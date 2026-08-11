Nikolai de Dinamarca y Benedikte Thoustrup: la pareja que acaparó miradas en Copenhage Fashion Week

La moda volvió a reunir a una de las parejas más conocidas de la nueva generación de la realeza danesa. Nikolai de Monpezat y Benedikte Thoustrup fueron vistos durante Copenhagen Fashion Week, donde ella volvió a ocupar un lugar destacado dentro de la pasarela y él no dudó en acompañarla desde la primera fila.

La presencia del conde Nikolai llamó especialmente la atención por el gesto de apoyo hacia su pareja. El hijo mayor del príncipe Joachim acudió al evento precisamente para respaldar a Benedikte durante su participación en la semana de la moda.

La escena resulta especialmente significativa porque la moda forma parte de la vida profesional de ambos. Nikolai construyó una carrera como modelo y ha participado en campañas y proyectos relacionados con algunas de las firmas más reconocidas de la industria, mientras que Benedikte también ha desarrollado una trayectoria vinculada al modelaje y la moda.

Una relación que también ha crecido frente a los reflectores

Nikolai y Benedikte llevan más de ocho años juntos y, aunque durante buena parte de su relación mantuvieron un perfil relativamente discreto, en los últimos años han aparecido con mayor frecuencia en eventos, viajes y encuentros relacionados con la moda.

Su presencia conjunta en Copenhagen Fashion Week no es completamente nueva. Benedikte hizo su debut en la pasarela de esta semana de la moda en 2024, mientras Nikolai estuvo entre los espectadores que acudieron para verla desfilar. Desde entonces, la pareja se ha convertido en una presencia habitual en los circuitos internacionales de la moda. También han sido fotografiados juntos durante otras semanas de la moda, incluida París, donde Nikolai continúa consolidando su perfil dentro de la industria.

Nikolai de Monpezat y Benedikte Thoustrup posaron juntos durante Copenhagen Fashion Week Primavera/Verano 2024-2025. Él lució un conjunto blanco con gafas de sol, mientras que ella llevó un elegante traje sastre gris de dos piezas, acompañado de un collar de perlas y un bolso en tono camel. Copenhague, 7 de agosto de 2024. Getty Images

Nikolai de Monpezat, el royal que encontró su lugar en la moda

La trayectoria de Nikolai resulta particularmente singular dentro de la familia real danesa. Nacido el 28 de agosto de 1999, es el hijo mayor del príncipe Joachim y de Alexandra, condesa de Frederiksborg, y nieto de la reina Margarita II. Actualmente, la Casa Real danesa lo identifica oficialmente como conde Nikolai de Monpezat.

En 2022, la entonces reina Margarita II decidió retirar los títulos de príncipe y princesa a los cuatro hijos de Joachim, una medida que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Desde entonces, Nikolai utiliza el título de conde de Monpezat y ha continuado desarrollando su carrera profesional fuera de las obligaciones tradicionales de un miembro activo de la realeza.

La moda se convirtió en uno de sus principales caminos. Su carrera como modelo comenzó antes de la retirada de su título y posteriormente ha trabajado con importantes firmas internacionales, convirtiéndose en uno de los rostros jóvenes más reconocibles de la familia real danesa dentro de la industria.

Nikolai de Dinamarca y Benedikte Thoustrup, en Australia Fashion Week en 2025, foto de Archivo. Getty Images

Benedikte Thoustrup también tiene una historia propia en la moda

Aunque suele aparecer en las noticias por su relación con Nikolai, Benedikte Thoustrup ha construido su propio camino profesional. La danesa ha trabajado como modelo y su participación en Copenhagen Fashion Week le ha permitido ganar visibilidad dentro de la escena de moda de su país.

Su debut en la pasarela durante la edición de 2024 marcó un momento importante en su trayectoria y, desde entonces, su presencia en la semana de la moda de Copenhague se ha vuelto cada vez más relevante.

Benedikte Thoustrup desfila con un vestido blanco de silueta recta, detalles de encaje en el escote y el bajo, y botas en tono camel durante Copenhagen Fashion Week. Getty Images

En la edición SS27, celebrada del 3 al 7 de agosto de 2026, Copenhagen Fashion Week reunió a firmas nórdicas e internacionales y celebró su vigésimo aniversario. La agenda oficial incluyó 34 desfiles y presentaciones, consolidando a Copenhague como uno de los escenarios más relevantes de la moda contemporánea. Así, la aparición de Nikolai y Benedikte no solo volvió a poner los reflectores sobre su relación, sino que confirmó algo que ambos han demostrado durante los últimos años: la moda es uno de los espacios donde la pareja parece sentirse más cómoda frente a las cámaras.