El plan de Felipe VI para ver el eclipse: un escenario único entre tradición y ciencia

El rey Felipe VI tiene una especial conexión con la astronomía y, en una jornada marcada por uno de los fenómenos celestes más esperados de los últimos años, Mallorca se convierte en un escenario especialmente significativo. El lugar elegido por el monarca reúne historia, naturaleza y una de las vistas más privilegiadas de la isla.

El cielo de España vivirá este 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más importantes de los últimos años. Un eclipse solar total recorrerá buena parte del país durante el atardecer y tendrá a las Islas Baleares como uno de los últimos puntos de la franja de totalidad.

Para Felipe VI, la jornada tiene además un significado especial. El rey habría elegido Son Marroig, en Deià, Mallorca, como escenario para contemplar el eclipse, un espacio que combina el patrimonio histórico de la isla con una privilegiada ubicación frente al Mediterráneo.

Son Marroig, el escenario elegido por Felipe VI

Son Marroig es una de las propiedades históricas más representativas de la Serra de Tramuntana. La finca está estrechamente vinculada al archiduque Luis Salvador de Austria, quien la adquirió en 1877 y convirtió Mallorca en uno de los grandes escenarios de su vida y de su trabajo dedicado a documentar la naturaleza y el paisaje de las Baleares.

Actualmente, la Casa Museo de Son Marroig conserva parte de ese legado y está dedicada a preservar y divulgar la figura del archiduque. El recinto está catalogado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Lugar Histórico. Uno de sus principales atractivos es precisamente su ubicación. Desde sus terrazas y jardines se contempla el Mediterráneo y la emblemática sa Foradada, uno de los paisajes más reconocibles de la costa norte de Mallorca. En sus jardines también se encuentra el famoso templete de mármol de Carrara, construido con ocho columnas jónicas.

El lugar no es desconocido para la familia real española. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía visitaron Son Marroig durante su estancia en Mallorca en 2019, por lo que la elección del espacio para una ocasión tan particular tendría también un vínculo previo con la familia.

Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía visitaron Son Marroig en Mallorca en agosto de 2019, un lugar que vuelve a cobrar protagonismo por el eclipse solar de 2026. Getty Images

¿Por qué Mallorca es un lugar privilegiado para ver el eclipse?

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será especialmente significativo para España. Según el Instituto Geográfico Nacional, será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y llegará hasta las Islas Baleares. En Palma de Mallorca, el eclipse comenzará alrededor de las 19:38 horas y alcanzará su máximo cerca de las 20:32 horas, poco antes de la puesta de Sol.

Precisamente por ocurrir al final de la tarde, la observación en las Baleares dependerá de contar con una buena visibilidad hacia el oeste. En Palma, durante el máximo, el Sol estará apenas a unos grados sobre el horizonte. Esta característica convierte a Son Marroig en un escenario especialmente atractivo: su posición frente al Mediterráneo permite contemplar un horizonte abierto y convierte el paisaje en parte fundamental de la experiencia.

Durante la fase de totalidad, además, el cielo adquirirá una apariencia nocturna durante poco más de un minuto en algunas zonas de Mallorca. También podrán distinguirse algunos planetas a simple vista durante los instantes de mayor oscuridad.

La astronomía, una afición que acompaña a Felipe VI

La elección de un lugar desde el que observar el cielo también conecta con una afición personal de Felipe VI. El rey ha mantenido desde joven interés por la astronomía y, recibió su primer telescopio durante su infancia como regalo de su abuela materna, la reina Federica de Grecia.

Su interés por la observación astronómica se desarrolló durante sus primeros años, aunque posteriormente quedó en un segundo plano debido a su formación y a las responsabilidades institucionales que asumió como heredero de la Corona.

El eclipse de 2026 representa, por ello, una oportunidad poco habitual para recuperar aquella afición en un momento particularmente especial para España. El fenómeno no solo será visible desde distintas regiones del país, sino que inaugura una excepcional sucesión de eclipses solares que continuará en 2027 y 2028.

Foto de Archivo. El eclipse lunar del 14 de marzo de 2025 promete un espectáculo celestial fascinante para todo el mundo. FREEPIK

Un paisaje ligado a la historia de Mallorca

La historia de Son Marroig también explica por qué este espacio resulta tan especial. Antes de convertirse en propiedad del archiduque Luis Salvador, la finca tuvo diferentes propietarios y estuvo vinculada durante siglos a la estructura agrícola y ganadera tradicional de Mallorca.

Luis Salvador convirtió posteriormente la propiedad en uno de los centros de su actividad intelectual y de su fascinación por la naturaleza. Su trabajo quedó plasmado, entre otras obras, en “Die Balearen”, una extensa publicación dedicada a documentar las islas desde perspectivas geográficas, culturales y naturales.

Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía posan frente al Mediterráneo durante su visita a Son Marroig, Mallorca, en agosto de 2019. Getty Images

La Casa Museo conserva actualmente libros, pinturas, objetos históricos y distintos elementos relacionados con el archiduque. El conjunto permite conocer no solo su figura, sino también la importancia que tuvo la protección y documentación del paisaje mallorquín.

El recinto también tiene una importante dimensión cultural. Desde finales de la década de 1970 acoge el Festival Internacional de Música de Deià, dedicado principalmente a la música de cámara y convertido en una de las citas culturales de referencia de Mallorca. Así, el escenario elegido por Felipe VI para contemplar el eclipse reúne varios elementos que definen la experiencia: ciencia, historia, patrimonio y paisaje. En una jornada en la que el cielo será el gran protagonista, Son Marroig ofrece además uno de los horizontes más emblemáticos desde los que contemplarlo.