¿Cómo se alimenta la reina Letizia? Los hábitos que la ayudan a mantenerse en forma después de los 50

A sus 53 años, la reina Letizia continúa siendo una de las royals más admiradas de Europa por su estilo, condición física y disciplina, detrás de su imagen no parece haber fórmulas milagrosas, sino una serie de hábitos alimenticios que ha mantenido durante años y que coinciden con muchas de las recomendaciones de los expertos en nutrición.

La Casa Real española nunca ha difundido un menú oficial de la reina, pero sí existen suficientes declaraciones públicas, imágenes institucionales, discursos y testimonios de personas cercanas al Palacio de la Zarzuela que permiten entender cómo es la alimentación que sigue la esposa de Felipe VI.

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Productos frescos, ecológicos y de temporada

Uno de los hábitos más documentados de la reina Letizia es su preferencia por los alimentos frescos.

Diversos medios españoles especializados en Casa Real señalan que la monarca participa activamente en la planificación de los menús familiares y da prioridad a frutas, verduras y productos de temporada, muchos de ellos procedentes de proveedores locales. También es conocida su afinidad por establecimientos ecológicos y mercados de proximidad en Madrid.

Este enfoque coincide con una de las recomendaciones más repetidas por nutricionistas: llenar la mayor parte del plato con alimentos vegetales y reducir el consumo habitual de productos altamente procesados.

La dieta de la reina Letizia

Si hay un patrón alimenticio con el que se identifica a Letizia es la dieta mediterránea.

Como Embajadora Especial para la Nutrición de la FAO, la reina ha defendido en diversas ocasiones este modelo, al que ha definido como mucho más que una forma de comer, sino como un estilo de vida basado en el consumo de alimentos frescos, de temporada y mínimamente procesados.

Este tipo de alimentación prioriza el consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, pescados, especialmente azules, aceite de oliva virgen extra., frutos secos y consumo moderado de carne roja y alimentos ultraprocesados. No se trata de una dieta restrictiva, sino de un patrón alimentario que durante décadas ha sido asociado con beneficios para la salud cardiovascular y el envejecimiento saludable.

La reina Letizia apuesta por el azul cobalto en una ceremonia de Estado celebrada en el Palacio Real de Madrid, un tono que proyecta elegancia, autoridad y protagonismo en los actos institucionales. Getty Images

El pescado ocupa un lugar importante en su menú

Las fotografías difundidas por la Casa Real y distintas publicaciones sobre los hábitos alimenticios de la familia muestran con frecuencia platos donde el pescado aparece acompañado de verduras.

El salmón, las sardinas y otros pescados ricos en ácidos grasos omega-3 suelen relacionarse con este tipo de alimentación, aunque no existe un menú oficial que detalle qué consume la reina cada día.

Verduras en prácticamente todas las comidas

Uno de los detalles que más llamó la atención cuando la Casa Real compartió imágenes de un almuerzo familiar fue la abundante presencia de verduras.

Sopas elaboradas con acelgas y champiñones, brócoli como guarnición y platos sencillos reflejan una cocina basada en ingredientes naturales más que en preparaciones elaboradas.

Este tipo de alimentación aporta fibra, vitaminas y minerales, además de favorecer una mayor sensación de saciedad.

Agua como bebida principal

En las apariciones públicas y en distintas publicaciones sobre la vida en Zarzuela también se menciona que el agua es la bebida habitual de la reina Letizia. El consumo de refrescos azucarados parece ser muy limitado y el alcohol no suele formar parte de los hábitos que se le atribuyen públicamente.

Una alimentación basada en la constancia, no en las dietas milagro

Durante años se ha especulado con que la reina seguía la conocida dieta Perricone, un plan rico en proteínas y alimentos con propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, la propia Letizia evitó confirmar que siguiera un método concreto, lo que ha llevado a varios medios especializados a concluir que muchas de esas versiones forman parte de la especulación y no de información confirmada.

Lo que sí parece consistente es un patrón de alimentación equilibrado, basado en alimentos frescos y en una planificación constante.

La reina Letizia durante un compromiso oficial. La monarca volvió a captar la atención con un estilismo de inspiración sastre al recuperar un elegante traje con chaleco, una combinación atemporal que reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. Getty Images

Incluso su desayuno ha sido analizado por especialistas

El interés por los hábitos alimenticios de la reina ha llegado al punto de que nutricionistas han analizado públicamente algunos desayunos atribuidos a la familia real.

Un ejemplo es el zumo de naranja natural, que durante años fue considerado una opción muy saludable. La bioquímica y nutricionista clínica Elena Pérez explicó recientemente que, al exprimir la fruta, se pierde buena parte de su fibra, por lo que recomienda consumir la naranja entera para aprovechar mejor sus beneficios. Este tipo de análisis demuestra que incluso una alimentación considerada saludable puede mejorarse siguiendo las recomendaciones de los especialistas.

El verdadero secreto de la reina Letizia

Más que un alimento concreto, lo que diferencia la alimentación de Letizia parece ser la regularidad.

La combinación de una dieta mediterránea, productos frescos, verduras en abundancia, pescado, aceite de oliva virgen extra, buena hidratación y un estilo de vida activo coincide con muchas de las pautas que hoy respaldan los expertos en nutrición para favorecer un envejecimiento saludable.

En otras palabras, el aspecto físico de la reina no parece responder a una dieta de moda, sino a una forma de comer que ha mantenido durante años y que prioriza el equilibrio sobre las restricciones. Esa constancia, más que cualquier alimento específico, es probablemente el hábito que mejor explica por qué sigue siendo un referente de bienestar después de los 50.