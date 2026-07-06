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¿Son amigas? Georgina Rodríguez sorprende a Antonela Roccuzzo con tierno regalo

Aunque pocas veces interactúan públicamente, Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo protagonizaron un momento que dio mucho de qué hablar.

Julio 06, 2026 • 
Karen Luna
El alimento antiedad que come Georgina Rodríguez

¿Son amigas? Georgina Rodríguez sorprende a Antonela Roccuzzo con tierno regalo

Getty Images

Un inesperado intercambio entre Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de los seguidores del futbol. En plena euforia por el Mundial 2026, la empresaria e influencer española tuvo un detalle con la esposa de Lionel Messi, un gesto que rápidamente dio pie a una pregunta entre los usuarios de redes sociales: ¿son amigas?

Todo comenzó cuando Antonela compartió en sus historias de Instagram el regalo que recibió de Georgina, acompañado de un mensaje de agradecimiento que no pasó desapercibido. Aunque ambas han coincidido en distintos eventos relacionados con el futbol a lo largo de los años, pocas veces habían protagonizado una interacción pública como esta.

El regalo de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo fue un kit de Mimoa

Lejos de tratarse de un obsequio cualquiera, Georgina Rodríguez envió a Antonela Roccuzzo un kit de Mimoa, su nueva marca de loungewear, especializada en prendas cómodas para el día a día.

El paquete incluía varias piezas de la colección y una carta de presentación de la firma, en la que Georgina explica la esencia del proyecto y el mensaje que busca transmitir a las mujeres: sentirse cómodas consigo mismas y celebrar la autenticidad.

Antonela mostró el detalle en sus redes sociales y respondió con un mensaje lleno de cariño: “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, unas palabras que fueron interpretadas por muchos seguidores como una muestra del respeto y la buena relación que existe entre ambas.

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La influencer envió a Antonela Roccuzzo un kit de Mimoa, un gesto que la argentina agradeció públicamente y que despertó la curiosidad de sus seguidores.

SS/ Instagram de Georgina Rodríguez

¿Qué relación tienen Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo?

Aunque las dos son algunas de las mujeres más mediáticas del mundo del futbol, Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo nunca han confirmado que mantengan una amistad cercana.

Sin embargo, este intercambio dejó ver que existe una relación cordial entre ellas, algo que llamó aún más la atención debido a la histórica rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos de los futbolistas más importantes de las últimas décadas.

A diferencia de la competencia que durante años protagonizaron sus respectivas parejas dentro de la cancha, Georgina y Antonela han demostrado que fuera del terreno de juego pueden existir gestos de apoyo y admiración mutua.

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El detalle también sirvió para dar a conocer Mimoa, el nuevo proyecto empresarial de Georgina Rodríguez, que busca conquistar el mercado con prendas que combinan comodidad y estilo.

Antonela Roccuzzo Georgina Rodríguez
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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