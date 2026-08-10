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La princesa Leonor lleva el vestido boho con escote en la espalda que todas queremos este verano

Una cena familiar en Mallorca fue la ocasión perfecta para que la princesa Leonor sacara su lado más relajado.

Agosto 09, 2026 • 
Karen Luna
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La princesa Leonor lleva el vestido boho con escote en la espalda que todas queremos este verano

Getty Images

La princesa Leonor vuelve a demostrar que los looks de verano no necesitan ser complicados para convertirse en inspiración. Durante una noche en familia en Mallorca, la heredera al trono español apostó por un vestido boho floreado, de escote halter y con espalda descubierta, una combinación fresca y femenina que resulta perfecta para las noches cálidas de la temporada.

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La joven disfrutó de una cena familiar junto a la infanta Sofía, el rey Felipe VI y la reina Sofía en el restaurante Mia, en Palma de Mallorca. Y aunque se trató de un momento familiar, el look de Leonor rápidamente llamó la atención por su aire relajado y veraniego.

El vestido boho de la princesa Leonor tiene todo lo que buscamos este verano

El diseño que llevó la princesa Leonor destaca principalmente por su estampado. Se trata de un vestido largo floreado, con una combinación de tonos oscuros, rosas y azules que le da personalidad sin perder ese espíritu ligero que asociamos con la moda de verano.

Uno de los detalles más interesantes es el escote halter, que deja los hombros al descubierto y aporta una silueta estilizada. A esto se suma el escote en la espalda, un recurso que consigue que un vestido de inspiración boho se vea mucho más especial.

La elección resulta especialmente acertada para una cena de verano en Mallorca, porque mantiene ese equilibrio entre comodidad y elegancia que muchas buscamos cuando queremos vestirnos un poco más sin sentir que llevamos un look demasiado formal.

Así combinó Leonor su vestido floreado

Para completar el estilismo, la princesa llevó alpargatas negras de tiras, que mantienen la atención en el vestido y alargan visualmente la silueta. También añadió una pulsera plateada y llevó un bolso de mano en color rosa intenso, un detalle que rompe con la paleta predominante del vestido y aporta un toque de color.

El resultado es un look que se siente mucho más relajado que otros estilismos de la princesa, pero conserva ese punto cuidado que caracteriza sus apariciones públicas.

Quizá esa sea precisamente la mayor inspiración de este conjunto: un vestido boho floreado puede funcionar perfectamente para una cena especial sin necesidad de llenarlo de accesorios. Unas sandalias sencillas, un bolso llamativo y joyería discreta son suficientes.

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La familia real española continúa disfrutando del verano en Mallorca, y esta salida familiar nos deja una idea clara para la temporada: los vestidos largos, los estampados florales y los escotes halter siguen siendo una combinación ganadora para las noches de verano.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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