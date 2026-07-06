Portugal vs. España: Así apoya Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo

Mientras Portugal disputa un intenso encuentro frente a España en los octavos de final del Mundial 2026, Georgina Rodríguez volvió a demostrar que es la principal seguidora de Cristiano Ronaldo. A través de una historia publicada en Instagram, la empresaria compartió una tierna imagen en la que dos de sus hijos observan con emoción la alineación de la selección portuguesa en la pantalla, un gesto con el que dejó claro que toda la familia acompaña al futbolista en uno de los partidos más importantes del torneo.

Georgina Rodríguez compartió una tierna fotografía de sus hijos siguiendo el partido entre Portugal y España, una muestra del apoyo que toda la familia brinda a Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026. Instagram @georginagio

La tierna fotografía con la que Georgina Rodríguez apoyó a Cristiano Ronaldo

En la fotografía compartida por Georgina Rodríguez en sus stories, aparecen dos de los hijos de la familia siguiendo con atención la transmisión previa al encuentro entre Portugal y España. Los pequeños observan la alineación de la selección portuguesa desde casa, una escena que refleja cómo la familia vive cada compromiso internacional de Cristiano Ronaldo y acompaña al capitán luso en uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

Aunque Georgina no añadió un mensaje junto a la imagen, la publicación fue suficiente para demostrar el respaldo incondicional que mantiene hacia el futbolista. Además, dejó ver un momento íntimo de la familia que rápidamente despertó nuestra atención.

No es la primera vez que Georgina Rodríguez comparte con sus millones de seguidores momentos relacionados con la carrera de Cristiano Ronaldo. A lo largo de los años, la empresaria ha mostrado cómo ella y sus hijos acompañan al futbolista tanto desde las gradas como desde casa, convirtiéndose en uno de sus mayores apoyos durante competiciones como la Eurocopa, la Copa del Mundo y otros torneos internacionales.

Su presencia constante en los partidos y los mensajes que suele dedicar en fechas importantes han consolidado a la pareja como una de las familias más seguidas del deporte internacional.

¿Desde cuándo son familia Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

La historia entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comenzó en 2016, cuando ambos se conocieron en Madrid. Desde entonces, la pareja ha construido una sólida relación y una familia integrada por sus hijos, compartiendo momentos personales y profesionales que millones de personas siguen a través de redes sociales. Georgina también ha consolidado su propia carrera como empresaria, modelo e influencer, convirtiéndose en una figura internacional dentro del mundo de la moda y el entretenimiento, sin dejar de acompañar al delantero portugués en cada uno de los retos más importantes de su trayectoria.

La imagen compartida antes del partido entre Portugal y España demuestra que el apoyo a Cristiano Ronaldo no solo llega desde las tribunas o los aficionados, sino también desde su hogar.