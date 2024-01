Por qué se dice que la prensa británica tiene un pacto de silencio sobre la salud de Kate Middleton

La salud de Kate Middleton se ha convertido en tema de conversación durante los últimos días, luego de que la semana pasada se diera a conocer que se había sometido a una cirugía abdominal, acaparando los titulares de la prensa internacional, así como la del Reino Unido.

Sin embargo, ha llamado la atención que los medios británicos que más han criticado a la Familia Real Británica a lo largo de los años, se han mantenido prácticamente en silencio desde que la royal de 42 años ingresó al hospital. Algo que resulta bastante curioso si tomamos en cuenta que, en otras ocasiones, la misma prensa se da a la tarea de investigar hasta el detalle más mínimo de sus miembros.

El supuesto pacto de silencio de los medios británicos sobre la salud de la princesa Kate

Así pues, el hecho de que exista un secretismo sobre su salud da pie a infinidad de especulaciones y teorías, y una de ellas sería que existiría una especie de pacto de silencio por parte de la prensa británica para no hablar sobre la salud de Kate Middleton, ya que casi todos los medios ingleses han dejado de dar reportes al respecto.

Kate Middleton ingresó al hospital el martes pasado para someterse a una cirugía abdominal GETTY IMAGES

También, esta teoría ha tomado mayor fuerza porque la Casa Real sigue sin especificar de qué fue operada, razón que fue justificada por la misma institución, la cual decía que la princesa de Gales prefería mantener en privado su condición médica.

Sin embargo, sabemos que estas declaraciones oficiales no pararían a los tabloides para tratar de recabar toda la información posible y darla a conocer. Cosa que no ha ocurrido en esta ocasión y que llama la atención de los ciudadanos, puesto que todos los medios, desde los más sensacionalistas hasta los más serios, como The Guardian o The Times, siempre están al pendiente de los Windsor, y más de una figura tan mediática como lo es la esposa del heredero al trono.

El príncipe William visitó a Kate Middleton en el hospital luego de su cirugía abdominal y parecía preocupado Max Mumby/Indigo/Getty Images

Por otro lado, el semblante de preocupación del príncipe William cuando fue a visitar a su esposa al hospital, también pudieran indicar que la operación fue algo mucho más grave o que su recuperación tuviera algún tipo de complicación. Tal y como lo ha revelado la periodista Concha Calleja, quien aseguró que fuentes cercanas le habrían informado que “algo salió mal en el postoperatorio de Kate”.

Pero en cualquier caso, lo que sí es un hecho es que el Palacio de Kensington no ha dado actualizaciones sobre la evolución de Middleton y tampoco ha aclarado de qué fue esa cirugía que se le realizó.