Nuevo escándalo en la corona española: revelan fotos del rey Juan Carlos besándose con Bárbara Rey

La corona española se puso de nuevo en el ojo del escándalo luego de que salieran a la luz unas fotografías del rey Juan Carlos besándose con la actriz y exvedette Bárbara Rey. Una situación que, además, comprueba los rumores que por años circularon sobre una relación extramarital entre ambos.

Ha sido la prensa holandesa, específicamente la revista Privé, la que ha publicado estas imágenes que capta un momento muy personal e íntimo entre el emérito y la exvedette, en las cuales se ve cómo Juan Carlos, vestido con una camisa blanca con franjas verticales oscuras, y Bárbara, con un top blanco, se dan un acalorado beso.

Mientras que en España quien dio esta noticia fue Nacho Abad desde el programa ‘En boca de todos’, ya que él tuvo acceso a estas instantáneas que, sin duda alguna, ponen en una nueva polémica a la Familia Real.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido de la publicación holandesa es que las fotografías tienen el nombre de Ángel Cristo Jr, el hijo de la propia Bárbara Rey. Aunque tampoco se conoce si él vendió (o no) las fotografías al medio que las publicó o si obtuvo algún tipo de beneficio económico por ello.

La historia detrás de las fotografías de Bárbara Rey y don Juan Carlos

Por otro lado, el programa Espejo Público ha dado más detalles sobre el origen de estas fotos a partir de la información, traducida al español, que publicó la revista holandesa Privé, en donde se revela que sería la misma actriz la que le habría pedido a su hijo tomarle las instantáneas.

Bárbara Rey habría sido la que pidió a su hijo, Ángel Cristo Jr, tomar esas fotografías Instagram @barbararey_oficial

"Ángel asegura que ese día Bárbara le dice ‘tú hoy no vas a la escuela, me tienes que hacer estas fotografías. Creo que no me traicionarías’”, según un extracto leído en la emisión televisiva. “Cuenta Ángel que tenía pena porque su madre le había dicho que este hombre le había engañado y era muy malvado, y quiso ayudarle”, recalcan.

Incluso, el medio holandés también aseguró que previo al día que tomaron las fotos, madre e hijo planearon todo para tener la oportunidad de retratar al rey y a ella en plan romántico. “Esa semana compraron las cosas, prepararon la escena y ensayaron el mejor tiro de cámara. Según mi madre esas fotos valían millones y sería un desastre si no saben hacerlas”, señalan.

“Tenía que seguirles desde el porche, hasta la barbacoa, en la piscina. Estaban en actitud romántica. Hago todas las fotos que puedo. Un carrete tras otro. Mi miedo es que el rey pudiera darse cuenta de que estaba haciendo fotos porque miraba mucho a cámara”, según las palabras que recoge la revista y que fueron leídas en Espejo Público.

La publicación de estas fotografías del rey Juan Carlos ponen bajo el escándalo a la corona española Getty Images

Además, el hijo de Bárbara también reveló a la citada publicación holandesa que estas fotos datan del “22 de junio de 1994". Por lo que, si hacemos cuentas, este año cumplirían 30 años de haber sido tomadas. También señala que por esas imágenes, su madre recibe “una cantidad de 25 o 30 millones de pesetas y hasta un “contrato en TVE”.

No obstante, en cualquier caso lo que sí corroboran estas fotos es la infidelidad del padre de Felipe VI hacia la reina Sofía. Algo que por años se rumoró entre la prensa pero que hasta ahora se comprobó.