Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

¿Cómo fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Todo lo que sabemos de la gran celebración

Después de años de relación y una familia juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente llegaron al altar.

Agosto 11, 2026 • 
Karen Luna
Hijos de Georgina Rodríguez observan la alineación de Portugal en televisión antes del partido contra España, mientras apoyan a Cristiano Ronaldo durante los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Todo lo que sabemos de la gran celebración

GETTY IMAGES

Después de casi una década de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. La pareja sorprendió este martes 11 de agosto al confirmar que finalmente pasó por el altar, pero lo hizo de una manera muy fiel a la privacidad que habían mantenido alrededor de sus planes de boda.

También puedes leer:
Mary Donaldson.jpg
Realeza
¿Por qué Mary de Dinamarca actúa diferente en ausencia de Federico X?
Febrero 03, 2024
 · 
Shareni Pastrana
la infanta Sofía.jpg
Realeza
3 razones por las que la prensa británica dice que la infanta Sofía es una royal adolescente “cotizada”
Febrero 28, 2024
 · 
Shareni Pastrana

Durante semanas circularon versiones sobre la fecha, el lugar y hasta los posibles invitados del enlace. Sin embargo, la realidad terminó siendo mucho más discreta: Cristiano y Georgina se casaron en una ceremonia íntima en Portugal, acompañados por sus hijos.

¿Dónde fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

De acuerdo con la información publicada este martes, la ceremonia civil se realizó en Cascais, Portugal, y tuvo un carácter completamente privado. A diferencia de los rumores que apuntaban a una celebración multitudinaria o incluso a la catedral de Funchal, el enlace finalmente se llevó a cabo lejos de los reflectores.

La pareja había dejado claro que quería proteger este momento. Cristiano incluso había explicado anteriormente que a Georgina no le gustan las grandes fiestas y que prefería una celebración privada, algo que finalmente se reflejó en la ceremonia.

¿Quiénes estuvieron en la boda?

Uno de los detalles confirmados es que sus cinco hijos estuvieron presentes. Por ahora, no se ha informado de una larga lista de invitados famosos ni de una gran fiesta con celebridades, por lo que cualquier nombre que circule en redes debe tomarse como especulación.

La decisión tiene sentido dentro de la historia familiar de la pareja, que desde hace años comparte buena parte de su vida junto a sus hijos.

¿Cómo anunciaron que ya están casados?

Cristiano y Georgina eligieron nuevamente las redes sociales para compartir la noticia, justo como hicieron cuando anunciaron su compromiso en agosto de 2025.

Ambos publicaron una fotografía de sus manos mostrando sus alianzas de recién casados, acompañada por las iniciales “C” y “G” unidas por un corazón. La imagen se volvió viral prácticamente de inmediato.

Así, después de meses de rumores sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la pareja decidió escribir el siguiente capítulo de su historia de una forma mucho más íntima de lo que muchos imaginaban.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
5C3A3354.jpg
Moda
Qué ponerse en Madrid: los mejores looks para recorrer la ciudad con estilo
Agosto 11, 2026
 · 
Karen Luna
Manicura de uñas ojo de gato en colores amarillo, rosa, plateado, azul y ámbar con acabado magnético brillante y efecto tridimensional.
Belleza
6 colores de esmalte para uñas que dan ese efecto de “manos caras” sin recurrir al nude
Agosto 11, 2026
 · 
Karen Luna
Un momento de complicidad y cariño familiar protagonizado por la princesa de Gales y su hijo durante un evento público.
Realeza
Kate Middleton llama al príncipe Louis con un tierno apodo que pocos conocían
Agosto 11, 2026
 · 
Isamar Escobar
Los colores tendencia del otoño 2026 se llevan en combinaciones sofisticadas y llenas de personalidad.
Moda
Colores tendencia otoño 2026: los 7 tonos que dominarán la temporada para vestir mejor
Agosto 11, 2026
 · 
Isamar Escobar