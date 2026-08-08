¿Qué música escucha la princesa Leonor? Lo que se sabe de la playlist de la futura reina de España

La princesa Leonor vive bajo uno de los mayores niveles de escrutinio de Europa, su formación militar, sus discursos y hasta su manera de vestir forman parte de una estrategia institucional que busca preparar a la futura reina de España para el papel que algún día desempeñará al frente de la Corona. Pese a ello hay aspectos de su personalidad que logran escapar al protocolo y permiten descubrir quién es la joven de 20 años detrás del uniforme. Uno de ellos es la música.

Aunque la Casa Real española nunca ha revelado oficialmente qué artistas escucha Leonor de Borbón, algunas apariciones públicas y pequeños gestos de la heredera han permitido construir una imagen bastante clara de sus preferencias musicales. Más allá de la curiosidad, estos gustos ayudan a entender cómo la futura reina busca mantener un vínculo con una generación que consume cultura de una forma muy distinta a la de sus antecesores.

Taylor Swift, Rosalía y Harry Styles: los artistas que marcarían la playlist de Leonor

El nombre que más certezas ofrece es el de Taylor Swift. En mayo de 2024, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistieron al concierto de The Eras Tour en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, una salida que confirmó el interés de ambas por una de las artistas más influyentes del mundo.

Pero Taylor Swift no es solo una cantante de éxito.,también representa un fenómeno cultural asociado con la independencia, el liderazgo femenino y el control de la propia narrativa, elementos que muchos analistas consideran especialmente significativos para una joven que crecerá bajo una permanente exposición pública.

Taylor Swift en el escenario de “Taylor Swift | The Eras Tour” en BC Place el 6 de diciembre de 2024 en Vancouver, British Columbia. Kevin Winter/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

A ese nombre se suman otros artistas que diversos medios españoles han relacionado con la heredera al trono. Uno de ellos es Harry Styles, cuya carrera en solitario lo ha convertido en uno de los máximos exponentes del pop británico contemporáneo y en un referente para la Generación Z.

Harry Styles, uno de los artistas de pop más influyentes de la actualidad, ha sido señalado por diversos medios españoles como uno de los cantantes que formarían parte de los gustos musicales atribuidos a la princesa Leonor, aunque la Casa Real nunca lo ha confirmado oficialmente. Getty Images

También aparece Rosalía, la artista española con mayor proyección internacional de la última década. Su arte para fusionar tradición y modernidad ha redefinido la música española ante el mundo, por lo que no resulta extraño que diferentes publicaciones la incluyan entre las posibles favoritas de Leonor. Aunque ni Harry Styles ni Rosalía han sido confirmados oficialmente por la Casa Real, ambos forman parte de las referencias musicales que con mayor frecuencia aparecen asociadas a la princesa.

Rosalía anuncia el nuevo lanzamiento de su próximo disco. Getty Images

Una playlist que dice más de lo que parece

En una monarquía, incluso aquello que parece cotidiano puede convertirse en un mensaje institucional. Los gustos musicales de Leonor no son la excepción.

Mientras generaciones anteriores de la realeza proyectaban una imagen mucho más distante, la futura reina pertenece a una época en la que las figuras públicas también construyen su identidad a través de la cultura popular. Escuchar a Taylor Swift, interesarse por Harry Styles o seguir el fenómeno de Rosalía acerca a Leonor al universo cultural de millones de jóvenes europeos.

Los especialistas en comunicación institucional coinciden en que esta cercanía resulta valiosa para una institución que busca mantenerse vigente. La monarquía española entiende que la legitimidad ya no depende únicamente de la tradición, sino también por la manera en que logran conectar con una sociedad mucho más horizontal y digital.

La música también forma parte de la formación de una futura reina

Más allá de sus preferencias personales, la música ocupa un lugar importante dentro de la educación cultural que recibe la heredera.

Como futura jefa del Estado, Leonor ha sido formada para conocer las distintas expresiones artísticas de España y representar la riqueza cultural del país tanto dentro como fuera de sus fronteras. Esa preparación explica su presencia en conciertos, actos culturales y ceremonias donde la música desempeña un papel central.

Sin embargo, Zarzuela mantiene una línea muy clara respecto a la privacidad de la princesa. La institución evita compartir detalles sobre sus aficiones personales para preservar un equilibrio entre la cercanía y la discreción.

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Leonor representa una nueva generación de la realeza

Cada heredero refleja el tiempo que le toca vivir. Isabel II fue símbolo del deber, Felipe VI ha apostado por una Corona más transparente y contenida; Leonor parece estar construyendo un perfil distinto, donde la disciplina convive con referencias culturales compartidas por millones de jóvenes.

Su gusto por artistas internacionales y españoles demuestra que la futura reina creció en la era de Spotify, de las plataformas de streaming y de los fenómenos musicales globales. Esa normalidad, lejos de restarle solemnidad a su papel, puede convertirse en uno de los mayores activos de la institución.

La Casa Real probablemente nunca publique la playlist de la princesa Leonor. Y precisamente ahí reside parte de su valor simbólico. Las pocas pistas que han trascendido permiten observar cómo la futura reina combina la estricta preparación institucional con intereses propios de una joven de su edad. Escuchar a Taylor Swift, seguir el impacto de Rosalía o identificarse con artistas como Harry Styles habla de una generación que consume cultura sin fronteras y que entiende la música como una forma de identidad.