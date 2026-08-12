Qué ponerse en Madrid: los mejores looks para recorrer la ciudad con estilo

Madrid tiene ese encanto que hace que cualquier paseo se sienta un poco más especial. Entre calles históricas, restaurantes, museos y terrazas, la ciudad también se convierte en el escenario perfecto para experimentar con la moda. Si estás planeando un viaje, elegir qué ponerse en Madrid no tiene por qué ser complicado: algunas prendas clásicas y buenos accesorios pueden hacer toda la diferencia.

La idea es apostar por looks que se sientan elegantes, frescos y cómodos, pero que además tengan ese toque sofisticado que funciona tan bien para recorrer la capital española.

Look ejecutivo con blazer crudo

Un blazer color crudo es de esas prendas que pueden transformar por completo un outfit. Para visitar Madrid, puedes llevarlo sobre una camisa azul, creando un contraste limpio y elegante.

Es una combinación que funciona especialmente bien si tienes planeado visitar zonas más sofisticadas de la ciudad, entrar a restaurantes o simplemente quieres darle un aire más arreglado a tu look de viaje. Además, ambas piezas son fáciles de combinar con diferentes accesorios.

Blazer, CALVIN KLEIN COLLECTION.

Camisa y corbata vintage, CELINE.

Zapatos, MANGO.

Gafas, MARCO MONTI.

Pendientes largos, BALMAIN.

Pendientes cortos, DIOR para Aaru Curations. Modelo Sofía Kaless @sofiakaless

Fotografía Manuel Hernández @manuelhphoto | www.manuelhphoto.com

Maquillaje y peinado Gus Gandarela @gusgandarela

Estilismo Teresa Serrano @Leppaniemi Becerra Cynthia Helmi

Producción Abisaí Hernández @captain_bond9

Agencia Marc Juan Comunicación

El outfit blanco que siempre funciona

Si buscas una opción fresca, el outfit blanco es una apuesta sencilla pero muy efectiva. Un top de hombros descubiertos combinado con una bermuda blanca crea una silueta relajada, pero sin perder ese punto femenino.

La clave está en mantener el estilismo limpio y dejar que los accesorios aporten personalidad. Unos lentes de sol pueden ser suficientes para darle un acabado más interesante.

Top, MANGO.

Pantalón, THE-ARE.

Botas, PHILLIP LIM.

Pendientes vintage, CHANEL.

Collar, 80S VINTAGE para Aaru Curations.

Pulsera, JOAQUÍN BERAO. Modelo Sofía Kaless @sofiakaless

Fotografía Manuel Hernández @manuelhphoto | www.manuelhphoto.com

Maquillaje y peinado Gus Gandarela @gusgandarela

Estilismo Teresa Serrano @Leppaniemi Becerra Cynthia Helmi

Producción Abisaí Hernández @captain_bond9

Agencia Marc Juan Comunicación

Conjunto beige para recorrer Madrid

El beige es otro de esos colores que funcionan muy bien cuando quieres conseguir un look elegante sin complicarte demasiado. Una opción es llevar un saco con bermuda del mismo tono, creando un conjunto coordinado.

Además de verse sofisticado, este tipo de combinación permite jugar con diferentes accesorios para cambiar completamente el resultado. Puedes llevarlo con piezas minimalistas durante el día y darle un giro más especial para una comida o una salida.

Conjunto, AMOUR SHOPS.

Zapatos, JIMMY CHOO.

Pendientes, ADELA ALEMANY.

Gafas, ETNIA BARCELONA. Modelo Sofía Kaless @sofiakaless

Fotografía Manuel Hernández @manuelhphoto | www.manuelhphoto.com

Maquillaje y peinado Gus Gandarela @gusgandarela

Estilismo Teresa Serrano @Leppaniemi Becerra Cynthia Helmi

Producción Abisaí Hernández @captain_bond9

Agencia Marc Juan Comunicación

La actitud también forma parte del look

Hay algo que ningún outfit puede sustituir: la seguridad con la que lo llevas. Sentirte cómoda con lo que elegiste puede cambiar por completo la manera en la que proyectas tu estilo.

Por eso, al pensar en qué ponerte en Madrid, no se trata solamente de seguir tendencias y es que el mejor look será aquel que te permita caminar, explorar y disfrutar de la ciudad sintiéndote tú misma.

Traje, Amour Shops

Pendientes, Adela Alemany

Zapatos, Jimmy Choo

Gafas, Etnia Barcelona Modelo Sofía Kaless @sofiakaless

Fotografía Manuel Hernández @manuelhphoto | www.manuelhphoto.com

Maquillaje y peinado Gus Gandarela @gusgandarela

Estilismo Teresa Serrano @Leppaniemi Becerra Cynthia Helmi

Producción Abisaí Hernández @captain_bond9

Agencia Marc Juan Comunicación

Los accesorios hacen la diferencia

Por último, no subestimes el poder de los detalles, pues los lentes de sol y pendientes largos pueden transformar incluso el conjunto más sencillo y darle un acabado mucho más sofisticado.

Blazer, CALVIN KLEIN COLLECTION.

Camisa y corbata vintage, CELINE.

Zapatos, MANGO.

Gafas, MARCO MONTI.

Pendientes largos, BALMAIN.

Pendientes cortos, DIOR para Aaru Curations. Modelo Sofía Kaless @sofiakaless

Fotografía Manuel Hernández @manuelhphoto | www.manuelhphoto.com

Maquillaje y peinado Gus Gandarela @gusgandarela

Estilismo Teresa Serrano @Leppaniemi Becerra Cynthia Helmi

Producción Abisaí Hernández @captain_bond9

Agencia Marc Juan Comunicación

En Madrid, donde cada calle puede convertirse en el fondo perfecto para una fotografía, estos pequeños elementos pueden ser el toque final para conseguir looks de viaje elegantes, modernos y fáciles de llevar.