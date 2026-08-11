¿Cómo fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Todo lo que sabemos de la gran celebración

Después de casi una década de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. La pareja sorprendió este martes 11 de agosto al confirmar que finalmente pasó por el altar, pero lo hizo de una manera muy fiel a la privacidad que habían mantenido alrededor de sus planes de boda.

Durante semanas circularon versiones sobre la fecha, el lugar y hasta los posibles invitados del enlace. Sin embargo, la realidad terminó siendo mucho más discreta: Cristiano y Georgina se casaron en una ceremonia íntima en Portugal, acompañados por sus hijos.

¿Dónde fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

De acuerdo con la información publicada este martes, la ceremonia civil se realizó en Cascais, Portugal, y tuvo un carácter completamente privado. A diferencia de los rumores que apuntaban a una celebración multitudinaria o incluso a la catedral de Funchal, el enlace finalmente se llevó a cabo lejos de los reflectores.

La pareja había dejado claro que quería proteger este momento. Cristiano incluso había explicado anteriormente que a Georgina no le gustan las grandes fiestas y que prefería una celebración privada, algo que finalmente se reflejó en la ceremonia.

¿Quiénes estuvieron en la boda?

Uno de los detalles confirmados es que sus cinco hijos estuvieron presentes. Por ahora, no se ha informado de una larga lista de invitados famosos ni de una gran fiesta con celebridades, por lo que cualquier nombre que circule en redes debe tomarse como especulación.

La decisión tiene sentido dentro de la historia familiar de la pareja, que desde hace años comparte buena parte de su vida junto a sus hijos.

¿Cómo anunciaron que ya están casados?

Cristiano y Georgina eligieron nuevamente las redes sociales para compartir la noticia, justo como hicieron cuando anunciaron su compromiso en agosto de 2025.

Ambos publicaron una fotografía de sus manos mostrando sus alianzas de recién casados, acompañada por las iniciales “C” y “G” unidas por un corazón. La imagen se volvió viral prácticamente de inmediato.

Así, después de meses de rumores sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la pareja decidió escribir el siguiente capítulo de su historia de una forma mucho más íntima de lo que muchos imaginaban.