Anne Hathaway presume su baby bump con pantalones acampanados en la premiere de The End of Oak Street

Anne Hathaway volvió a demostrar que el embarazo no está peleado con la moda. La actriz apareció en la premiere de The End of Oak Street en Los Ángeles con un look que dejó toda la atención sobre su pancita y, de paso, recuperó una de las siluetas de pantalón que siguen apareciendo entre las tendencias: los jeans de pierna amplia y tiro bajo.

La actriz, de 43 años, espera su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, y eligió para la alfombra roja una propuesta muy diferente al clásico vestido de maternidad.

Anne Hathaway lleva jeans acampanados durante su embarazo

Para la premiere, Anne Hathaway combinó unos jeans de tiro ultrabajo y pierna amplia con un top corto de seda, diseñado especialmente para ella por Atelier Prabal Gurung. La parte superior tenía un escote halter y una especie de capa o cola en tonos azul y rojo, dejando al descubierto parte de su pancita.

El detalle de los pantalones resulta especialmente interesante porque demuestra que los jeans de pierna amplia también pueden incorporarse a un look de embarazo. En lugar de recurrir a una silueta completamente holgada, Hathaway apostó por marcar el contraste entre la parte superior y el denim.

El conjunto quedó acompañado por zapatos de tacón de Aquazzura, joyería de Bulgari, labios rojos y una coleta alta, elementos que llevaron el look hacia un terreno mucho más arriesgado.

Un look premamá que se aleja de lo tradicional

La elección de Hathaway también llamó la atención porque no siguió la fórmula habitual de la moda premamá. En lugar de esconder su pancita debajo de una silueta amplia, la actriz decidió convertirla en uno de los protagonistas de su aparición.

Anne Hathaway y su nueva etapa de maternidad

La actriz anunció su embarazo en junio y este será su tercer hijo con Adam Shulman. La pareja ya tiene dos hijos, Jonathan y Jack.

Mientras espera la llegada de su bebé, Hathaway continúa con la promoción de The End of Oak Street, cinta en la que comparte créditos con Ewan McGregor. La película, dirigida por David Robert Mitchell, llegará a los cines el 14 de agosto de 2026.