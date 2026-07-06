Inés Tomaz, la modelo portuguesa que conquistó a Bernardo Silva y pocos conocen

Mientras Portugal se enfrenta a España en uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026, el nombre de Bernardo Silva vuelve a ocupar el foco de los titulares por su papel dentro de la selección portuguesa ya que hoy el titular del equipo Roberto Martínez ha confirmado que no jugará. Sin embargo, fuera de la cancha hay otra persona que ha despertado la curiosidad, su novia Inés Tomaz, es una modelo portuguesa que conquistó el corazón del futbolista y que, pese a mantener un perfil discreto, se ha convertido en una de las parejas más elegantes del mundo del fútbol.

¿Quién es Inés Tomaz?

Antes de convertirse en la esposa de Bernardo Silva, Inés Tomaz ya trabajaba como modelo y creadora de contenido en Portugal. Su estilo personal y su forma de vivir hizo que sus redes tuvieran un crecimiento natural para seguirle la pista, sus colaboraciones en campañas de moda y belleza la posicionaron como una figura dentro de la industria, de la moda y del lifestyle mucho antes de que su historia de amor con el futbolista llamara la atención internacional.

¿A qué se dedica Inés Tomaz?

Además de su carrera como modelo, Inés Tomaz ha colaborado con diversas firmas de moda y estilo de vida, convirtiéndose en una creadora de contenido con una comunidad que sigue de cerca sus looks, viajes y proyectos profesionales. A diferencia de otras parejas de futbolistas que suelen acaparar titulares por su exposición mediática, la portuguesa ha preferido mantener un perfil mucho más reservado, compartiendo únicamente algunos momentos de su vida personal.

El amor entre Inés Tomaz y Bernardo Silva que ya forman una familia

La relación entre Inés Tomaz y Bernardo Silva comenzó varios años antes de que anunciaran su compromiso. Aunque ambos procuraron mantener su romance de manera discreta, con el tiempo empezaron a aparecer juntos en algunos eventos y publicaciones en redes sociales, despertando el interés de los seguidores del futbolista.

En mayo de 2022, Bernardo Silva le pidió matrimonio durante unas vacaciones, una noticia que ambos compartieron con una fotografía que rápidamente dio la vuelta al mundo. Meses después, en julio de 2023, celebraron una elegante boda en Portugal acompañados por familiares, amigos y reconocidas figuras del fútbol internacional y ese mismo año dio la bienvenida a su primera hija, Carlota. Este año 2026, anunciaron que esperan a su segundo bebé, una noticia que compartieron con sus seguidores a través de un emotivo video protagonizado por su pequeña hija, confirmando que atraviesan uno de los momentos más felices de su vida.

Inés Tomaz y el estilo de lujo silencioso que la convierte en una de las parejas mejor vestidas del fútbol

Uno de los aspectos que más llama la atención de Inés Tomaz es su estilo. La modelo suele apostar por prendas de líneas limpias, vestidos de cortes sencillos, trajes sastre y colores neutros, una estética inspirada en el llamado quiet luxury o lujo silencioso. Su forma de vestir y de vivir demuestra que la sofisticación no depende de prendas extravagantes, sino de siluetas bien estructuradas y accesorios discretos, un sello que la ha convertido en una referencia para quienes buscan inspiración en la moda europea.

Inés Tomaz y Bernardo Silva, una de las parejas más del fútbol europeo

Mientras Bernardo Silva continúa escribiendo su historia con la selección de Portugal y el fútbol internacional, Inés Tomaz ha demostrado que es mucho más que la pareja de un deportista de élite. Su carrera como modelo, su estilo elegante y la discreción con la que ha construido su vida junto al futbolista la han convertido en una figura que despierta cada vez más interés. No es casualidad que, cada vez que el nombre del mediocampista vuelve a los titulares, también aumenten las búsquedas sobre la mujer que lo ha acompañado durante algunos de los momentos más importantes de su carrera.