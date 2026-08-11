Colores tendencia otoño 2026: los 7 tonos que dominarán la temporada para vestir mejor

El otoño suele asociarse con una paleta de marrones, negros y tonos tierra, pero en 2026 la moda propone algo más interesante, mantener los neutros como base y sumar colores capaces de transformar un look completo. Los reportes de tendencias de la temporada muestran precisamente esta convivencia entre tonos terrosos y neutros con colores más intensos y expresivos.

Pantone, por ejemplo, incluyó para otoño-invierno 2026/2027 una selección que va desde Muted Clay, un terracota cálido, hasta Festival Fuchsia, pasando por verdes, azules, rosas y rojos profundos.

La clave para vestir mejor esta temporada no está en renovar todo el guardarropa, sino en identificar cuáles de estos tonos funcionan con las prendas que ya tienes y aprender a combinarlos.

El rosa fucsia demuestra que los colores vibrantes también tienen lugar en los looks de temporada. En esta propuesta, un abrigo de acabado texturizado se combina con pantalones verdes para crear un estilismo atrevido y sofisticado. Getty Images

Rojo profundo

El rojo continúa siendo uno de los colores importantes del otoño 2026, pero esta temporada se aleja de los tonos demasiado brillantes para adquirir una profundidad más sofisticada.

El Red Mahogany de Pantone es un rojo con matices marrones que funciona especialmente bien en prendas de otoño como abrigos, vestidos, faldas y accesorios. En las pasarelas también aparecen versiones más oscuras, como el llamado black cherry, utilizado por Donna Karan para reinterpretar el rojo desde una perspectiva más elegante y urbana.

Para llevarlo sin que domine todo el conjunto, una buena opción es combinarlo con crema, gris, chocolate o negro. También funciona como un pequeño acento en un bolso, unos zapatos o una bufanda.

El rojo intenso gana protagonismo entre los colores tendencia del otoño 2026. En este look, la tonalidad aparece en una falda larga de movimiento fluido y un top, creando un estilismo monocromático que se equilibra con una chaqueta de piel negra y accesorios en tonos cálidos. Getty Images

Verde oliva

El verde se mantiene como uno de los grandes protagonistas del otoño, pero adopta diferentes intensidades. Entre las propuestas de Pantone aparece Burnt Olive, un verde profundo y sofisticado que encaja naturalmente con la estética de la temporada. También aparece Green Envy, un verde más vivo, que demuestra que la temporada no se limita a las tonalidades apagadas tradicionalmente asociadas con el otoño.

El verde oliva es especialmente fácil de incorporar porque funciona prácticamente como un neutro. Puedes llevarlo con beige, camel, blanco, denim o marrón y conseguir un resultado sofisticado sin demasiado esfuerzo.

El verde oliva se convierte en uno de los colores tendencia del otoño 2026. Un abrigo utilitario de corte amplio en esta tonalidad se combina con botas negras y un bolso estructurado para crear un look urbano, práctico y sofisticado. Getty Images

Azul intenso

El azul llega para romper con la idea de que los colores de otoño deben ser cálidos. Pantone incluyó All Aboard, un azul marítimo vibrante inspirado en el cielo y el mar, dentro de sus principales colores para otoño-invierno 2026/2027.

Las colecciones de otoño también muestran distintas versiones de azul, desde tonalidades profundas hasta opciones más luminosas. Vogue ha señalado además el regreso de combinaciones cromáticas más atrevidas, una señal de que el color empieza a ocupar un papel mucho más importante en la manera de vestir. Para hacerlo más fácil de llevar, puedes combinar un azul intenso con gris, blanco, chocolate o incluso otro tono de azul. Si quieres un look más arriesgado, prueba con rojo o verde.

El azul marino se suma a los colores tendencia del otoño 2026. En este look, un blazer de mezclilla de corte estructurado se combina con un vestido de efecto piel en tono café y botas a juego, creando un contraste sofisticado y actual. Getty Images

Terracota

El Muted Clay de Pantone es uno de los colores que mejor representa la transición hacia el otoño: un terracota cálido, terroso y fácil de combinar.Es una alternativa interesante para quienes suelen recurrir al café, pero quieren actualizar su armario sin alejarse demasiado de los colores neutros.

Puedes llevarlo en prendas de punto, pantalones, chaquetas o accesorios. Con crema y beige consigue una estética sofisticada; combinado con azul marino adquiere un aire más contemporáneo.

El café chocolate se convierte en uno de los tonos imprescindibles del otoño 2026. Un blazer de efecto ante en marrón profundo se combina con prendas en negro y un bolso acolchado a juego para crear un look sofisticado, cálido y fácil de llevar. Getty Images

Rosa empolvado

El rosa no desaparece con la llegada del otoño. Para 2026, una de las propuestas de Pantone es Foxglove, un rosa suave con matices malva que aporta una nota romántica a la paleta de la temporada.

Es precisamente el tipo de color que permite construir un guardarropa otoñal menos predecible. En lugar de reservarlo para vestidos o prendas femeninas, puede incorporarse en suéteres, abrigos, camisas o accesorios.

Una de las combinaciones más actuales es llevarlo con marrón oscuro o burgundy. También puedes utilizarlo con gris para conseguir un resultado más discreto.

El rosa empolvado se suma a los colores tendencia del otoño 2026 con una propuesta femenina y sofisticada. Una falda plisada en este tono se combina con una camiseta blanca, un abrigo en terracota y accesorios en tonos neutros para crear un look elegante y contemporáneo. Getty Images

Café cálido

Aunque el café no desaparece, de hecho, sigue siendo uno de los colores fundamentales del otoño 2026, la novedad está en sus diferentes matices.

Vogue señala que los marrones continúan siendo importantes esta temporada, con especial presencia de tonos como canela, camel, castaño y otros marrones cálidos. Pantone también incluye Arabian Spice, un marrón cálido y especiado, además de Toffee, dentro de sus tonos atemporales para la temporada.La mejor manera de actualizarlo es evitar llevarlo siempre con negro. Prueba con rosa empolvado, azul, rojo profundo o verde para crear combinaciones que se sientan más actuales.

La falda midi de cuero se combina con botas altas y prendas de punto para crear un look sofisticado y funcional para el otoño. La mezcla de negro y café aporta un aire elegante y contemporáneo, ideal para llevar esta tendencia a la oficina. Getty Images

Fucsia

El fucsia puede parecer, a primera vista, un color poco asociado con el otoño, pero precisamente ahí está su atractivo. Festival Fuchsia forma parte de los diez colores destacados por Pantone para otoño-invierno 2026/2027 y aporta una dosis de energía a una temporada tradicionalmente dominada por tonos sobrios.No necesitas llevarlo de pies a cabeza. Un bolso, una falda, un suéter o incluso unos zapatos pueden ser suficientes para actualizar un conjunto neutro.

También puedes combinarlo con rojo o rosa para llevar la tendencia de una manera más editorial, o con gris y chocolate si buscas equilibrar su intensidad.

¿Cómo llevar los colores tendencia del otoño 2026 sin comprar todo un armario nuevo?

La buena noticia es que adoptar los colores de temporada no significa empezar de cero. Una de las claves de la moda para otoño 2026 es precisamente aprender a reutilizar y transformar las prendas que ya forman parte del armario mediante nuevas combinaciones.

Si normalmente vistes de negro, puedes comenzar incorporando color en los accesorios. Un bolso rojo, unos zapatos azules o una bufanda verde pueden cambiar por completo un conjunto básico. Una buena propuesta es comenzar por accesorios y avanzar después hacia pantalones, tops y looks completos para incorporar color de manera gradual. También puedes utilizar la regla de los tres colores: elegir una tonalidad protagonista, acompañarla con un neutro y sumar un tercer color en pequeñas dosis. De esta manera, incluso los tonos más intensos resultan fáciles de llevar.

Elige una tendencia que refleje tu personalidad y te haga sentir cómoda. Getty Images

El otoño 2026, en definitiva, no se trata de abandonar los clásicos, sino de darles una nueva vida a través del color. Marrones, grises y negros siguen siendo indispensables, pero ahora comparten protagonismo con rojos profundos, verdes, azules, rosas y fucsias que hacen que vestir para la nueva temporada resulte mucho menos predecible.