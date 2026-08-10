¿Manos más jóvenes? Estos 7 colores de esmalte hacen toda la diferencia

A veces no hace falta cambiar por completo el look para conseguir un efecto más fresco. El color del esmalte puede modificar cómo percibimos visualmente las manos, sobre todo cuando elegimos tonos que aportan luminosidad y se llevan bien con el tono de piel.

Si tienes 40, 50 o 60 y quieres probar algo diferente al clásico nude o rojo, estas siete opciones pueden convertirse en una buena inspiración. La idea no es buscar un color que “quite años” literalmente, sino encontrar esmaltes que hagan que las manos se vean más pulidas, luminosas y sofisticadas.

1. Pink nails: elegante y nada predecible

El rosa malva tiene ese punto entre rosado, gris y violeta que lo hace mucho más interesante que un rosa tradicional. Es una alternativa discreta, pero con suficiente personalidad para darle color a las uñas sin crear un contraste demasiado fuerte.

2. Manicure café: el café que se ve sofisticado

Los tonos mocha son una opción ideal si quieres llevar un color oscuro sin recurrir al negro. Su base marrón puede aportar profundidad y combinar fácilmente con diferentes estilos, desde los más clásicos hasta los minimalistas.

3. Uñas tono ciruela: un toque de color

Si buscas algo más intenso, prueba un ciruela de acabado cremoso. El matiz rojizo-violeta hace que se sienta sofisticado y menos obvio que un rojo tradicional. Además, funciona especialmente bien cuando quieres que las uñas sean el pequeño detalle protagonista.

4. Manicura cálida color durazno: luminosidad sin exagerar

El durazno rosado mezcla la calidez del melocotón con un toque de rosa. Es una opción interesante para quienes prefieren colores claros, pero quieren alejarse del beige convencional.

5. Nail art terracota: cálido y moderno

El terracota lleva los tonos tierra hacia una versión más colorida. Su mezcla de naranja, rojo y marrón puede darle mucha personalidad al look y funciona especialmente bien durante los meses cálidos.

6. Uñas verde de la suerte: la alternativa inesperada

¿Quieres salir completamente de los tonos clásicos? El verde salvia es una opción suave que aporta un toque diferente sin resultar estridente. Su apariencia apagada y ligeramente grisácea lo convierte en una alternativa elegante para quienes disfrutan experimentar.

7. Manicure azul mar: sofisticación en versión fría

El azul grisáceo es otro color que merece una oportunidad. En lugar de un azul brillante, esta versión más apagada crea un acabado moderno y discreto que puede hacer que las uñas se conviertan en el detalle inesperado del look.

¿Qué color de esmalte hace que las manos se vean más jóvenes?

No existe un tono universal que pueda rejuvenecer las manos de manera literal. Sin embargo, elegir un color que armonice con la piel, tenga un acabado uniforme y mantenga las uñas cuidadas puede contribuir a una apariencia más pulida.

La clave está en experimentar. Rosa malva, mocha, ciruela, durazno, terracota, verde salvia y azul grisáceo son siete alternativas para salir de los colores de siempre y conseguir unas manos con un aspecto moderno y sofisticado.

