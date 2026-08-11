¿Sientes tu casa pesada? 5 rituales para limpiar la energía y recuperar la armonía

A veces, después de una etapa de estrés, una discusión o simplemente un periodo de muchos cambios, algunas personas sienten que su casa se percibe más tensa o “cargada”. Aunque la idea de las energías negativas pertenece al terreno de las creencias y las prácticas espirituales, los rituales de limpieza energética se han utilizado tradicionalmente como una forma simbólica de marcar un nuevo comienzo y recuperar la sensación de bienestar en el hogar.

Antes de realizar cualquiera de ellos, también vale la pena empezar por algo mucho más concreto, abrir las ventanas, dejar entrar aire y luz natural, ordenar aquello que se ha acumulado y hacer una limpieza física de las habitaciones. En distintas tradiciones contemporáneas de limpieza energética, precisamente se recomienda preparar primero el espacio antes de realizar cualquier ritual.

1. Limpieza energética con sal para renovar los espacios

La sal es uno de los elementos más asociados con la limpieza y protección dentro de diferentes prácticas espirituales. En los rituales para el hogar suele utilizarse como un elemento simbólico para absorber aquello que se considera energía densa o negativa.

Una de las formas más sencillas de utilizarla consiste en colocar pequeñas cantidades de sal gruesa en recipientes limpios y distribuirlos en diferentes habitaciones. La práctica tradicional indica dejarlos durante un periodo determinado y después desechar la sal fuera del hogar.

Si quieres convertirlo en un ritual de renovación, antes de colocar los recipientes puedes recorrer mentalmente cada espacio de la casa y establecer una intención concreta: dejar atrás una etapa, recuperar la tranquilidad o simplemente comenzar de nuevo.

La limpieza energética con sal aparece de manera recurrente en prácticas contemporáneas de armonización del hogar, aunque sus supuestos efectos sobre la energía no cuentan con evidencia científica.

¿Tu hogar se siente diferente aunque todo parezca estar en orden? Getty Images

2. Romero para limpiar y renovar la energía de la casa

El romero es otra de las plantas que aparecen con frecuencia en los rituales de limpieza energética. En distintas tradiciones se le atribuyen propiedades simbólicas relacionadas con la protección, la claridad y la renovación.

Una opción sencilla es preparar un manojo de romero fresco y utilizarlo como parte de un ritual de intención. También puede prepararse una infusión con la planta y, una vez fría, utilizarla para limpiar superficies no delicadas, siempre teniendo en cuenta las características de cada material.

Otra práctica consiste en utilizar un sahumerio de romero para recorrer la casa desde las habitaciones más alejadas hacia la puerta de entrada, mientras se mantiene una intención de renovación. Si utilizas cualquier producto que genere humo, hazlo siempre con ventilación adecuada y lejos de telas, muebles, mascotas, niños y materiales inflamables. Nunca dejes una vela, incienso o sahumerio encendido sin supervisión.

3. Sahumerio para cerrar ciclos y cambiar el ambiente

El sahumerio es una de las prácticas más conocidas cuando se habla de limpieza energética del hogar. Se utilizan hierbas, resinas o mezclas aromáticas que producen humo y que, dentro de estas tradiciones, se emplean como una forma simbólica de purificar un espacio. Entre los elementos más utilizados aparecen el romero, la lavanda, el cedro y diferentes tipos de incienso.

Para hacerlo en casa, puedes elegir un sahumerio comercial o una mezcla de hierbas diseñada específicamente para este propósito. Después, abre algunas ventanas para favorecer la ventilación y recorre lentamente los espacios mientras concentras tu atención en aquello que quieres dejar atrás.

La idea no es que el humo tenga un efecto comprobado sobre una supuesta energía negativa, sino utilizar el ritual como un momento de pausa y renovación. Puedes acompañarlo con una frase sencilla como: “Dejo atrás lo que ya no necesito y doy espacio a lo nuevo”.

Pon en práctica estos rituales para recibir el otoño. Canva

4. Limpieza de la puerta de entrada para renovar los comienzos

Dentro de diferentes prácticas espirituales, la puerta principal ocupa un lugar simbólico porque representa el punto de entrada y salida del hogar. Por eso, limpiarla puede convertirse en un pequeño ritual para marcar un cambio de etapa.

Comienza limpiando físicamente la puerta, el marco y el área inmediata. Después puedes preparar un recipiente con agua y unas gotas de vinagre blanco para limpiar una superficie que sea compatible con esta mezcla. Algunas prácticas contemporáneas de limpieza energética utilizan precisamente agua, sal o vinagre como parte del ritual de renovación del hogar.

Mientras realizas la limpieza, piensa en aquello que quieres permitir que entre a tu vida y aquello que prefieres dejar fuera. Puede ser una forma sencilla de transformar una tarea cotidiana en un ejercicio de intención.

5. Velas blancas para crear un momento de calma

Las velas blancas aparecen con frecuencia en rituales de limpieza energética porque tradicionalmente se relacionan con la claridad, la paz y los nuevos comienzos.

Para realizar este ritual, coloca una vela blanca en un lugar seguro y tranquilo de tu casa. Antes de encenderla, escribe en una hoja aquello que quieres soltar y, en otra, aquello que deseas cultivar durante las próximas semanas.

Enciende la vela mientras lees tus intenciones y dedica unos minutos a permanecer en silencio. No necesitas realizar una ceremonia compleja: el objetivo puede ser simplemente establecer un momento consciente para cerrar una etapa y comenzar otra.

Recuerda mantener siempre la vela sobre una superficie estable, lejos de cortinas, papel y otros materiales inflamables, y apágala antes de salir de la habitación.

¿Cuándo hacer una limpieza energética de la casa?

No existe una fecha científicamente comprobada que haga que una limpieza energética sea más efectiva. Dentro de las prácticas espirituales, algunas personas prefieren realizarlas después de una discusión, una mudanza, una etapa de cambios o cuando sienten que necesitan comenzar de nuevo.

También puedes elegir un momento que tenga significado personal para ti, como el inicio de un mes, un cumpleaños o el comienzo de una nueva etapa. Además de las creencias relacionadas con la energía, convertir estos rituales en una rutina de orden, ventilación, limpieza y reflexión puede ayudarte a recuperar la sensación de control sobre tu espacio.

La idea de que determinados elementos puedan eliminar literalmente una “energía negativa” no está respaldada por evidencia científica; estos rituales pertenecen al ámbito de las tradiciones espirituales y pueden entenderse como prácticas simbólicas de renovación. Por eso, si una casa presenta problemas reales como humedad, malos olores, contaminación del aire o plagas, lo adecuado es atender directamente esas causas.

Para muchas personas, sin embargo, una limpieza energética representa algo más sencillo: hacer una pausa, ordenar el espacio y establecer una intención para comenzar de nuevo.