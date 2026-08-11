Amalia de Holanda reaparece junto a la infanta Elena en Aquisgrán: el inesperado encuentro que las une

La princesa Amalia de Holanda ha vuelto a ocupar el foco de la actualidad real con su presencia en Aquisgrán, Alemania, donde este martes 11 de agosto comienzan los Campeonatos del Mundo FEI de Hípica 2026. La cita se celebra hasta el 23 de agosto y reúne a algunos de los mejores jinetes y amazonas del mundo. La heredera al trono de los Países Bajos participa en esta importante jornada vinculada a una disciplina que conoce bien y que forma parte de sus intereses personales desde hace años.

En el mismo escenario también se encuentra la infanta Elena, una de las integrantes de la familia real española con mayor relación con el mundo ecuestre. Su presencia en Aquisgrán vuelve a poner de manifiesto la estrecha relación que mantiene con este deporte. Más que un encuentro protocolario entre dos miembros de casas reales europeas, la coincidencia tiene un punto en común especialmente significativo, la pasión por los caballos.

La hípica, el vínculo entre Amalia y la infanta Elena

La hípica es una de las grandes aficiones que comparten Amalia y la infanta Elena. La princesa de Orange practica equitación desde niña y esta disciplina ha formado parte de su vida durante años.

En el caso de la infanta Elena, su relación con los caballos se remonta también a su juventud. Ha participado en competiciones ecuestres y durante décadas ha estado vinculada a algunas de las citas más importantes de este deporte.

Amalia de Holanda posa junto a un caballo durante una jornada ecuestre. La princesa luce una blusa roja con bordados blancos y accesorios dorados mientras acaricia al animal. Getty Images

Aquisgrán no es, además, un escenario desconocido para ella. En 2025, la infanta Elena representó oficialmente a España en el CHIO Aachen, uno de los encuentros ecuestres más importantes del calendario internacional. Durante aquella edición tuvo un papel destacado como representante española en el evento.

Su presencia en Alemania vuelve a tener, por tanto, una lectura especialmente relacionada con una de sus grandes pasiones.

La infanta Elena de España asiste a la CHIO Aachen Media Night a bordo de un carruaje durante el festival ecuestre CHIO Aachen, acompañada por representantes de la organización. Aquisgrán, Alemania, 1 de julio de 2025. Getty Images

Amalia, cada vez más presente en la agenda de la Casa Real neerlandesa

Para Amalia, esta aparición forma parte del progresivo protagonismo que está adquiriendo dentro de la agenda pública de la monarquía neerlandesa. Catharina-Amalia, princesa de Orange, es la hija mayor del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima y ocupa el primer lugar en la línea de sucesión al trono de los Países Bajos.

Como heredera, sus apariciones públicas son seguidas con especial atención y permiten conocer poco a poco los ámbitos en los que comienza a desarrollar una mayor presencia. En esta ocasión, su participación está vinculada directamente con el mundo ecuestre, uno de los terrenos que también forman parte de sus intereses personales.

La elección de Aquisgrán resulta especialmente significativa porque se trata de uno de los grandes escenarios internacionales de la hípica y porque la competición reúne a representantes de distintos países europeos.

Amalia de Holanda posa junto a un caballo durante una jornada ecuestre. Para la ocasión, la princesa llevó una blusa roja con bordados blancos, pantalón blanco de cintura alta y un bolso marrón, en una imagen que refleja su conocida afición por los caballos. Getty Images

Aquisgrán reúne a la realeza y al mundo ecuestre

Los Campeonatos del Mundo FEI de Hípica 2026 convierten durante estos días a Aquisgrán en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados a este deporte. La competición reúne seis disciplinas: salto de obstáculos, doma clásica, concurso completo, paraecuestre, enganches y volteo. España cuenta con representación en las distintas categorías durante los Mundiales. La relación entre la realeza europea y Aquisgrán tampoco es nueva. La infanta Elena ya tuvo un papel protagonista en el CHIO de 2025, donde representó oficialmente a España y participó en diferentes actos relacionados con la competición.

Ahora, la presencia de Amalia vuelve a colocar a la realeza en el centro de una de las grandes citas del calendario ecuestre. Aunque Amalia y la infanta Elena pertenecen a generaciones diferentes y desempeñan papeles muy distintos dentro de sus respectivas familias, la hípica establece un punto de conexión entre ambas.

Para la princesa de Orange, su presencia en Aquisgrán forma parte de la creciente visibilidad pública que está adquiriendo como heredera. Para la infanta Elena, el mundo ecuestre continúa siendo uno de los ámbitos con los que mantiene una relación más estrecha.