La inclusión del “ennui” en “Intensamente 2" es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de reconocer y explorar nuestras emociones en lugar de evadirnos de ellas. A medida que seguimos explorando las complejidades de la experiencia humana a través de películas como “Intensamente 2", estas representaciones emocionales nos brindan la oportunidad de aprender más sobre nosotros mismos y sobre la forma en que abordamos las emociones en nuestra vida diaria.