Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se despiden de Jorge Messi en Rosario: así fue la íntima ceremonia familiar

Lionel Messi volvió a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, en una ceremonia privada que reunió a la familia más cercana. El futbolista viajó desde Miami acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para participar en el último adiós celebrado el domingo 9 de agosto.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel durante buena parte de su carrera, murió a los 68 años después de atravesar un periodo de problemas de salud. Su fallecimiento fue confirmado el sábado 8 de agosto en Rosario. El Sanatorio Centro, donde permanecía bajo atención médica, informó su muerte y pidió respetar la privacidad de la familia. La causa específica no fue divulgada.

Sanatorio Centro de Rosario, donde Jorge Messi permaneció bajo atención médica antes de su fallecimiento a los 68 años. Getty Images

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi protagonizan un emotivo abrazo que refleja la complicidad y el apoyo que han construido a lo largo de los años, dentro y fuera de las canchas. Getty Images

¿Dónde fue el funeral de Jorge Messi?

La ceremonia se realizó en el cementerio privado El Prado, ubicado en Pérez, localidad cercana a Rosario. El sepelio se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con la intención de mantener la despedida alejada de la exposición pública.

Aunque la noticia provocó una enorme movilización de aficionados en Rosario, la familia optó por una ceremonia íntima. No estuvieron presentes futbolistas ni dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, ya que la despedida quedó reservada para familiares y allegados.

Lionel Messi durante un evento público junto a su padre, Jorge Messi. El padre del futbolista argentino fue una figura clave en sus primeros años de carrera y posteriormente se desempeñó como su representante. Getty Images

Messi llegó a Rosario acompañado por su familia

Lionel Messi llegó a Rosario procedente de Miami, donde juega para el Inter Miami. El futbolista viajó junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para reunirse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol. La presencia de Antonela Roccuzzo fue especialmente significativa durante estos días. La esposa de Messi acompañó al futbolista en su regreso a Rosario y estuvo junto a él y sus hijos durante la despedida familiar.

Desde que se conoció la muerte de Jorge Messi, Antonela y el entorno cercano de Lionel han mantenido un perfil discreto y no han hecho pública ninguna declaración extensa sobre el momento que atraviesan.

Lionel Messi celebra junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. La imagen corresponde a los festejos realizados en 2023, cuando la familia acompañó al capitán argentino durante la celebración del título. Getty Images

¿Quién fue Jorge Messi y qué papel tuvo en la carrera de Lionel?

Jorge Horacio Messi fue mucho más que el padre del futbolista. Durante décadas fue una de las personas más importantes en la vida personal y profesional de Lionel, especialmente durante sus primeros años como jugador.

Jorge acompañó a su hijo desde sus comienzos en Rosario y tuvo un papel determinante cuando Lionel dejó Argentina a los 13 años para continuar su formación en España. También fue su representante y estuvo involucrado en la gestión de su carrera y sus asuntos económicos durante buena parte de su trayectoria profesional.

Cuando Lionel era niño, Jorge también participó activamente en las decisiones relacionadas con el tratamiento que necesitaba por su deficiencia de la hormona de crecimiento. Su acompañamiento fue fundamental durante la etapa en la que la familia buscaba una oportunidad para que el joven futbolista pudiera continuar su desarrollo deportivo en Barcelona.

Jorge Messi mantuvo durante años un perfil discreto pese a la enorme fama internacional de su hijo. Su papel detrás de escena fue clave para acompañar el crecimiento de Lionel desde las categorías infantiles de Newell’s Old Boys hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.

El Inter Miami rindió homenaje a Jorge Messi antes de uno de sus partidos tras conocerse el fallecimiento del padre de Lionel Messi. La pantalla del estadio mostró su nombre y los años de su nacimiento y muerte. Getty Images

El homenaje del fútbol argentino a Jorge Messi

La muerte de Jorge Messi generó muestras de apoyo dentro y fuera de Argentina. Newell’s Old Boys, club en el que Lionel comenzó su formación, fue una de las instituciones que expresó públicamente sus condolencias, al igual que el FC Barcelona, la Asociación del Fútbol Argentino y otros clubes y organismos relacionados con la carrera del futbolista.

La Asociación del Fútbol Argentino también anunció homenajes en las distintas categorías del futbol nacional, entre ellos minutos de silencio y el uso de brazaletes negros como muestra de respeto por el padre del capitán de la selección argentina. En Rosario, la reacción fue igualmente significativa. A pesar de que la familia pidió privacidad, aficionados se acercaron a distintos puntos vinculados con la vida de Messi para dejar flores, mensajes y muestras de cariño hacia el futbolista y su familia.

Un último adiós en familia

La despedida de Jorge Messi estuvo marcada por la privacidad que caracterizó su vida pública. Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, sus hijos y los familiares más cercanos se reunieron en Rosario para acompañar al hombre que tuvo un papel fundamental en la historia personal y profesional del futbolista.

Para Messi, el regreso a su ciudad natal significó despedir no solo a su padre, sino también a una de las figuras que estuvo presente desde los primeros pasos de su carrera hasta su consolidación como una estrella mundial.