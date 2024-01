La salud de Kate Middleton: qué dice el nuevo comunicado que emitió el Palacio de Kensington

Kate Middleton fue dada de alta del hospital luego de que hace casi dos semanas se sometiera a una cirugía abdominal planificada, por lo que ahora ya se encuentra recuperándose en casa, acompañada de su familia.

Sin embargo, durante el tiempo que la princesa se encontró internada en el hospital The Clinic London, existió una gran incertidumbre ya que no se informó nada sobre su estado de salud, por lo que ahora, en el nuevo comunicado en donde se da a conocer el alta hospitalaria de Kate, también se dieron más detalles de cómo va evolucionando. Aunque te adelantamos que no dice mucho.

¿Cómo va la salud de Kate Middleton, según el Palacio de Kensington?

Si bien no se especificó de qué fue operada, el comunicado proveniente de Palacio sí dice que su salud va progresando favorablemente. “La princesa de Gales ha regresado a su casa en Windsor para continuar recuperándose de la cirugía. Está teniendo una buena evolución”, según se lee en el mismo.

Kate Middleton está teniendo una buena evolución luego de su cirugía abdominal Getty Images

Además, el matrimonio real aprovechó también el comunicado para agradecer el trabajo del personal médico que cuidó de Middleton durante el tiempo que estuvo internada. “El príncipe y la princesa desean agradecer enormemente a todo el equipo de The London Clinic, especialmente al dedicado personal de enfermería, por la atención brindada”.

Por otro lado, recordemos que anteriormente ya se había hablado del tiempo estimado de recuperación de Kate una vez que estuviera en casa. “Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa”, informaba el Palacio. Por lo que todavía habrá que esperar un tiempo para verla de nuevo en la vida pública.

Mientras tanto, la esposa del príncipe William ya se encuentra en su residencia de Windsor, en Adelaide Cottage, recuperándose de la cirugía abdominal.

¿Qué decía la prensa española sobre la salud de Kate Middleton?

Previo al alta de Kate Middleton, la prensa española comenzó a especular sobre cómo se encontraba su salud, ya que la Casa Real Británica se mantuvo en un secretismo absoluto y no proporcionó detalles.

De hecho, medios españoles apuntaban a que los tabloides del Reino Unido tenían un pacto de silencio con la Familia Real para no revelar información del tema. Mientras que la periodista Concha Calleja dijo que había sido inducida a un coma y que tuvo que ser intubada. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada.