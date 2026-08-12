¿Georgina Rodríguez ya había llevado el vestido de novia perfecto? El look que dio una pista para su boda con Cristiano Ronaldo

Hay looks que adquieren un significado completamente distinto con el paso del tiempo, y eso es justo lo que está pasando con el vestido que Georgina Rodríguez llevó en la MET Gala 2026. Ahora que sabemos que la empresaria y Cristiano Ronaldo finalmente se casaron, es imposible no volver la mirada hacia aquel diseño y preguntarnos: ¿acaso ya nos había dado una pequeña pista?

El vestido de Georgina Rodríguez que parecía de novia

Para la MET Gala 2026, Georgina apostó por un diseño de Ludovic de Saint Sernin, creado específicamente para ella y confeccionado a mano en París. La pieza tenía una silueta estructurada tipo corsé, encaje azul francés y detalles realizados a mano.

Pero había dos elementos que hicieron que el look se acercara todavía más al imaginario nupcial: un velo y una cola. Aunque el vestido no era blanco, su tono azul pálido, la estructura ceñida y estos accesorios le daban una estética que fácilmente podría recordar a una novia de estilo más moderno.

Además, el diseño no fue elegido al azar. De acuerdo con Vogue, la pieza nació a partir de las conversaciones entre Georgina y el diseñador sobre su devoción a la Virgen de Fátima, una referencia que terminó convirtiéndose en el punto de partida creativo del vestido.

Ahora que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ya son marido y mujer, uno de sus looks más comentados de 2026 adquiere un significado completamente distinto. Getty Images

¿Georgina Rodríguez estaba dando una pista de su boda?

Aquí hay que hacer una distinción importante. No está confirmado que Georgina Rodríguez quisiera adelantar su boda con este look. Cuando apareció en la MET Gala, en mayo de 2026, su relación con Cristiano Ronaldo ya era conocida y la pareja estaba comprometida, pero el vestido fue presentado como una interpretación personal del código de vestimenta “Fashion is Art”.

Aun así, visto desde el presente, resulta curioso pensar que Georgina ya había llevado un vestido con velo, cola y una silueta de inspiración nupcial meses antes de convertirse oficialmente en esposa de Cristiano.

Antes de su boda con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez llegó a la MET Gala 2026 con un vestido azul pálido que incluía velo y cola. Getty Images

Un look que hoy se ve diferente

El detalle que hace que el vestido sea todavía más especial es que no se trataba simplemente de una elección estética. El diseño incorporaba referencias personales a la fe de Georgina, mientras que el rosario que llevó como accesorio también estaba inspirado en la Virgen de Fátima y en su familia.

Así que, aunque sería exagerado decir que Georgina Rodríguez confirmó su boda a través de su look de la MET Gala, lo cierto es que, después de conocer su enlace con Cristiano Ronaldo, aquel vestido azul con velo y cola tiene ahora un inesperado aire de “ensayo nupcial”.