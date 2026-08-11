Kate Middleton llama al príncipe Louis con un tierno apodo que pocos conocían

Aunque la familia real británica suele mantener buena parte de su vida privada lejos de las cámaras, de vez en cuando sus apariciones públicas permiten descubrir pequeños detalles sobre la relación que existe entre sus integrantes. Uno de ellos es el particular apodo con el que Kate Middleton se refiere al príncipe Louis, su hijo menor.

El sobrenombre volvió a llamar la atención después de aparecer en el video familiar que los príncipes de Gales compartieron en septiembre de 2024. La grabación mostró a Kate, el príncipe William y sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, disfrutando de un día al aire libre, en escenas alejadas de la formalidad habitual de sus compromisos oficiales.

En uno de esos momentos, mientras la familia camina por una zona boscosa, se escucha a Kate dirigirse a su hijo menor con un nombre mucho más cercano y familiar que su título real: “Lou-bugs”.

El príncipe William y Kate Middleton aparecen junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, durante una de las tradicionales apariciones de la familia real británica en el balcón del Palacio de Buckingham. Getty Images

¿Cuál es el apodo que Kate Middleton utiliza para el príncipe Louis?

El apodo que utiliza Kate para Louis es “Lou-bugs”, una variación cariñosa de su nombre que podría entenderse como un diminutivo afectuoso.

El momento ocurre mientras la familia aparece caminando junta por un entorno natural. Louis, que entonces tenía seis años, avanza junto a sus padres y sus hermanos mientras la cámara registra diferentes escenas de la vida familiar. En medio de esa secuencia, Kate se dirige directamente a él y le dice: “Lou-bugs, you lead the way”, algo que puede traducirse como “Lou-bugs, tú guía el camino”. El detalle pasó prácticamente desapercibido dentro del mensaje general del video, pero no tardó en llamar la atención de quienes siguen de cerca a la familia de Gales.

El uso del apodo también resulta significativo porque no se trata de una forma de llamarlo utilizada únicamente una vez. Kate ya había empleado una variante muy similar públicamente.

El príncipe Louis usa el castillo de Windsor como pista de carreras para su coche eléctrico Getty Images

Kate ya había llamado “Lou Bug” al príncipe Louis

La primera ocasión en la que el apodo se hizo público ocurrió en mayo de 2023, durante el primer compromiso oficial del príncipe Louis.

La familia de Gales participó entonces en The Big Help Out, una iniciativa de voluntariado celebrada con motivo de las celebraciones por la coronación del rey Carlos III. William, Kate, George, Charlotte y Louis acudieron a un grupo de scouts en Slough, donde participaron en diferentes actividades.

Entre ellas estuvo la preparación de s’mores alrededor de una fogata. Mientras ayudaba a Louis con la actividad, Kate le indicó qué hacer con un palo y se escuchó claramente cómo lo llamó “Lou Bug”.

En aquella ocasión, además de ayudarlo con los malvaviscos, Kate estuvo pendiente de que su hijo agradeciera el alimento que le habían entregado. La escena permitió ver una faceta mucho más cotidiana de la princesa de Gales como madre, lejos de los protocolos que normalmente acompañan a los miembros de la familia real.

Por ello, cuando el mismo sobrenombre volvió a escucharse en el video de 2024, quedó claro que “Lou Bug” o “Lou-bugs” forma parte de las expresiones cariñosas que Kate utiliza con su hijo menor.

Kate Middleton aparece junto al príncipe Louis durante un evento público. El pequeño príncipe se recarga sobre su madre mientras ambos comparten un momento de cercanía en medio de la jornada. Getty Images

El video familiar que volvió a revelar el apodo

El momento se encuentra dentro de un video publicado el 9 de septiembre de 2024, en el que la familia de Gales aparece disfrutando de diferentes actividades al aire libre.

La grabación comienza con William y Kate caminando junto a sus tres hijos por un entorno boscoso. A lo largo del video aparecen escenas de la familia compartiendo momentos cotidianos: paseos, juegos y muestras de afecto entre padres e hijos.

En lugar de mostrar únicamente a Kate frente a una cámara hablando directamente al público, el video utiliza imágenes de la familia para acompañar el mensaje personal de la princesa de Gales. Es precisamente dentro de esta secuencia, cuando todos aparecen caminando juntos, donde se escucha la breve llamada a Louis: “Lou-bugs, you lead the way”.

El video fue publicado para comunicar que Kate había completado su tratamiento de quimioterapia y que comenzaría a retomar progresivamente sus actividades públicas. Sin embargo, entre las imágenes más personales también quedaron registrados pequeños momentos de interacción entre ella, William y sus hijos.

El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis aparecen juntos en un carruaje durante un acto oficial de la familia real británica. Los tres hermanos captan la atención mientras participan en una de las tradicionales apariciones públicas de la monarquía. Getty Images

Los otros apodos de los hijos de Kate Middleton

El príncipe Louis no es el único de los hijos de Kate y William que tiene un apodo cariñoso.

La princesa Charlotte ha sido llamada públicamente “Lottie” y “poppet”, mientras que el príncipe George también ha recibido diferentes sobrenombres en el ámbito familiar. En el caso de Louis, “Lou Bug” parece haber permanecido como una de las formas más características en las que Kate se dirige a él.

La elección resulta especialmente curiosa porque contrasta con el nombre formal que acompaña al pequeño príncipe en sus apariciones públicas: Su Alteza Real el príncipe Louis de Gales. En casa, sin embargo, Kate parece preferir una versión mucho más sencilla y afectuosa.

Un detalle que muestra el lado más familiar de Kate y Louis

Los apodos pueden parecer un detalle menor dentro de una familia tan observada como la de los Windsor, pero precisamente este tipo de momentos permite conocer una faceta más cotidiana de sus integrantes.

En el caso de Kate y Louis, el sobrenombre apareció en dos ocasiones separadas por más de un año y en contextos completamente diferentes: primero durante una actividad pública con los scouts y después dentro de un video familiar grabado en un entorno privado.

Así, “Lou-bugs” se ha convertido en uno de los pocos detalles que la princesa de Gales ha dejado entrever sobre la manera en que llama cariñosamente a su hijo menor. Un pequeño apodo que, pese a haber quedado registrado apenas durante unos segundos, terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de aquellas imágenes familiares.