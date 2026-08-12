Eclipse solar 2026: el ritual de agosto para soltar, manifestar y comenzar de nuevo, aunque no sea visible en México

Este 12 de agosto de 2026, el cielo será protagonista de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total. La totalidad podrá observarse en distintas zonas de España y otros puntos del hemisferio norte, pero México quedará fuera de la franja de visibilidad.

Que el fenómeno no pueda contemplarse desde nuestro país, sin embargo, no impide aprovechar la fecha desde una perspectiva espiritual. Para la astrología, los eclipses suelen asociarse con momentos de cambio, cierres y nuevos comienzos. Además, el eclipse del 12 de agosto coincide con una Luna Nueva en Leo, un signo relacionado simbólicamente con la identidad, la creatividad, la confianza y la expresión personal.

Por eso, más que intentar “hacer que algo suceda” de manera inmediata, este eclipse puede convertirse en un pretexto para detenerte, mirar hacia dentro y decidir qué quieres dejar atrás antes de comenzar una nueva etapa.

Ritual para atraer el amor en la Luna Nueva en Libra Getty Images

¿Qué significa espiritualmente el eclipse solar de agosto 2026?

Desde la astrología, un eclipse solar ocurre durante una Luna Nueva, por lo que suele interpretarse como un momento asociado con nuevos ciclos. El eclipse del 12 de agosto se produce en Leo y algunas corrientes astrológicas lo relacionan con la necesidad de recuperar protagonismo sobre la propia vida, revisar aquello que ya no representa quién eres y tomar decisiones más alineadas con tus deseos.

No existe evidencia científica de que un eclipse tenga efectos sobre la vida personal, la energía o la capacidad de manifestar deseos. Estas interpretaciones pertenecen al terreno de la astrología y las prácticas espirituales. El ritual, en ese sentido, puede entenderse como un ejercicio simbólico de introspección y establecimiento de intenciones.

Y quizá esa sea precisamente la mejor manera de vivirlo desde México: aunque no puedas ver cómo la Luna cubre al Sol, sí puedes utilizar la fecha como un momento para hacer una pausa.

El ritual del eclipse para soltar lo que ya no necesitas

Para realizarlo no necesitas objetos especiales. Busca un espacio tranquilo de tu casa, preferentemente durante la noche del 12 de agosto, y prepara una hoja de papel y una vela.

Comienza escribiendo aquello que quieres dejar atrás. Puede ser una relación, un hábito, una inseguridad, una expectativa o incluso una versión de ti misma que ya no quieres seguir sosteniendo. No necesitas escribir una explicación extensa: basta con identificar aquello que quieres cerrar.

Después, escribe tres frases que comiencen con “Suelto…”. La intención es poner en palabras aquello que ya no quieres cargar.

Lee lo que escribiste en voz alta y, como gesto simbólico, rompe el papel en pequeños pedazos. Si prefieres quemarlo, hazlo únicamente en un recipiente resistente al fuego y en un espacio seguro; no es necesario hacerlo para que el ritual tenga significado.

La idea no es que el eclipse “borre” aquello que te ocurre, sino utilizar el momento para hacer consciente una decisión que quizá ya estaba dentro de ti.

El segundo paso: escribe lo que quieres manifestar

Una vez que hayas terminado con el ejercicio de cierre, toma otra hoja.

Aquí cambia el enfoque: en lugar de escribir lo que quieres eliminar, escribe aquello que deseas construir durante los próximos meses. Puedes pensar en tu trabajo, tus relaciones, tu bienestar, tu creatividad o la manera en que quieres sentirte contigo misma.

Una de las prácticas espirituales que han comenzado a circular alrededor del eclipse consiste precisamente en escribir intenciones para nuevos objetivos y oportunidades. También se proponen ejercicios de gratitud, meditación y limpieza del espacio como formas simbólicas de acompañar el momento.

Para hacerlo más personal, escribe tres frases que comiencen con “Elijo…”.

Por ejemplo: “Elijo confiar más en mis decisiones”, “Elijo abrir espacio para nuevas oportunidades” o “Elijo dejar de perseguir aquello que ya no me corresponde”.

La diferencia es importante: no se trata de pedirle al universo que resuelva algo por ti, sino de convertir un deseo en una intención consciente.

Limpia tu espacio para comenzar de nuevo

El ritual puede continuar con algo mucho más sencillo: ordenar tu habitación.

Deshacerte de aquello que ya no utilizas, abrir las ventanas, cambiar las sábanas o reorganizar un espacio de trabajo puede funcionar como una representación física del mismo proceso que acabas de hacer en papel.

En diferentes prácticas espirituales asociadas con eclipses y lunas nuevas se utilizan aromas, hierbas, incienso o baños como símbolos de limpieza y renovación. No existen pruebas de que estos elementos tengan propiedades energéticas capaces de modificar el destino, pero pueden formar parte de una experiencia personal de relajación y reflexión. Si quieres incorporarlos, puedes utilizar un aroma que te resulte agradable, como romero, lavanda o cítricos, mientras ordenas el espacio.

Una noche para mirar hacia adelante

El eclipse solar total de este 12 de agosto tiene además una coincidencia astronómica interesante: las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más conocidas del año, alcanzan su periodo de actividad durante estas fechas.

Aunque el eclipse no pueda verse desde México, la noche puede convertirse en una oportunidad para desconectarte de las pantallas, salir a un lugar con poca contaminación lumínica y observar el cielo.

La experiencia puede ser tan sencilla como sentarte unos minutos en silencio, respirar y volver a leer aquello que escribiste como intención para los próximos meses.

Porque quizá el verdadero ritual del eclipse no sea pedir que algo externo cambie, sino preguntarte qué estás dispuesta a cambiar tú.

¿Se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto desde México?

La franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no atraviesa México, por lo que el fenómeno no podrá observarse desde ninguna región del país. Quienes quieran seguirlo podrán recurrir a transmisiones en vivo de las zonas donde sí será visible.

Esto también significa que no debes intentar mirar el Sol directamente desde México durante el horario del eclipse. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente para observar el Sol; si se sigue una transmisión, no existe ese riesgo para la vista.

El eclipse ocurrirá como fenómeno astronómico, aunque no todos podamos contemplarlo. Y desde México, su significado puede estar menos en mirar el cielo y más en aprovechar la fecha como un punto simbólico para cerrar una etapa, escribir una nueva intención y comenzar de nuevo.