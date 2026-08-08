El corte de pantalón que la reina Letizia convirtió en su uniforme de elegancia después de los 50

Aunque la monarca española suele experimentar con tendencias, hay un diseño al que siempre vuelve porque reúne tres cualidades difíciles de igualar, elegancia, comodidad y un efecto favorecedor para la silueta.

Después de los 50, la reina Letizia ha convertido este corte en la base de muchos de sus estilismos de trabajo, reuniones oficiales y compromisos institucionales, demostrando que no hace falta seguir todas las modas para vestir con sofisticación.

El pantalón de pierna recta: el favorito de la reina Letizia

A diferencia de los pantalones skinny o de los modelos demasiado amplios, el corte recto crea una línea continua desde la cadera hasta el tobillo. Esto equilibra las proporciones del cuerpo y consigue que las piernas luzcan más largas.

La reina Letizia suele elegir diseños de cintura alta, confeccionados en tejidos con buena estructura y en tonos neutros como blanco, negro, azul marino, gris o beige. En muchas ocasiones los combina con blazers entallados, camisas masculinas o tops minimalistas, una fórmula que proyecta una imagen pulida sin esfuerzo.

Además, este tipo de pantalón funciona igual de bien con zapatos de salón, mocasines o sandalias de tacón fino, por lo que resulta extremadamente versátil.

¿Por qué este corte favorece especialmente después de los 50?

Los estilistas coinciden en que los pantalones de tiro alto ayudan a definir la cintura y ofrecen un efecto visual que estiliza el torso. Cuando se combinan con una pierna recta, el resultado es una silueta equilibrada que no marca en exceso y aporta movimiento.

Otra ventaja es que este diseño nunca pasa de moda. Mientras otros cortes cambian temporada tras temporada, el pantalón recto se mantiene como un básico del armario cápsula gracias a su capacidad para adaptarse tanto a looks formales como informales.

La reina Letizia demuestra por qué los pantalones de tiro alto y corte recto son una de las prendas más elegantes y favorecedoras de su guardarropa, una fórmula de estilo que ha convertido en su sello después de los 50. Getty Images

Así combina la reina Letizia este pantalón elegante

Una de las claves del éxito de la reina Letizia está en el equilibrio. La monarca suele combinar este pantalón con prendas de líneas limpias y colores sólidos, evitando excesos de volumen.

Cuando busca un look más ejecutivo apuesta por un traje sastre monocromático, mientras que para actos de día suele llevarlo con blusas fluidas o camisas blancas impecables. En ambos casos, los accesorios discretos y unos stilettos completan un estilismo sofisticado que nunca resulta recargado.

Cómo llevar el pantalón favorito de la reina Letizia este 2026

Este otoño, el pantalón recto de tiro alto se confirma como uno de los imprescindibles del armario elegante. Puedes llevarlo en tonos chocolate, gris carbón, arena o negro con un suéter fino de cuello alto, una blazer estructurada o una camisa oversize ligeramente remetida.

Si buscas un efecto similar al de la reina Letizia, procura que el pantalón roce el empeine y combínalo con zapatos de punta afilada. Este pequeño detalle ayuda a prolongar visualmente la pierna y aporta ese acabado refinado que caracteriza el estilo de la soberana española.

Más que una tendencia pasajera, este corte representa una inversión inteligente: favorece a distintos tipos de cuerpo, transmite elegancia atemporal y confirma por qué la reina Letizia lo ha convertido en su uniforme de estilo después de los 50.