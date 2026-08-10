Kate Middleton y el príncipe William reciben un importante impulso económico: así aumenta su fortuna

Kate Middleton y el príncipe William han recibido un importante impulso económico gracias al desempeño del Ducado de Cornualles, la propiedad que proporciona ingresos al heredero de la Corona británica. Los nuevos datos financieros muestran que el patrimonio administrado por William generó más de 21 millones de libras durante el último ejercicio.

La cifra adquiere especial relevancia mientras los príncipes de Gales disfrutan de su descanso de verano. Aunque William y Kate no reciben directamente recursos del Sovereign Grant para financiar su trabajo oficial, los ingresos del Ducado de Cornualles cubren tanto sus actividades oficiales como determinados gastos privados y familiares.

Imagen de archivo. El príncipe William y Kate Middleton llegan a Canadá junto al príncipe George y la princesa Charlotte durante una visita oficial. Los desplazamientos de los herederos al trono están sujetos a estrictos protocolos de seguridad. Getty Images

¿Cuánto dinero genera el Ducado de Cornualles?

De acuerdo con el informe financiero más reciente de la Casa Real británica, el Ducado de Cornualles registró un superávit neto distribuible de 21.55 millones de libras durante el ejercicio que terminó el 31 de marzo de 2026.

Además, el patrimonio alcanzó un valor neto de 1,200 millones de libras, compuesto principalmente por propiedades de inversión. El dato representa un incremento importante en los recursos disponibles para el heredero al trono y explica por qué las finanzas de William y Kate vuelven a estar bajo los reflectores.

Kate y William podrían asistir a la boda del príncipe Abdul Mateen

¿Qué es el Ducado de Cornualles?

El Ducado de Cornualles fue creado en 1337 por el rey Eduardo III para proporcionar una fuente de ingresos independiente a su hijo y heredero. Desde entonces, la propiedad ha estado vinculada al heredero de la Corona británica.

William se convirtió en el vigésimo quinto duque de Cornualles después de que su padre, el rey Carlos III, ascendiera al trono en 2022. Desde entonces, el príncipe de Gales tiene derecho al superávit anual generado por el Ducado.

El patrimonio comprende más de 51,861 hectáreas distribuidas en 19 condados de Inglaterra y Gales. Cuenta con terrenos agrícolas, propiedades residenciales y comerciales, bosques, ríos, canteras y zonas costeras, además de negocios como Duchy of Cornwall Nursery y Duchy Holiday Cottages.

¿Cómo beneficia el Ducado de Cornualles a Kate Middleton y William?

Los ingresos del Ducado de Cornualles son fundamentales para financiar la vida oficial del príncipe William y Kate Middleton. De acuerdo con la información publicada por la Casa Real, el príncipe de Gales no recibe dinero del Sovereign Grant, ya que sus actividades se financian predominantemente mediante los ingresos de esta propiedad.

El dinero permite cubrir los gastos relacionados con el trabajo oficial de los príncipes de Gales, además de determinadas necesidades privadas y familiares. Una parte importante también se destina a las actividades benéficas que realizan William y Kate.

Existe na diferencia importante entre los ingresos del Ducado y la fortuna personal del príncipe. William no puede vender libremente los activos de capital de la propiedad ni quedarse con el dinero obtenido de su venta. Los recursos derivados de la venta de activos deben permanecer dentro del patrimonio y reinvertirse para garantizar su continuidad.

¿El aumento del Ducado significa que William y Kate son más ricos?

El incremento de los ingresos del Ducado de Cornualles no significa automáticamente que la fortuna personal de Kate Middleton y el príncipe William haya aumentado en la misma cantidad.

Los 21.55 millones de libras corresponden al superávit neto distribuible de la propiedad durante el último ejercicio. De esa cantidad se financian las actividades y gastos asociados con la vida del príncipe de Gales y su familia, además de sus compromisos oficiales y filantrópicos.

La Casa Real también señala que William paga voluntariamente el impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos imponibles que recibe del Ducado.

Foto de Archivo. El príncipe William generó una impresión muy particular en su reunión con Emmanuel Macron Getty Archivo

¿Cuál es el patrimonio del Ducado de Cornualles?

El valor neto del Ducado de Cornualles alcanzó los 1,200 millones de libras al cierre del ejercicio financiero 2025-2026. La cifra no corresponde a la fortuna personal de William, sino al valor de los activos administrados por esta institución histórica.

Por su estructura, el Ducado está diseñado para garantizar que el heredero de la Corona tenga una fuente de ingresos independiente. William recibe los beneficios económicos generados por el patrimonio, pero debe conservar sus activos para que continúen proporcionando ingresos a los futuros herederos. Así, mientras Kate Middleton y el príncipe William disfrutan de su descanso de verano, las nuevas cifras del Ducado de Cornualles ponen de nuevo el foco en la enorme estructura económica que acompaña a los futuros reyes de Inglaterra.